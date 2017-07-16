Стадион: Брондбю Зрители: 10288
4:0
Конец матча
1:0
20' ГолПукки Теэму
36' Желтая карточкаДжанус Драчманн
2:0
36' ГолКлимент Ян
42' Желтая карточкаКроон Симон
3:0
62' ГолХалими Бесар
4:0
84' ГолМенса Кевин
90' Желтая карточкаСорлот Александр
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Менса Кевин из команды Брондбю делает пас партнеру.
92'
Сорлот Александр получает желтую карточку.
92'
Сорлот Александр совершает грубый фол. Рёкер Бенедикт был жертвой
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хансен Киан наказан за толчок Климент Ян
90'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 10288 болельщиков
88'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Викхейм Густав заработал фол.
85'
Тактическая замена. Кроне Свенн уходит с поля и его заменяет Сикошек Грегор
85'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает подножку. Новак Филип заработал фол.
84'
Менса Кевин из команды Брондбю добил мяч в ворота.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Климент Ян, и мяч снова в игре
84'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
83'
82'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
82'
Ниссен Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд в офсайде
79'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Кальмар Жолт
78'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Брондбю
76'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
76'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
76'
Кроне Свенн из команды Брондбю. Это Викхейм Густав заработал фол.
75'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
75'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
74'
74'
Ларссон Юхан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Удар от ворот произведет Брондбю
73'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
73'
73'
73'
Тактическая замена. Корчмар Жолт уходит с поля и его заменяет Хансен Киан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
68'
Риис Кристиан наказан за толчок Климент Ян
68'
68'
Климент Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
67'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
66'
Климент Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
65'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
64'
Ларссон Юхан бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
62'
ГОЛ! - Халими Бесар из команды Брондбю наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
62'
Халими Бесар на финте ушёл от оппонента.
61'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
61'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
60'
Кроон Симон на финте ушёл от оппонента.
59'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
59'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Спарв Тим
57'
Ларссон Юхан из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
57'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
57'
Климент Ян из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
57'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
56'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Удар от ворот произведет Брондбю
55'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
55'
55'
53'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Это Нергор Кристиан заработал фол.
51'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
51'
50'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
47'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
47'
47'
Кроне Свенн из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
46'
Халими Бесар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Ниссен Расмус заработал фол.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
46'
45'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес
45'
Новак Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Нергор Кристиан из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
43'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
43'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
43'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
42'
Кроон Симон получает желтую карточку.
42'
Кроон Симон атакует сзади соперника. Мукхтар Хани пострадал.
42'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Климент Ян из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
41'
41'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Риис Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
39'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
38'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
36'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Климент Ян из клуба "Брондбю" отправил мяч головой в ворота.
36'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Джанус Драчманн получает желтую карточку.
36'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Фискер Каспер заработал фол.
35'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
35'
34'
Удар от ворот произведет Брондбю
34'
Поульсен Якоб бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
33'
Халими Бесар атакует сзади соперника. Дуэлунд Миккель пострадал.
33'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
32'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Ларссон Юхан совершает грубый фол. Дуэлунд Миккель был жертвой
31'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Дуэлунд Миккель, и мяч снова в игре
31'
Дуэлунд Миккель оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
31'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
31'
30'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
29'
29'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
28'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
27'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
26'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд наносит очень неточный удар.
26'
25'
25'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает пас партнеру.
25'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
24'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
23'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
22'
Араюури Паулус из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
22'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
22'
20'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
20'
Пукки Теэму из команды Брондбю добил мяч в ворота.
20'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный навес.
18'
После дальнего удара, который нанес Кроон Симон мяч отбит вратарем
18'
Кроон Симон на финте ушёл от оппонента.
17'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
17'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
15'
Сорлот Александр наказан за толчок Араюури Паулус
14'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Фискер Каспер из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
12'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
12'
12'
После удара головой, который сделал Климент Ян мяч попадает в перекладину
12'
12'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
Новак Филип наказан за толчок Климент Ян
9'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Корчмар Жолт возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Корчмар Жолт получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Корчмар Жолт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Мукхтар Хани исполняет штрафной удар, но его блокируют
6'
Поульсен Якоб атакует сзади соперника. Пукки Теэму пострадал.
6'
Удар от ворот произведет Брондбю
5'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Пукки Теэму наказан за толчок Корчмар Жолт
4'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
3'
Ларссон Юхан наказан за толчок Новак Филип
2'
2'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает неудачный навес.
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
1'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
1'
Пукки Теэму на финте ушёл от оппонента.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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