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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1387
Люнгбю
2:1
Конец матча
Силькеборг
0'
23' Желтая карточка
Меккел Венделбо
1:0
36' Гол
Ларсен Кристоффер III
45' Желтая карточка
Схиртладзе Давит
53' Желтая карточка
Ларсен Кристоффер III
1:1
68' Гол
Jens Martin Gammelby
72' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
2:1
78' Пенальти
Бойсен Давид
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Деннис Флинта из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
94'
Оджо Ким из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
94'
Слот Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.

93'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
93'
Бойсен Давид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
92'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает пас партнеру.
92'
Оджо Ким из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
92'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Удар от ворот произведет Силькеборг
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Casper Hoejer Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
91'
Деннис Флинта наказан за толчок Оджо Ким
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Травма, повреждение
90'
Casper Hoejer Nielsen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
90'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
90'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Деннис Флинта навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Casper Hoejer Nielsen наказан за толчок Jeppe Okkels
88'
Кристенсен Томас Г. выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
88'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
88'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Gustav Dahl из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
87'
Блуме Брор из команды Люнгбю в офсайде
86'
Тактическая замена. Ларсен Кристоффер III уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
Фол, нарушение
86'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
85'
Кристенсен Томас Г. выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает навес
85'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
83'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
83'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Люнгбю
82'
Jens Martin Gammelby бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
82'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
81'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Тактическая замена. Меккел Венделбо уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
80'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Описание гола
78'
Г О О О О О Л - Бойсен Давид из команды Люнгбю забивает пенальти
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Jens Martin Gammelby сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Casper Hoejer Nielsen заработал пенальти для своей команды
78'
Блуме Брор не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
77'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Марк Рочестер Сёренсен
76'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 1387 болельщиков
Фол, нарушение
74'
Нильссон Хокан наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
74'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Джеппе Брандруп наказан за толчок Петерсен Стефан
73'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Слот Каспер
Желтая карточка
72'
Эрнсков Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Эрнсков Мартин совершает грубый фол. Нильссон Хокан был жертвой
72'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
71'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бойсен Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Силькеборг
70'
Бойсен Давид имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
68'
Сков Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jens Martin Gammelby записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Бойсен Давид из команды Люнгбю подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
66'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Йеспер Чристджансен
65'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
63'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Кристенсен Томас Г. выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
Травма, повреждение
63'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ibrahim Moro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
62'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Ларсен Кристоффер III попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
61'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает пас партнеру.
61'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
60'
Удар от ворот произведет Люнгбю
60'
Схиртладзе Давит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
59'
Ларсен Кристоффер III выбил мяч на угловой.
59'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает навес
58'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
58'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Деннис Флинта наказан за толчок Кристенсен Томас Г.
Угловой
56'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
55'
Ларсен Кристоффер III выбил мяч на угловой.
55'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
55'
Удар от ворот произведет Люнгбю
55'
Деннис Флинта из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
54'
Сков Роберт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
54'
Кристенсен Томас Г. из команды Люнгбю нарушает. Нильссон Хокан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
54'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
53'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
53'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
53'
Ларсен Кристоффер III получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
53'
Ларсен Кристоффер III ныряет в попытке получить право на штрафной
51'
Удар от ворот произведет Люнгбю
51'
Сков Роберт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
51'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Хебо Матиас наказан за толчок Сков Роберт
50'
Удар от ворот произведет Силькеборг
50'
Оджо Ким имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
50'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
50'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
Офсайд
49'
Оджо Ким из команды Люнгбю в офсайде
49'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
47'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Деннис Флинта из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
46'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает пас партнеру.
46'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
45'
Схиртладзе Давит получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
45'
Схиртладзе Давит ныряет в попытке получить право на штрафной
45'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
44'
Хебо Матиас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
44'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает пас партнеру.
43'
Gustav Dahl из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Удар от ворот произведет Люнгбю
42'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг наносит очень неточный удар.
Угловой
42'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
41'
Сков Роберт имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
41'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
41'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
41'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
41'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
40'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
40'
Удар от ворот произведет Силькеборг
40'
Джеппе Брандруп отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
39'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
38'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Оджо Ким.
36'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ларсен Кристоффер III записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
36'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает пас партнеру.
36'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает пас партнеру.
36'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
36'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Gustav Dahl заработал фол.
Офсайд
34'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
34'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
34'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю подал угловой справа.
33'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
Угловой
32'
Бойсен Давид из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
32'
Tobias Salquist выбил мяч на угловой.
31'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
31'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хебо Матиас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
30'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Gustav Dahl выбил мяч подальше от ворот.
30'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
28'
Удар от ворот произведет Люнгбю
28'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Удар от ворот произведет Силькеборг
27'
Ларсен Кристоффер III отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
26'
Удар от ворот произведет Силькеборг
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Ibrahim Moro атакует сзади соперника. Бойсен Давид пострадал.
25'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
25'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
24'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
23'
Меккел Венделбо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
23'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг. Это Бойсен Давид заработал фол.
23'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
23'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Удар от ворот произведет Силькеборг
20'
Оджо Ким имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
20'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
20'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сков Роберт мяча так и не получил
18'
Удар от ворот произведет Люнгбю
18'
Нильссон Хокан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
17'
Удар от ворот произведет Люнгбю
17'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
17'
Томас Нёргаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
16'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Люнгбю
15'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Джеппе Брандруп атакует сзади соперника. Петерсен Стефан пострадал.
14'
Удар от ворот произведет Силькеборг
14'
Рюгаард-Йенсен Миккел имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
14'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
13'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг. Это Джеппе Брандруп заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Петерсен Стефан наказан за толчок Андерсен Миккель
12'
Рюгаард-Йенсен Миккел отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
12'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
11'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кристенсен Томас Г. выбил мяч подальше от ворот.
10'
Удар от ворот произведет Силькеборг
10'
Оджо Ким из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
Угловой
10'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
9'
Gustav Dahl выбил мяч на угловой.
9'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
9'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
8'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Бойсен Давид из команды Люнгбю подал угловой слева.
8'
Jens Martin Gammelby выбил мяч на угловой.
8'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Tobias Salquist из команды Силькеборг. Это Хебо Матиас заработал фол.
Угловой
7'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
7'
Джеппе Брандруп выбил мяч на угловой.
7'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
6'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
5'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
5'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
4'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Gustav Dahl выбил мяч подальше от ворот.
3'
Удар от ворот произведет Люнгбю
3'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
2'
Кристенсен Томас Г. из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
2'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
1'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает подножку. Бойсен Давид заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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