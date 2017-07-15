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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 4095
0:0
Второй тайм: 62'
32' Желтая карточкаКлеве Троэльс
54' Желтая карточкаАлланссон Йоэль
|
32'
54'
Состав команд
25
Зимлинг
Ники
17
Уре
Микаэль
24
Багер
Йонас
15
Китчен
Перри
11
Марксен
Эрик
10
Поури
Марвин
Сённерйюск 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Милиц Себастьян Вратарь
- 4 Рамон Родригес Защитник
- 5 Люикс Кес Защитник
- 3 Педерсен Марк Защитник
- 7 Поульсен Симон Защитник
- 25 Зимлинг Ники Полузащитник
- 30 Ромер Марсель Полузащитник
- 15 Клеве Троэльс Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 8 Якобсен Кристиан II Полузащитник
- 17 Уре Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Лукас Вратарь
- 21 Jeppe Simonsen Защитник
- 18 Nicholas Marfelt Защитник
- 2 Риттер Николай Защитник
- 14 Хедегор Миккель Защитник
- 24 Rasmus Vinderslev
- 20 Stefan Gartenmann
- Главный тренер: Ноергард Клаус
- Травмы и дисквалификации
- Олесен Каспер Травмирован
- Маттила Сакари Травмирован
- Йонссон Эггерт Травмирован
- Emil Scheel Травмирован
Раннерс 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Хальдерссон Ханнес Вратарь
- 24 Багер Йонас Защитник
- 5 Мадс Агесен Защитник
- 2 Kasper Enghardt Защитник
- 4 Томсен Джонни Полузащитник
- 20 Алланссон Йоэль Полузащитник
- 15 Китчен Перри Полузащитник
- 11 Марксен Эрик Полузащитник
- 19 Каллесеэ Миккель Полузащитник
- 28 Джурджич Никола Полузащитник
- 10 Поури Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Поульсен Николай II Полузащитник
- 23 Лобжанидзе Саба Полузащитник
- 21 Фишер Александр Полузащитник
- 6 Кауко Йони Полузащитник
- 70 Marcus Moelvadgaard Нападающий
- 9 Mayron George Нападающий
- 25 Jonas Dakir
- Главный тренер: Olafur Kristjansson
- Травмы и дисквалификации
- Ольсен Брандур Травмирован
- Лауэнборг Фредерик Травмирован
- Lucas Ravn-Haren Травмирован
- Frederik Due Травмирован
- Брун Андреас Травмирован
Предыдущие игры
Сённерйюск (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 08.07.2017 Сённерйюск 6:2 Эсбьерг ТМК
- 30.06.2017 Сённерйюск 3:0 Хорсенс ТМК
- 28.05.2017 Копенгаген 2:0 Сённерйюск СДЧГ
- 21.05.2017 Сённерйюск 3:0 Брондбю СДЧГ
- 16.05.2017 Нордшелланн 4:1 Сённерйюск СДЧГ
- 12.05.2017 Сённерйюск 5:2 Митьюлланд СДЧГ
- 07.05.2017 Люнгбю 2:0 Сённерйюск СДЧГ
- 30.04.2017 Брондбю 1:1 Сённерйюск СДЧГ
- 21.04.2017 Сённерйюск 1:2 Люнгбю СДЧГ
- 14.04.2017 Сённерйюск 1:4 Нордшелланн СДЧГ
- 09.04.2017 Митьюлланд 3:1 Сённерйюск СДЧГ
- 03.04.2017 Сённерйюск 1:2 Копенгаген СДЧГ
- 19.03.2017 Сённерйюск 1:0 Раннерс СД
- 15.03.2017 Раннерс 1:0 Сённерйюск КД
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск СД
- 04.03.2017 Орхус 1:2 Сённерйюск СД
- 26.02.2017 Сённерйюск 1:2 Брондбю СД
- 17.02.2017 Эсбьерг 3:0 Сённерйюск СД
- 10.02.2017 Хорсенс 2:3 Сённерйюск ТМК
- 06.02.2017 Локомотив Москва 1:0 Сённерйюск ТМК
Раннерс (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 08.07.2017 Раннерс 3:1 Зистед ТМК
- 05.07.2017 Раннерс 5:0 Хорсенс ТМК
- 27.06.2017 Вайле 1:3 Раннерс ТМК
- 24.06.2017 Раннерс 3:0 Скив ТМК
- 01.06.2017 Митьюлланд 3:0 Раннерс СЛЕ
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 17.05.2017 Раннерс 2:1 Ольборг СЛЕ
- 12.05.2017 Ольборг 0:2 Раннерс СЛЕ
- 08.05.2017 Хорсенс 2:1 Раннерс СДП
- 28.04.2017 Раннерс 0:0 Эсбьерг СДП
- 23.04.2017 Раннерс 4:0 Оденсе СДП
- 18.04.2017 Оденсе 1:0 Раннерс СДП
- 13.04.2017 Раннерс 2:4 Брондбю КД
- 07.04.2017 Раннерс 2:0 Хорсенс СДП
- 02.04.2017 Эсбьерг 0:0 Раннерс СДП
- 19.03.2017 Сённерйюск 1:0 Раннерс СД
- 15.03.2017 Раннерс 1:0 Сённерйюск КД
- 10.03.2017 Раннерс 1:1 Орхус СД
- 05.03.2017 Силькеборг 2:0 Раннерс СД
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Раннерс: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
- 19.03.2017 Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании
- 15.03.2017 Раннерс 1:0 Сённерйюск Кубок Дании
- 25.09.2016 Раннерс 0:4 Сённерйюск Суперлига Дании
- 26.05.2016 Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании
- 27.02.2016 Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 13.09.2015 Раннерс 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 18.05.2015 Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании
- 05.12.2014 Раннерс 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 30.08.2014 Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании
- 25.04.2014 Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 01.11.2013 Сённерйюск 1:3 Раннерс Суперлига Дании
- 02.09.2013 Раннерс 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 31.03.2013 Сённерйюск 0:2 Раннерс Суперлига Дании
- 08.03.2013 Раннерс 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 14.07.2012 Сённерйюск 6:1 Раннерс Суперлига Дании
- 03.04.2011 Раннерс 0:0 Сённерйюск САС Лигаен
