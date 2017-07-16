Стадион: ДС Арена Зрители: 2476
0:1
7' ГолMikkel Basse
1:1
66' ГолMartin Mikkelsen
2:1
78' ГолАнтипас Квинси
80' Желтая карточкаAnders Holst
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Martin Fisch из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
93'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
93'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Педерсен Миккель из команды Хобро делает навес
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 2476 болельщиков
90'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер в офсайде
90'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Mikkel Basse заработал фол.
89'
Андре Рил из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
88'
Антипас Квинси пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
87'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
86'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Nicholas Gotfredsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Nicholas Gotfredsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Nicholas Gotfredsen
81'
Тактическая замена. Бай Фредерик уходит с поля и его заменяет Nicolas Mortensen
81'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
80'
Anders Holst получает желтую карточку.
80'
Anders Holst из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Vito Hammershoej-Mistrati.
79'
Andreas Holm имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
79'
Андре Рил нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
Андре Рил на финте ушёл от оппонента.
78'
Расмус Педерсен сделал результативную передачу.
78'
Антипас Квинси из команды Хобро добил мяч в ворота.
78'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
78'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
77'
Johannes Ritter выбил мяч на угловой.
77'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
75'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
74'
Martin Fisch имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
74'
74'
Андре Рил исполняет штрафной удар, но его блокируют
73'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает подножку. Tobias Christensen заработал фол.
72'
Тактическая замена. Pierre Larsen уходит с поля и его заменяет Tobias Christensen
72'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
72'
70'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро наносит неточный удар с лета
70'
70'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
70'
69'
69'
Удар от ворот произведет Хельсингер
68'
Йеспер Боге имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
68'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
66'
Киркеволд Пол сделал результативную передачу.
66'
Мартин Миккельсен из команды Хобро добил мяч в ворота.
66'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
66'
Киркеволд Пол оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
65'
65'
Mikkel Basse отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Johannes Ritter из команды Хельсингер делает пас партнеру.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
63'
Удар от ворот произведет Хельсингер
63'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
63'
Vito Hammershoej-Mistrati бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
63'
Мартин Миккельсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
63'
Johannes Ritter выбил мяч на угловой.
62'
62'
Андре Рил выбил мяч на угловой.
62'
62'
Martin Fisch выбил мяч на угловой.
61'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
60'
Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
57'
Мадс Юстесен из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
57'
Андре Рил оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
57'
Pierre Larsen из команды Хельсингер делает пас партнеру.
56'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
54'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает неудачный навес.
54'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Вратарь парирует удар, который нанес Бабаян Эдгар, и мяч снова в игре
52'
51'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Дэнни Ольсен заработал фол.
50'
Мартин Миккельсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Бабаян Эдгар исполняет штрафной удар, но его блокируют
48'
Johannes Ritter атакует сзади соперника. Бабаян Эдгар пострадал.
48'
47'
Андре Рил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
47'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
46'
Тактическая замена. Mads Aaquist уходит с поля и его заменяет Anders Holst
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
После дальнего удара, который нанес Киркеволд Пол мяч отбит вратарем
45'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
43'
42'
Киркеволд Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
40'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
40'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
39'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
39'
Дэнни Ольсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
38'
Киркеволд Пол бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Pierre Larsen из команды Хельсингер в офсайде
34'
Удар от ворот произведет Хельсингер
34'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает неудачный навес.
29'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает подножку. Mikkel Bruhn заработал фол.
29'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
27'
Бабаян Эдгар атакует сзади соперника. Mads Aaquist пострадал.
27'
Удар от ворот произведет Хельсингер
26'
26'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает неудачный навес.
26'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Андре Рил бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
23'
Андре Рил из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
21'
Удар от ворот произведет Хельсингер
20'
19'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
18'
Soeren Henriksen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
17'
Удар от ворот произведет Хельсингер
17'
Vito Hammershoej-Mistrati бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
16'
Удар от ворот произведет Хельсингер
15'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
14'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
14'
Бабаян Эдгар на финте ушёл от оппонента.
12'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Киркеволд Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
11'
Бьорн Копплин ошибается в защите.
10'
10'
9'
Бай Фредерик из команды Хельсингер в офсайде
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Mikkel Basse вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
7'
Мадс Юстесен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Pierre Larsen из команды Хельсингер подал угловой справа.
6'
Бай Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
6'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает подножку. Soeren Henriksen заработал фол.
5'
Мадс Юстесен выбил мяч подальше от ворот.
3'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
2'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
2'
Вратарь парирует удар, который нанес Бабаян Эдгар, и мяч снова в игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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