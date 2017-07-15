- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Первый тайм: 14'
Состав команд
Халл Сити
- Основной состав
- 1 Макгрегор Аллан Вратарь
- 28 Эйна Ола Защитник
- 21 Доусон Майкл Защитник
- 24 Max Clark Защитник
- 30 Ленихан Брайан Защитник
- 10 Гросицки Камил Полузащитник
- 11 Клукас Сэм Полузащитник
- 15 Эвандро Гоэбел Полузащитник
- 9 Эрнандес Абель Нападающий
- 22 Хенриксен Маркус Нападающий
- 20 Боуэн Джаррод Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Якупович Элдин Вратарь
- 33 Клакстоун Джош Защитник
- 14 Диоманде Адама Полузащитник
- 17 Уэйр Джеймс Полузащитник
- 36 Олли Грэг Полузащитник
- 27 Эль-Мухамади Ахмед Полузащитник
- 31 Daniel Batty Полузащитник
- 32 Льюэр Грег Нападающий
- Главный тренер: Слуцкий Леонид
Оксфорд Юнайтед
- Главный тренер: Эпплтон Майкл
Предыдущие игры
Халл Сити (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
- 06.05.2017 Халл Сити 0:2 Сандерленд ПЛ
- 29.04.2017 Саутгемптон 0:0 Халл Сити ПЛ
- 22.04.2017 Халл Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 15.04.2017 Сток Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 08.04.2017 Манчестер Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 05.04.2017 Халл Сити 4:2 Мидлсбро ПЛ
- 01.04.2017 Халл Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Халл Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Халл Сити 2:0 Ливерпуль ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 29.01.2017 Фулхэм 4:1 Халл Сити К
- 26.01.2017 Халл Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 22.01.2017 Челси 2:0 Халл Сити ПЛ
- 14.01.2017 Халл Сити 3:1 Борнмут ПЛ
Оксфорд Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 12.07.2017 Мидлсбро 0:0 Оксфорд Юнайтед ТМК
- 30.04.2017 Оксфорд Юнайтед 2:0 Шрусбери Таун ПЛ
- 22.04.2017 Миллуолл 0:3 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 17.04.2017 Оксфорд Юнайтед 2:0 Порт Вейл ПЛ
- 14.04.2017 Брэдфорд Сити 1:0 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 08.04.2017 Уолсолл 1:1 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 05.04.2017 Оксфорд Юнайтед 1:3 Флитвуд Таун ПЛ
- 02.04.2017 Ковентри 2:1 Оксфорд Юнайтед ТЭ
- 28.03.2017 Оксфорд Юнайтед 5:1 Бёри ПЛ
- 25.03.2017 Нортгемптон 0:0 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 21.03.2017 Оксфорд Юнайтед 2:4 Болтон ПЛ
- 18.03.2017 Оксфорд Юнайтед 2:1 Сканторп ПЛ
- 14.03.2017 Олдхэм Атлетик 2:1 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 11.03.2017 Питерборо Юнайтед 1:2 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 07.03.2017 Оксфорд Юнайтед 2:3 Шеффилд Юнайтед ПЛ
- 04.03.2017 Оксфорд Юнайтед 0:2 Бристоль Роверс ПЛ
- 01.03.2017 Лутон Таун 2:3 Оксфорд Юнайтед ТЭ
- 25.02.2017 Честерфилд 0:4 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 21.02.2017 Чарльтон 0:1 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 18.02.2017 Мидлсбро 3:2 Оксфорд Юнайтед К
Первый тайм
10'
Гросицки обострил игру флангом и выполнял резанную подачу в центр, но защитники номинальных гостей внимательно контролируют воздух у своих ворот.
9'
Слуцкий избрал на этот матч схему 4-2-3-1, но уже сейчас он пытается внести какие-то коррективы, подсказывая что-то своим подопечным.
8'
Эрнандес пробил по воротам со средней дистанции - мяч ушёл правее цели. Будет считать это за пристрелку.
7'
Первый угловой в матче заработали на правом фланге футболисты "Халла". После подачи в штрафную защитникам удалось отбить мяч в аут.
5'
"Тигры" спокойно сдерживают соперников, терпеливо выжидая когда стартовая агрессия соперников пройдёт.
4'
Футболисты "Оксфорда" активнее начали встречу, включив агрессивный командный прессинг на чужой половине поля.
2'
Отмечу, что команды играют этот контрольный поединок в рамках своего тренировочного сбора в Португалии.
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Начало матча немного задерживается.
-
Надеюсь, что Вы все в курсе, чем примечателен этот поединок. В этом матче российский наставник Леонид Слуцкий дебютирует в качестве главного тренера "Халл Сити". Пожелаем ему удачи!
-
Добрый вечер, уважаемые болельщики! Добро пожаловать на текстовую трансляцию товарищеского матча между английскими командами "Халл Сити" и "Оксфорд Юнайтед".
Прогнозы на матч Халл Сити 0:0 Оксфорд Юнайтед
Халл Сити
96% (24)
Ничья:
0% (0)
Оксфорд Юнайтед
4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Халл Сити:
44% (11)
1:0 Халл Сити:
32% (8)
2:1 Халл Сити:
8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация