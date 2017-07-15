Стадион: Телья Паркен Зрители: 11006
1:1
Конец матча
32' Желтая карточкаMagnus Christensen III
1:0
39' ГолСантандер Федерико
44' Желтая карточкаКвист Вильям
44' Желтая карточкаРисгор Каспер
77' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
90' Желтая карточкаВербич Беньямин
1:1
90' ГолБлобьерг Якоб
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
97'
96'
Бойлесен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
96'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
96'
96'
Jannik Pohl отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
96'
Jannik Pohl из команды Ольборг устремляется вперед с мячом.
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Блобьерг Якоб!
94'
Альманн Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
93'
Квист Вильям наказан за толчок Jannik Pohl
92'
Расмус Вюрц из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
91'
Вербич Беньямин зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
91'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген в офсайде
91'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
90'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
90'
Frederik Boersting из команды Ольборг подал угловой слева.
90'
Frederik Boersting из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает подножку. Бойлесен Николай заработал фол.
88'
87'
Флорес Эдисон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
87'
87'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает навес
87'
Frederik Boersting из команды Ольборг подал угловой слева.
87'
Jannik Pohl имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
86'
86'
Frederik Boersting нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
86'
Michael Lueftner возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Michael Lueftner получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
83'
Michael Lueftner на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Jannik Pohl из команды Ольборг опасно играет. Чуть не пострадал Michael Lueftner.
80'
Тактическая замена. Magnus Christensen уходит с поля и его заменяет Сильвестр Якуб
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 11006 болельщиков
80'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Frederik Boersting
80'
Расмус Вюрц коснулся мяча рукой.
79'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
79'
79'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
78'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
78'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
78'
77'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
77'
Расмус Вюрц получает желтую карточку за споры
77'
Рисгор Каспер атакует сзади соперника. Матич Урош пострадал.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Окоре Жорес получил травму и заменен. Блобьерг Якоб выходит на поле.
75'
Окоре Жорес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Окоре Жорес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Педерсен Каспер.
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
74'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
73'
73'
Вербич Беньямин наказан за толчок Расмус Вюрц
73'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Окоре Жорес возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Окоре Жорес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
Окоре Жорес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
70'
Павлович Андрия наказан за толчок Педерсен Каспер
68'
68'
Тактическая замена. Хогли Том уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
68'
Расмус Вюрц из команды Ольборг наносит неточный удар с лета
68'
68'
66'
66'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
64'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой слева.
64'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
63'
62'
62'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
62'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
61'
Рисгор Каспер из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
61'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает навес
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
59'
Рисгор Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает пас партнеру.
58'
58'
Jannik Pohl из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
57'
57'
57'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой слева.
57'
Jannik Pohl имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
56'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
56'
Павлович Андрия наказан за толчок Окоре Жорес
55'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает навес
55'
55'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
54'
Бойлесен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Rasmus Thellufsen наказан за толчок Хогли Том
51'
51'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
49'
49'
Рисгор Каспер из команды Ольборг наносит неточный удар с лета
49'
48'
48'
47'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает пас партнеру.
47'
Рисгор Каспер из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
47'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
48'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Расмус Вюрц наказан за толчок Квист Вильям
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Куск Каспер из команды Копенгаген. Это Rasmus Thellufsen заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
44'
Педерсен Каспер имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
44'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
44'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Рисгор Каспер получает желтую карточку.
44'
Квист Вильям получает желтую карточку.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Расмус Вюрц бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
43'
42'
42'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
42'
Сантандер Федерико коснулся мяча рукой.
42'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес
41'
39'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сантандер Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
39'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген подал угловой слева.
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Матич Урош и мяч снова в игре
38'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
38'
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Сантандер Федерико атакует сзади соперника. Окоре Жорес пострадал.
36'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
35'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг в офсайде
35'
35'
35'
34'
Michael Lueftner выбил мяч на угловой.
34'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
33'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Вербич Беньямин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Magnus Christensen получает желтую карточку.
32'
Magnus Christensen из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
31'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
31'
31'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
31'
Куск Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Павлович Андрия не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
30'
30'
29'
Kristoffer Pallesen атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
28'
Magnus Christensen из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
27'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
27'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
27'
26'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает подножку. Michael Lueftner заработал фол.
25'
24'
Флорес Эдисон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
23'
23'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
23'
23'
23'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Сантандер Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает подножку. Флорес Эдисон заработал фол.
21'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
19'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
18'
18'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес
18'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
17'
Альманн Якоб атакует сзади соперника. Куск Каспер пострадал.
16'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
15'
15'
Флорес Эдисон наказан за толчок Вербич Беньямин
14'
14'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Рисгор Каспер из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
13'
13'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген подал угловой слева.
12'
Куск Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Альманн Якоб выбил мяч подальше от ворот.
10'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
5'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Альманн Якоб выбил мяч подальше от ворот.
4'
3'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
3'
Хогли Том из команды Копенгаген делает навес
2'
2'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
1'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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