- 05.12.2010 Сённерйюск 1:1 Раннерс САС Лигаен
- 29.08.2010 Раннерс 0:0 Сённерйюск САС Лигаен
- 18.04.2010 Сённерйюск 0:1 Раннерс САС Лигаен
- 29.11.2009 Раннерс 0:0 Сённерйюск САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Раннерс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сённерйюск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хобро
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Элит-3000
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
61'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
60'
Каллесеэ Миккель пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
60'
59'
Рамон Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
58'
57'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 4095 болельщиков
57'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает подножку. Багер Йонас заработал фол.
56'
Якобсен Кристиан II пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
56'
Клеве Троэльс возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск подал угловой слева.
55'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
55'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Клеве Троэльс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Клеве Троэльс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Алланссон Йоэль получает желтую карточку.
54'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Клеве Троэльс.
53'
51'
51'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
50'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
48'
48'
Поури Марвин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
48'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает подножку. Томсен Джонни заработал фол.
47'
47'
Поури Марвин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает пас партнеру.
46'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
46'
Марксен Эрик получил травму и заменен. Лобжанидзе Саба выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Китчен Перри атакует сзади соперника. Ромер Марсель пострадал.
45'
Поульсен Симон выбил мяч подальше от ворот.
44'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
41'
41'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Джурджич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Багер Йонас из команды Раннерс делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
37'
37'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
36'
Багер Йонас из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
35'
Рамон Родригес наказан за толчок Джурджич Никола
35'
33'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
33'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
33'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Клеве Троэльс получает желтую карточку.
32'
Клеве Троэльс совершает грубый фол. Kasper Enghardt был жертвой
32'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
31'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Китчен Перри заработал фол.
31'
30'
Ромер Марсель наказан за толчок Каллесеэ Миккель
29'
Багер Йонас из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Уре Микаэль.
29'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
28'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Ромер Марсель атакует сзади соперника. Джурджич Никола пострадал.
28'
27'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
27'
27'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
26'
Kasper Enghardt наказан за толчок Уре Микаэль
26'
26'
25'
24'
24'
24'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
23'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
21'
Джурджич Никола коснулся мяча рукой.
21'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
21'
20'
19'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
18'
17'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск. Это Поури Марвин заработал фол.
17'
17'
16'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск. Это Алланссон Йоэль заработал фол.
15'
13'
13'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
12'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
12'
12'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Каллесеэ Миккель заработал фол.
9'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Уре Микаэль и мяч снова в игре
8'
7'
Томсен Джонни наказан за толчок Якобсен Кристиан II
6'
Мадс Агесен делает подножку сопернику.
6'
Мадс Агесен из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
6'
Уре Микаэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
6'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Китчен Перри из команды Раннерс. Это Philip Zinckernagel заработал фол.
3'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
3'
3'
Уре Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
2'
2'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
2'
2'
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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