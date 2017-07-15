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Стадион: Зрители: 11006
Копенгаген
1:1
Конец матча
Ольборг
0'
32' Желтая карточка
Magnus Christensen III
1:0
39' Гол
Сантандер Федерико
44' Желтая карточка
Квист Вильям
44' Желтая карточка
Рисгор Каспер
77' Желтая карточка
Rasmus Wuertz I
90' Желтая карточка
Вербич Беньямин
1:1
90' Гол
Блобьерг Якоб
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
97'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Бойлесен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
96'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
96'
Удар от ворот произведет Копенгаген

96'
Jannik Pohl отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
96'
Jannik Pohl из команды Ольборг устремляется вперед с мячом.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Блобьерг Якоб!
94'
Альманн Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Удар от ворот произведет Ольборг
Фол, нарушение
93'
Квист Вильям наказан за толчок Jannik Pohl
Фол, нарушение
92'
Расмус Вюрц из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
Желтая карточка
91'
Вербич Беньямин зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Офсайд
91'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген в офсайде
Фол, нарушение
91'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
90'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Копенгаген
90'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
90'
Frederik Boersting из команды Ольборг подал угловой слева.
90'
Frederik Boersting из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
88'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает подножку. Бойлесен Николай заработал фол.
88'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Флорес Эдисон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
87'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает навес
Угловой
87'
Frederik Boersting из команды Ольборг подал угловой слева.
87'
Jannik Pohl имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
86'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
86'
Frederik Boersting нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
Травма, повреждение
86'
Michael Lueftner возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Michael Lueftner получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
83'
Michael Lueftner на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Jannik Pohl из команды Ольборг опасно играет. Чуть не пострадал Michael Lueftner.
80'
Тактическая замена. Magnus Christensen уходит с поля и его заменяет Сильвестр Якуб
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 11006 болельщиков
80'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Frederik Boersting
Фол, нарушение
80'
Расмус Вюрц коснулся мяча рукой.
79'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
79'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
79'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
78'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
78'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
78'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
77'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
Желтая карточка
77'
Расмус Вюрц получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
77'
Рисгор Каспер атакует сзади соперника. Матич Урош пострадал.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Окоре Жорес получил травму и заменен. Блобьерг Якоб выходит на поле.
Травма, повреждение
75'
Окоре Жорес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
75'
Окоре Жорес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Педерсен Каспер.
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
74'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
73'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Вербич Беньямин наказан за толчок Расмус Вюрц
73'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
Травма, повреждение
72'
Окоре Жорес возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Окоре Жорес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
70'
Окоре Жорес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Павлович Андрия наказан за толчок Педерсен Каспер
68'
Удар от ворот произведет Копенгаген
68'
Тактическая замена. Хогли Том уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
68'
Расмус Вюрц из команды Ольборг наносит неточный удар с лета
68'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
66'
Удар от ворот произведет Ольборг
66'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
64'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой слева.
64'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
62'
Удар от ворот произведет Копенгаген
62'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
62'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
61'
Рисгор Каспер из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
61'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает навес
61'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Удар от ворот произведет Копенгаген
59'
Рисгор Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Копенгаген
58'
Jannik Pohl из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
57'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
57'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой слева.
57'
Jannik Pohl имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
56'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Павлович Андрия наказан за толчок Окоре Жорес
55'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает навес
55'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
54'
Удар от ворот произведет Ольборг
54'
Бойлесен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Rasmus Thellufsen наказан за толчок Хогли Том
51'
Удар от ворот произведет Ольборг
51'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
49'
Удар от ворот произведет Копенгаген
49'
Рисгор Каспер из команды Ольборг наносит неточный удар с лета
49'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
48'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
47'
Рисгор Каспер из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
47'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
48'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
46'
Расмус Вюрц наказан за толчок Квист Вильям
46'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Куск Каспер из команды Копенгаген. Это Rasmus Thellufsen заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Удар от ворот произведет Копенгаген
44'
Педерсен Каспер имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
44'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
44'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
44'
Рисгор Каспер получает желтую карточку.
Желтая карточка
44'
Квист Вильям получает желтую карточку.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Расмус Вюрц бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
43'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
42'
Хогли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
42'
Сантандер Федерико коснулся мяча рукой.
42'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес
41'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сантандер Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
39'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген подал угловой слева.
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Матич Урош и мяч снова в игре
38'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
38'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
37'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Сантандер Федерико атакует сзади соперника. Окоре Жорес пострадал.
36'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
35'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг в офсайде
35'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Хогли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
34'
Michael Lueftner выбил мяч на угловой.
34'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
33'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Вербич Беньямин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Magnus Christensen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Magnus Christensen из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
31'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
31'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
31'
Jannik Pohl из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
Удар от ворот произведет Ольборг
31'
Куск Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Павлович Андрия не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
30'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
29'
Kristoffer Pallesen атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
Фол, нарушение
28'
Magnus Christensen из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
27'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
26'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает подножку. Michael Lueftner заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Копенгаген
24'
Флорес Эдисон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
24'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
24'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
23'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
23'
Хогли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
Травма, повреждение
23'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Сантандер Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
22'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает подножку. Флорес Эдисон заработал фол.
21'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
18'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес
18'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
17'
Альманн Якоб атакует сзади соперника. Куск Каспер пострадал.
16'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
15'
Флорес Эдисон наказан за толчок Вербич Беньямин
14'
Удар от ворот произведет Ольборг
14'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
13'
Рисгор Каспер из команды Ольборг. Это Матич Урош заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Ольборг
13'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген подал угловой слева.
12'
Куск Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Альманн Якоб выбил мяч подальше от ворот.
10'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Ольборг
5'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Альманн Якоб выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
3'
Хогли Том из команды Копенгаген делает навес
2'
Удар от ворот произведет Ольборг
2'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
1'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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