Первый тайм

10' Гросицки обострил игру флангом и выполнял резанную подачу в центр, но защитники номинальных гостей внимательно контролируют воздух у своих ворот.

9' Слуцкий избрал на этот матч схему 4-2-3-1, но уже сейчас он пытается внести какие-то коррективы, подсказывая что-то своим подопечным.

8' Эрнандес пробил по воротам со средней дистанции - мяч ушёл правее цели. Будет считать это за пристрелку.

7' Первый угловой в матче заработали на правом фланге футболисты "Халла". После подачи в штрафную защитникам удалось отбить мяч в аут.

5' "Тигры" спокойно сдерживают соперников, терпеливо выжидая когда стартовая агрессия соперников пройдёт.

4' Футболисты "Оксфорда" активнее начали встречу, включив агрессивный командный прессинг на чужой половине поля.

2' Отмечу, что команды играют этот контрольный поединок в рамках своего тренировочного сбора в Португалии.