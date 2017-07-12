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Олимпиец
 
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Крылья Советов
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Олимпиец - Крылья Советов, который состоится 15.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Олимпиец - Крылья Советов
Олимпиец
14.9% (13)
Ничья:
5.7% (5)
Крылья Советов
79.3% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
34.5% (30)
Крылья Советов:
18.4% (16)
Крылья Советов:
14.9% (13)
Олимпиец:
6.9% (6)
Крылья Советов:
5.7% (5)
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