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Вождовац
 
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Спартак Москва
announcement
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До начала матча осталось 23 часа 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вождовац - Спартак Москва, который состоится 01.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Вождовац - Спартак Москва
Вождовац
2.9% (1)
Ничья:
5.7% (2)
Спартак Москва
91.4% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
28.6% (10)
Спартак Москва:
22.9% (8)
Спартак Москва:
22.9% (8)
Спартак Москва:
5.7% (2)
Спартак Москва:
5.7% (2)
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