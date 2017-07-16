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Стадион: Зрители: 10288
Брондбю
4:0
Конец матча
Митьюлланд
0'
1:0
20' Гол
Пукки Теэму
36' Желтая карточка
Джанус Драчманн
2:0
36' Гол
Климент Ян
42' Желтая карточка
Кроон Симон
3:0
62' Гол
Халими Бесар
4:0
84' Гол
Менса Кевин
90' Желтая карточка
Сорлот Александр
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Менса Кевин из команды Брондбю делает пас партнеру.
Желтая карточка
92'
Сорлот Александр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Сорлот Александр совершает грубый фол. Рёкер Бенедикт был жертвой
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Хансен Киан наказан за толчок Климент Ян

Угловой
90'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 10288 болельщиков
88'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
86'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Викхейм Густав заработал фол.
85'
Тактическая замена. Кроне Свенн уходит с поля и его заменяет Сикошек Грегор
Фол, нарушение
85'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает подножку. Новак Филип заработал фол.
Описание гола
84'
Менса Кевин из команды Брондбю добил мяч в ворота.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Климент Ян, и мяч снова в игре
84'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
83'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
82'
Ниссен Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
79'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд в офсайде
79'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Кальмар Жолт
Фол, нарушение
78'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Брондбю
76'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
76'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
76'
Кроне Свенн из команды Брондбю. Это Викхейм Густав заработал фол.
75'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
75'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
74'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
74'
Ларссон Юхан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Удар от ворот произведет Брондбю
73'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
73'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
73'
Тактическая замена. Корчмар Жолт уходит с поля и его заменяет Хансен Киан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
68'
Риис Кристиан наказан за толчок Климент Ян
68'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
68'
Климент Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
67'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
66'
Климент Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
65'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
64'
Ларссон Юхан бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
Описание гола
62'
ГОЛ! - Халими Бесар из команды Брондбю наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
62'
Халими Бесар на финте ушёл от оппонента.
61'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
61'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Кроон Симон на финте ушёл от оппонента.
59'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
59'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Спарв Тим
57'
Ларссон Юхан из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
57'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
57'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
57'
Климент Ян из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
57'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
56'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Удар от ворот произведет Брондбю
55'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
Угловой
55'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
55'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Это Нергор Кристиан заработал фол.
51'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
51'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
50'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
47'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
47'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
47'
Кроне Свенн из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
46'
Халими Бесар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Ниссен Расмус заработал фол.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
46'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес
45'
Новак Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
43'
Нергор Кристиан из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
43'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
Угловой
43'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
43'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Желтая карточка
42'
Кроон Симон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Кроон Симон атакует сзади соперника. Мукхтар Хани пострадал.
42'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Климент Ян из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
41'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
41'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
41'
Риис Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
39'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
Офсайд
38'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
36'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Климент Ян из клуба "Брондбю" отправил мяч головой в ворота.
36'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Джанус Драчманн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Фискер Каспер заработал фол.
35'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
34'
Удар от ворот произведет Брондбю
34'
Поульсен Якоб бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
33'
Халими Бесар атакует сзади соперника. Дуэлунд Миккель пострадал.
33'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
32'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
32'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Ларссон Юхан совершает грубый фол. Дуэлунд Миккель был жертвой
31'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Дуэлунд Миккель, и мяч снова в игре
31'
Дуэлунд Миккель оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
31'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
31'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
29'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
Офсайд
29'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
28'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
27'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
26'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд наносит очень неточный удар.
26'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
25'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает пас партнеру.
25'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
24'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
23'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
22'
Араюури Паулус из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
22'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
22'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Пукки Теэму из команды Брондбю добил мяч в ворота.
20'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный навес.
18'
После дальнего удара, который нанес Кроон Симон мяч отбит вратарем
18'
Кроон Симон на финте ушёл от оппонента.
17'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
17'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Сорлот Александр наказан за толчок Араюури Паулус
14'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Фискер Каспер из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
12'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
Угловой
12'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
12'
После удара головой, который сделал Климент Ян мяч попадает в перекладину
12'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
12'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
10'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
10'
Новак Филип наказан за толчок Климент Ян
9'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
Травма, повреждение
8'
Корчмар Жолт возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Корчмар Жолт получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
8'
Корчмар Жолт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Мукхтар Хани исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
6'
Поульсен Якоб атакует сзади соперника. Пукки Теэму пострадал.
6'
Удар от ворот произведет Брондбю
5'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
4'
Пукки Теэму наказан за толчок Корчмар Жолт
4'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
3'
Ларссон Юхан наказан за толчок Новак Филип
2'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
2'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает неудачный навес.
Угловой
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
1'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
1'
Пукки Теэму на финте ушёл от оппонента.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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