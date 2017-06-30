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Вождовац (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 21.05.2017 Напредак 1:1 Вождовац СГА
- 17.05.2017 Вождовац 0:2 Войводина СГА
- 13.05.2017 Партизан 2:1 Вождовац СГА
- 06.05.2017 Вождовац 3:2 Црвена Звезда СГА
- 29.04.2017 Младост Лучани 2:0 Вождовац СГА
- 23.04.2017 Раднички Ниш 3:0 Вождовац СГА
- 18.04.2017 Вождовац 1:1 Явор Иваньица СГА
- 13.04.2017 Вождовац 1:3 Чукарички С
- 09.04.2017 Явор Иваньица 0:1 Вождовац С
- 05.04.2017 Вождовац 1:2 Партизан К
- 01.04.2017 Вождовац 4:1 Войводина С
- 18.03.2017 Партизан 4:0 Вождовац С
- 12.03.2017 Вождовац 4:0 Бака Бака Паланка С
- 08.03.2017 Нови Пазар 0:1 Вождовац С
- 04.03.2017 Вождовац 3:0 Радник Сурдулица С
- 25.02.2017 Раднички Ниш 2:0 Вождовац С
- 18.02.2017 Напредак 0:0 Вождовац С
- 14.12.2016 Вождовац 2:1 Младост Лучани С
- 10.12.2016 Металац 0:2 Вождовац С
- 04.12.2016 Вождовац 0:1 Црвена Звезда С
Спартак Москва (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 21.05.2017 Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва ПЛ
- 17.05.2017 Спартак Москва 3:0 Ахмат ПЛ
- 13.05.2017 Амкар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 06.05.2017 Спартак Москва 1:0 Томь ПЛ
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.04.2017 Спартак Москва 1:0 Урал ПЛ
- 22.04.2017 Ростов 3:0 Спартак Москва ПЛ
- 16.04.2017 Спартак Москва 2:1 Зенит ПЛ
- 09.04.2017 Уфа 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 03.04.2017 Спартак Москва 3:2 Оренбург ПЛ
- 25.03.2017 Црвена Звезда 2:1 Спартак Москва ТМК
- 18.03.2017 Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 05.03.2017 Краснодар 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 28.02.2017 Спартак Москва 4:1 Согндаль ТМК
- 26.02.2017 Спартак Москва 1:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2017 Спартак Москва 3:1 Олесунн ТМК
- 13.02.2017 Рубин 4:2 Спартак Москва ТМК
- 10.02.2017 Осиек 1:1 Спартак Москва ТМК
- 31.01.2017 Спартак Москва 2:1 Копенгаген ТМК
-
До начала матча осталось 23 часа 55 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вождовац - Спартак Москва, который состоится 01.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вождовац - Спартак Москва, который состоится 01.07.2017.
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Прогнозы на матч Вождовац - Спартак Москва
Вождовац
2.9% (1)
Ничья:
5.7% (2)
Спартак Москва
91.4% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
28.6% (10)
0:2 Спартак Москва:
22.9% (8)
1:3 Спартак Москва:
22.9% (8)
0:1 Спартак Москва:
5.7% (2)
0:3 Спартак Москва:
5.7% (2)
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