Стадион: Ceres Park Зрители: 9623
0:1
18' ГолBubacarr Sanneh
0:2
21' ГолJoseph Mensah II
21' Желтая карточкаBjoern Daniel Sverrisson
29' Желтая карточкаАнкерсен Якоб
1:2
33' ГолСпельманн Мартин
90' Желтая карточкаMagnus Kaastrup
90' Желтая карточкаDelphin Tshiembe
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
94'
Jens Stage из команды Орхус. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
94'
94'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
93'
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
92'
92'
92'
Канструп Пьер из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
91'
91'
Йованович Александар II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Delphin Tshiembe получает желтую карточку.
91'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Расмуссен Мортен.
90'
Magnus Kaastrup получает желтую карточку.
89'
89'
89'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Сана Тобиас бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
88'
88'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Delphin Tshiembe заработал фол.
87'
87'
87'
Mads Bech имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Tobias Arndal из команды Хорсенс делает пас партнеру.
86'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Финнбогасон Къяртан получил травму и заменен. Tobias Arndal выходит на поле.
86'
Финнбогасон Къяртан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Финнбогасон Къяртан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Magnus Kaastrup из команды Орхус. Это Йонас Торсен заработал фол.
84'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
84'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
83'
Амини Мустафа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
83'
83'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает пас партнеру.
83'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
82'
82'
82'
Амини Мустафа из команды Орхус делает неудачный навес.
82'
Спельманн Мартин из команды Орхус наносит очень неточный удар.
82'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 9623 болельщиков
81'
Mads Bech из команды Хорсенс. Это Daniel A. Pedersen заработал фол.
81'
Mads Bech блокирует соперника. Миканович Дино заработал своей команде штрафной.
80'
80'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Джип Мел атакует сзади соперника. Magnus Kaastrup пострадал.
79'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
79'
78'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Джип Мел заработал фол.
78'
78'
78'
Mads Bech выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Миканович Дино из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
76'
76'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает навес
75'
Джип Мел из команды Хорсенс делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
75'
75'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Magnus Kaastrup
74'
Расмуссен Мортен имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
74'
74'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
73'
73'
Mads Bech наказан за толчок Daniel A. Pedersen
73'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
73'
72'
Бакман Никлас из команды Орхус. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
71'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Daniel A. Pedersen заработал фол.
70'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Джип Мел
70'
Joseph Mensah из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
70'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
70'
Сана Тобиас на финте ушёл от оппонента.
69'
69'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
69'
69'
68'
Daniel A. Pedersen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
68'
68'
68'
67'
Simon Okosun выбил мяч на угловой.
67'
67'
Миканович Дино из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
66'
66'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
65'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
65'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
64'
64'
Сана Тобиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Спельманн Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Jens Stage заработал фол.
63'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
63'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Jens Stage из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
62'
Simon Okosun выбил мяч на угловой.
62'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
62'
Амини Мустафа из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
61'
Сана Тобиас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
61'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
Расмуссен Мортен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
57'
57'
56'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
55'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс. Это Daniel A. Pedersen заработал фол.
54'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
54'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Mads Bech
52'
52'
Jens Stage из команды Орхус делает неудачный навес.
52'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Расмуссен Мортен
51'
51'
50'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
50'
Расмуссен Мортен из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
50'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает навес
49'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Амини Мустафа из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
48'
48'
Бакман Никлас из команды Орхус бьет головой мимо ворот
48'
48'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
47'
47'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает подножку. Jens Stage заработал фол.
47'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
46'
46'
Спельманн Мартин наказан за толчок Йонас Торсен
46'
46'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
47'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
47'
47'
47'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Спельманн Мартин из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Александр Людвиг.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Mikkel Qvist наказан за толчок Йованович Александар II
45'
Александр Людвиг из команды Хорсенс подал угловой справа.
45'
Расмуссен Мортен выбил мяч на угловой.
45'
45'
Jens Stage из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
44'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
44'
43'
43'
Спельманн Мартин исполняет штрафной удар, но его блокируют
42'
Йонас Торсен из команды Хорсенс. Это Анкерсен Якоб заработал фол.
41'
Mikkel Qvist наказан за толчок Бакман Никлас
41'
Канструп Пьер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
40'
Сана Тобиас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
40'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
39'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
39'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
39'
38'
38'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает подножку. Daniel A. Pedersen заработал фол.
36'
36'
35'
Спельманн Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Спельманн Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
33'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
33'
33'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает навес
33'
33'
33'
Спельманн Мартин из команды Орхус. Это Томас Кортегаард заработал фол.
32'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Сана Тобиас
32'
Тактическая замена. Бьорн Даниэль Свериссон уходит с поля и его заменяет Daniel A. Pedersen
32'
Бьорн Даниэль Свериссон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
31'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
31'
Анкерсен Якоб имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
30'
29'
Анкерсен Якоб получает желтую карточку.
29'
Анкерсен Якоб атакует сзади соперника. Joseph Mensah пострадал.
29'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает подножку. Йоронен Йессе заработал фол.
27'
27'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
27'
27'
27'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
27'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс. Это Kasper Junker заработал фол.
26'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
26'
25'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
25'
25'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
25'
24'
23'
Kasper Junker из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
23'
23'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
22'
21'
Лассе Крюгер сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Joseph Mensah записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Joseph Mensah из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
21'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус был наказан за старое нарушение.
21'
20'
20'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
19'
Расмуссен Мортен атакует сзади соперника. Simon Okosun пострадал.
18'
Финнбогасон Къяртан сделал результативную передачу.
18'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс добил мяч в ворота.
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает пас партнеру.
18'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает пас партнеру.
18'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Бакман Никлас из команды Орхус делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
17'
17'
17'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
16'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
16'
Бакман Никлас выбил мяч на угловой.
16'
15'
15'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Simon Okosun наказан за толчок Амини Мустафа
13'
13'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
12'
12'
12'
Анкерсен Якоб из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
12'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
12'
11'
11'
Delphin Tshiembe имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
10'
После дальнего удара, который нанес Бьорн Даниэль Свериссон мяч отбит вратарем
10'
10'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает подножку. Анкерсен Якоб заработал фол.
9'
Финнбогасон Къяртан возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Финнбогасон Къяртан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Финнбогасон Къяртан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
Simon Okosun точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
7'
Mikkel Qvist не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
7'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
7'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
7'
6'
5'
Александр Людвиг из команды Хорсенс подал угловой справа.
5'
Йонас Торсен нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
4'
4'
Миканович Дино делает подножку сопернику.
4'
3'
Миканович Дино бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
2'
2'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
1'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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