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Кубань
 
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ФК Химки
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кубань - ФК Химки, который состоится 15.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Кубань - ФК Химки
Кубань
79.7% (63)
Ничья:
13.9% (11)
ФК Химки
6.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Кубань:
39.2% (31)
Кубань:
16.5% (13)
Кубань:
16.5% (13)
Ничья:
8.9% (7)
Кубань:
5.1% (4)
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