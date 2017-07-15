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Халл Сити
0:0
Первый тайм: 14'
Оксфорд Юнайтед
0' 14'
Первый тайм
10'
Гросицки обострил игру флангом и выполнял резанную подачу в центр, но защитники номинальных гостей внимательно контролируют воздух у своих ворот.
9'
Слуцкий избрал на этот матч схему 4-2-3-1, но уже сейчас он пытается внести какие-то коррективы, подсказывая что-то своим подопечным.
8'
Эрнандес пробил по воротам со средней дистанции - мяч ушёл правее цели. Будет считать это за пристрелку.
Угловой
7'
Первый угловой в матче заработали на правом фланге футболисты "Халла". После подачи в штрафную защитникам удалось отбить мяч в аут.
5'
"Тигры" спокойно сдерживают соперников, терпеливо выжидая когда стартовая агрессия соперников пройдёт.
4'
Футболисты "Оксфорда" активнее начали встречу, включив агрессивный командный прессинг на чужой половине поля.
2'
Отмечу, что команды играют этот контрольный поединок в рамках своего тренировочного сбора в Португалии.
Первый тайм начался
1'
Матч начался!
Первый тайм
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Начало матча немного задерживается.
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Надеюсь, что Вы все в курсе, чем примечателен этот поединок. В этом матче российский наставник Леонид Слуцкий дебютирует в качестве главного тренера "Халл Сити". Пожелаем ему удачи!
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Добрый вечер, уважаемые болельщики! Добро пожаловать на текстовую трансляцию товарищеского матча между английскими командами "Халл Сити" и "Оксфорд Юнайтед".
Прогнозы на матч Халл Сити 0:0 Оксфорд Юнайтед
Халл Сити
96% (24)
Ничья:
0% (0)
Оксфорд Юнайтед
4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Халл Сити:
44% (11)
Халл Сити:
32% (8)
Халл Сити:
8% (2)
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