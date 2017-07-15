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Стадион: Зрители: 4095
Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 62'
Раннерс
0'
32' Желтая карточка
Клеве Троэльс
54' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
62'
Второй тайм
Фол, нарушение
61'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
60'
Каллесеэ Миккель пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
60'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Рамон Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
58'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 4095 болельщиков
Фол, нарушение
57'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает подножку. Багер Йонас заработал фол.
56'
Якобсен Кристиан II пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
Травма, повреждение
56'
Клеве Троэльс возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск подал угловой слева.
55'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
55'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Клеве Троэльс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
54'
Клеве Троэльс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
54'
Алланссон Йоэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Клеве Троэльс.
53'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
50'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
48'
Поури Марвин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
48'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает подножку. Томсен Джонни заработал фол.
47'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Поури Марвин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
46'
Марксен Эрик получил травму и заменен. Лобжанидзе Саба выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
45'
Китчен Перри атакует сзади соперника. Ромер Марсель пострадал.
45'
Поульсен Симон выбил мяч подальше от ворот.
44'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
42'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
41'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Джурджич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Багер Йонас из команды Раннерс делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
37'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
36'
Багер Йонас из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
35'
Рамон Родригес наказан за толчок Джурджич Никола
35'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
33'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
33'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
33'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Клеве Троэльс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Клеве Троэльс совершает грубый фол. Kasper Enghardt был жертвой
32'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
31'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Китчен Перри заработал фол.
31'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Ромер Марсель наказан за толчок Каллесеэ Миккель
Фол, нарушение
29'
Багер Йонас из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Уре Микаэль.
Фол, нарушение
29'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
28'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Ромер Марсель атакует сзади соперника. Джурджич Никола пострадал.
28'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
27'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
26'
Kasper Enghardt наказан за толчок Уре Микаэль
26'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Раннерс
25'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
21'
Джурджич Никола коснулся мяча рукой.
21'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
21'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
17'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск. Это Поури Марвин заработал фол.
17'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
16'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск. Это Алланссон Йоэль заработал фол.
15'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
13'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
12'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Каллесеэ Миккель заработал фол.
9'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Уре Микаэль и мяч снова в игре
8'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Мадс Агесен делает подножку сопернику.
6'
Мадс Агесен из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
6'
Уре Микаэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
6'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Китчен Перри из команды Раннерс. Это Philip Zinckernagel заработал фол.
Офсайд
3'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Раннерс
3'
Уре Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
2'
Удар от ворот произведет Раннерс
2'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
2'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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