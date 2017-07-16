Стадион: Люнгбю Зрители: 1387
2:1
Конец матча
23' Желтая карточкаМеккел Венделбо
1:0
36' ГолЛарсен Кристоффер III
45' Желтая карточкаСхиртладзе Давит
53' Желтая карточкаЛарсен Кристоффер III
1:1
68' ГолJens Martin Gammelby
72' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
2:1
78' ПенальтиБойсен Давид
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Деннис Флинта из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
94'
Слот Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
93'
Бойсен Давид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
92'
92'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Casper Hoejer Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Деннис Флинта наказан за толчок Оджо Ким
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
90'
Casper Hoejer Nielsen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
90'
90'
Деннис Флинта навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Casper Hoejer Nielsen наказан за толчок Jeppe Okkels
88'
88'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
88'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
88'
Gustav Dahl из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Блуме Брор из команды Люнгбю в офсайде
86'
Тактическая замена. Ларсен Кристоффер III уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
86'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
85'
85'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает навес
85'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
84'
84'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
83'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес
83'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
82'
82'
Jens Martin Gammelby бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
82'
82'
81'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Тактическая замена. Меккел Венделбо уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
80'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
78'
Г О О О О О Л - Бойсен Давид из команды Люнгбю забивает пенальти
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Jens Martin Gammelby сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Casper Hoejer Nielsen заработал пенальти для своей команды
78'
Блуме Брор не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
77'
76'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Марк Рочестер Сёренсен
76'
76'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 1387 болельщиков
74'
Нильссон Хокан наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
74'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Джеппе Брандруп наказан за толчок Петерсен Стефан
73'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Слот Каспер
72'
Эрнсков Мартин получает желтую карточку.
72'
Эрнсков Мартин совершает грубый фол. Нильссон Хокан был жертвой
72'
71'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
71'
71'
Бойсен Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
70'
70'
Бойсен Давид имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
68'
Сков Роберт сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jens Martin Gammelby записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
67'
Бойсен Давид из команды Люнгбю подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
66'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Йеспер Чристджансен
65'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
63'
63'
63'
63'
63'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ibrahim Moro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
62'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Ларсен Кристоффер III попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
61'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
60'
60'
Схиртладзе Давит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
59'
59'
59'
Ларсен Кристоффер III выбил мяч на угловой.
59'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает навес
58'
58'
58'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
58'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
56'
Деннис Флинта наказан за толчок Кристенсен Томас Г.
56'
55'
Ларсен Кристоффер III выбил мяч на угловой.
55'
55'
55'
Деннис Флинта из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
54'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
54'
Сков Роберт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Кристенсен Томас Г. из команды Люнгбю нарушает. Нильссон Хокан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
54'
53'
53'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
Ларсен Кристоффер III получил жёлтую карточку за "нырок".
53'
Ларсен Кристоффер III ныряет в попытке получить право на штрафной
51'
51'
Сков Роберт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
51'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
50'
Хебо Матиас наказан за толчок Сков Роберт
50'
50'
Оджо Ким имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
50'
50'
50'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
47'
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Деннис Флинта из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
46'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает пас партнеру.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Схиртладзе Давит получил жёлтую карточку за "нырок".
45'
Схиртладзе Давит ныряет в попытке получить право на штрафной
45'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
44'
Хебо Матиас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
44'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает пас партнеру.
43'
Gustav Dahl из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
42'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг наносит очень неточный удар.
42'
41'
Сков Роберт имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
41'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
41'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
41'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
41'
41'
40'
40'
40'
40'
Джеппе Брандруп отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
39'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
38'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Оджо Ким.
36'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ларсен Кристоффер III записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
36'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает пас партнеру.
36'
36'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
35'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Gustav Dahl заработал фол.
34'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
34'
34'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
33'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
33'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю подал угловой справа.
33'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
32'
Бойсен Давид из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
32'
Tobias Salquist выбил мяч на угловой.
31'
31'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хебо Матиас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
30'
30'
Gustav Dahl выбил мяч подальше от ворот.
30'
30'
30'
30'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
29'
28'
28'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
27'
Ларсен Кристоффер III отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
26'
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Ibrahim Moro атакует сзади соперника. Бойсен Давид пострадал.
25'
25'
25'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
24'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
Меккел Венделбо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг. Это Бойсен Давид заработал фол.
23'
23'
20'
20'
Оджо Ким имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
20'
20'
20'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сков Роберт мяча так и не получил
18'
18'
Нильссон Хокан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
17'
17'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
17'
Томас Нёргаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
16'
15'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
15'
15'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Джеппе Брандруп атакует сзади соперника. Петерсен Стефан пострадал.
14'
14'
Рюгаард-Йенсен Миккел имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
14'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
13'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг. Это Джеппе Брандруп заработал фол.
13'
Петерсен Стефан наказан за толчок Андерсен Миккель
12'
Рюгаард-Йенсен Миккел отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
12'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
11'
11'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кристенсен Томас Г. выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
9'
Gustav Dahl выбил мяч на угловой.
9'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
9'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
8'
8'
Бойсен Давид из команды Люнгбю подал угловой слева.
8'
Jens Martin Gammelby выбил мяч на угловой.
8'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
7'
Tobias Salquist из команды Силькеборг. Это Хебо Матиас заработал фол.
7'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
7'
Джеппе Брандруп выбил мяч на угловой.
7'
7'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
6'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
5'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
5'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
4'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Gustav Dahl выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
2'
2'
Кристенсен Томас Г. из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
2'
2'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
1'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает подножку. Бойсен Давид заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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