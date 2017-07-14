  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 9623
Орхус
1:2
Конец матча
Хорсенс
0'
0:1
18' Гол
Bubacarr Sanneh
0:2
21' Гол
Joseph Mensah II
21' Желтая карточка
Bjoern Daniel Sverrisson
29' Желтая карточка
Анкерсен Якоб
1:2
33' Гол
Спельманн Мартин
90' Желтая карточка
Magnus Kaastrup
90' Желтая карточка
Delphin Tshiembe
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
94'
Jens Stage из команды Орхус. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
94'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
93'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.

93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
92'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
92'
Канструп Пьер из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
91'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Йованович Александар II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Delphin Tshiembe получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Расмуссен Мортен.
Желтая карточка
90'
Magnus Kaastrup получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает подножку. Mads Bech заработал фол.
89'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
89'
Сана Тобиас бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
88'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Mads Bech из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Delphin Tshiembe заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Хорсенс
87'
Удар от ворот произведет Орхус
87'
Mads Bech имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Tobias Arndal из команды Хорсенс делает пас партнеру.
86'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Финнбогасон Къяртан получил травму и заменен. Tobias Arndal выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Финнбогасон Къяртан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
85'
Финнбогасон Къяртан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Magnus Kaastrup из команды Орхус. Это Йонас Торсен заработал фол.
84'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Джип Мел из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
83'
Амини Мустафа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
83'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает пас партнеру.
83'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
82'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Удар от ворот произведет Хорсенс
82'
Амини Мустафа из команды Орхус делает неудачный навес.
82'
Спельманн Мартин из команды Орхус наносит очень неточный удар.
82'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 9623 болельщиков
Фол, нарушение
81'
Mads Bech из команды Хорсенс. Это Daniel A. Pedersen заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Mads Bech блокирует соперника. Миканович Дино заработал своей команде штрафной.
80'
Удар от ворот произведет Хорсенс
80'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
80'
Джип Мел атакует сзади соперника. Magnus Kaastrup пострадал.
79'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Джип Мел заработал фол.
78'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Mads Bech выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Миканович Дино из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
76'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
75'
Джип Мел из команды Хорсенс делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Хорсенс
75'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Magnus Kaastrup
74'
Расмуссен Мортен имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
74'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
74'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
Офсайд
73'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
Фол, нарушение
73'
Mads Bech наказан за толчок Daniel A. Pedersen
73'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
73'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Бакман Никлас из команды Орхус. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Daniel A. Pedersen заработал фол.
70'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Джип Мел
70'
Joseph Mensah из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
70'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
70'
Сана Тобиас на финте ушёл от оппонента.
69'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
69'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
68'
Daniel A. Pedersen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
68'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
67'
Simon Okosun выбил мяч на угловой.
67'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Миканович Дино из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
66'
Удар от ворот произведет Хорсенс
66'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
65'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
65'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
64'
Удар от ворот произведет Хорсенс
64'
Сана Тобиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Спельманн Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
63'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Jens Stage заработал фол.
63'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
63'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Jens Stage из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
62'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
62'
Simon Okosun выбил мяч на угловой.
62'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
62'
Амини Мустафа из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
61'
Сана Тобиас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Удар от ворот произведет Хорсенс
60'
Расмуссен Мортен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Удар от ворот произведет Орхус
59'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Удар от ворот произведет Хорсенс
57'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
56'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
56'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс. Это Daniel A. Pedersen заработал фол.
Угловой
54'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
54'
Mads Bech из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Mads Bech
52'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Jens Stage из команды Орхус делает неудачный навес.
52'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
51'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Расмуссен Мортен
51'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
50'
Расмуссен Мортен из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
50'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает навес
49'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Амини Мустафа из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
48'
Удар от ворот произведет Хорсенс
48'
Бакман Никлас из команды Орхус бьет головой мимо ворот
Угловой
48'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
48'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
47'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
47'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает подножку. Jens Stage заработал фол.
47'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
46'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Спельманн Мартин наказан за толчок Йонас Торсен
46'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
47'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
47'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
47'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
46'
Спельманн Мартин из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Александр Людвиг.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Mikkel Qvist наказан за толчок Йованович Александар II
Угловой
45'
Александр Людвиг из команды Хорсенс подал угловой справа.
45'
Расмуссен Мортен выбил мяч на угловой.
45'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
Jens Stage из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
Офсайд
44'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
44'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
43'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Спельманн Мартин исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
42'
Йонас Торсен из команды Хорсенс. Это Анкерсен Якоб заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Mikkel Qvist наказан за толчок Бакман Никлас
41'
Канструп Пьер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
40'
Сана Тобиас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
40'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
39'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
39'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
39'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает подножку. Daniel A. Pedersen заработал фол.
36'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
35'
Спельманн Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Спельманн Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
33'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
33'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает навес
33'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Спельманн Мартин из команды Орхус. Это Томас Кортегаард заработал фол.
32'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Сана Тобиас
32'
Тактическая замена. Бьорн Даниэль Свериссон уходит с поля и его заменяет Daniel A. Pedersen
32'
Бьорн Даниэль Свериссон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
31'
Анкерсен Якоб имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Анкерсен Якоб получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Анкерсен Якоб атакует сзади соперника. Joseph Mensah пострадал.
29'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
27'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает подножку. Йоронен Йессе заработал фол.
27'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
27'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
27'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс. Это Kasper Junker заработал фол.
26'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
25'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
25'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
23'
Kasper Junker из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
23'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
23'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
22'
Удар от ворот произведет Хорсенс
21'
Лассе Крюгер сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Joseph Mensah записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Joseph Mensah из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
21'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус был наказан за старое нарушение.
21'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Удар от ворот произведет Орхус
20'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Расмуссен Мортен атакует сзади соперника. Simon Okosun пострадал.
18'
Финнбогасон Къяртан сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс добил мяч в ворота.
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает пас партнеру.
18'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает пас партнеру.
18'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Бакман Никлас из команды Орхус делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
17'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
17'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Удар от ворот произведет Орхус
16'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
Угловой
16'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
16'
Бакман Никлас выбил мяч на угловой.
16'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
14'
Simon Okosun наказан за толчок Амини Мустафа
13'
Удар от ворот произведет Хорсенс
13'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
12'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Анкерсен Якоб из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
12'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Delphin Tshiembe имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
После дальнего удара, который нанес Бьорн Даниэль Свериссон мяч отбит вратарем
10'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает подножку. Анкерсен Якоб заработал фол.
Травма, повреждение
9'
Финнбогасон Къяртан возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Финнбогасон Къяртан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
8'
Финнбогасон Къяртан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Simon Okosun точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
7'
Mikkel Qvist не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
7'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
7'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
7'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
5'
Александр Людвиг из команды Хорсенс подал угловой справа.
5'
Йонас Торсен нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Миканович Дино делает подножку сопернику.
4'
Удар от ворот произведет Хорсенс
3'
Миканович Дино бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
3'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
Офсайд
2'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
2'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
1'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация