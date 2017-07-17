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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: EWII Park
0:0
Первый тайм: 18'
Состав команд
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 4 Лаурсен Райан Защитник
- 6 Тверсков Йеппе Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 7 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 25 Хелениус Никлас Нападающий
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Буус Якоб Защитник
- 5 Joao Pereira III Защитник
- 18 Тране Матиас Полузащитник
- 22 Уэлбек Нана Полузащитник
- 21 Греве Матиас Полузащитник
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- 1 Thomas Mikkelsen III
- Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Лаурсен Якоб-Баррет Травмирован
- Томасен Йенс Травмирован
- Петерсен Кеннет Дисквалифицирован
Нордшелланн 3-4-3
- Основной состав
- 1 Runar Alex Runarsson Вратарь
- 32 Viktor Tranberg Защитник
- 4 Махсо Андреас Защитник
- 8 Мтилига Патрик Защитник
- 2 Бартолец Карло Полузащитник
- 36 Victor Nelsson Полузащитник
- 23 Mathias Jensen II Полузащитник
- 5 Mads Pedersen Полузащитник
- 12 Асанте Эрнест Нападающий
- 10 Хансен Эмилиано Нападающий
- 31 Godsway Donyoh Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Andreas Skovgaard Защитник
- 20 Да Силва Патрик Полузащитник
- 14 Расмуссен Матиас Нападающий
- 9 Миккельсен Тобиас Нападающий
- 38 Magnus Kofod Andersen
- 21 Andreas Skov Olsen
- 28 Peter Vindahl Jensen
- Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Грегор Паскаль Травмирован
- Петри Лассе Травмирован
Предыдущие игры
Оденсе (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.07.2017 Кёге 0:0 Оденсе ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
- 13.05.2017 Оденсе 3:1 Силькеборг СЛЕ
- 08.05.2017 Эсбьерг 1:1 Оденсе СДП
- 28.04.2017 Оденсе 2:1 Хорсенс СДП
- 23.04.2017 Раннерс 4:0 Оденсе СДП
- 18.04.2017 Оденсе 1:0 Раннерс СДП
- 07.04.2017 Оденсе 3:0 Эсбьерг СДП
- 31.03.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе СДП
- 19.03.2017 Орхус 1:2 Оденсе СД
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 25.02.2017 Хорсенс 1:1 Оденсе СД
- 20.02.2017 Оденсе 3:0 Раннерс СД
- 08.02.2017 Виктория Пльзень 2:0 Оденсе ТМК
- 05.02.2017 Зенит 1:1 Оденсе ТМК
Нордшелланн (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 08.07.2017 Херенвен 3:2 Нордшелланн ТМК
- 04.07.2017 Твенте 1:1 Нордшелланн ТМК
- 28.06.2017 Нордшелланн 0:0 Нюкёбинг ТМК
- 23.06.2017 Элит-3000 1:1 Нордшелланн ТМК
- 28.05.2017 Брондбю 1:2 Нордшелланн СДЧГ
- 20.05.2017 Нордшелланн 2:3 Митьюлланд СДЧГ
- 16.05.2017 Нордшелланн 4:1 Сённерйюск СДЧГ
- 12.05.2017 Люнгбю 2:1 Нордшелланн СДЧГ
- 05.05.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СДЧГ
- 29.04.2017 Митьюлланд 3:1 Нордшелланн СДЧГ
- 23.04.2017 Нордшелланн 0:1 Брондбю СДЧГ
- 14.04.2017 Сённерйюск 1:4 Нордшелланн СДЧГ
- 09.04.2017 Копенгаген 1:1 Нордшелланн СДЧГ
- 31.03.2017 Нордшелланн 2:0 Люнгбю СДЧГ
- 19.03.2017 Митьюлланд 1:2 Нордшелланн СД
- 10.03.2017 Нордшелланн 5:1 Силькеборг СД
- 05.03.2017 Брондбю 2:3 Нордшелланн СД
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 17.02.2017 Нордшелланн 0:1 Люнгбю СД
- 12.02.2017 Нордшелланн 4:3 Эльфсборг ТМК
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Нордшелланн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 04.12.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 14.08.2016 Оденсе 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 12.05.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 13.03.2016 Оденсе 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 02.10.2015 Нордшелланн 1:5 Оденсе Суперлига Дании
- 12.04.2015 Нордшелланн 1:2 Оденсе Суперлига Дании
- 23.11.2014 Оденсе 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 29.09.2014 Нордшелланн 2:1 Оденсе Суперлига Дании
- 17.04.2014 Оденсе 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 06.12.2013 Нордшелланн 2:0 Оденсе Суперлига Дании
- 25.08.2013 Оденсе 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 10.05.2013 Нордшелланн 4:1 Оденсе Суперлига Дании
- 05.10.2012 Оденсе 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 29.07.2012 Нордшелланн 1:1 Оденсе Суперлига Дании
- 14.05.2012 Нордшелланн 0:0 Оденсе Суперлига Дании
- 16.07.2011 Оденсе 2:0 Нордшелланн САС Лигаен
- 21.04.2011 Оденсе 1:2 Нордшелланн САС Лигаен
- 01.11.2010 Нордшелланн 1:4 Оденсе САС Лигаен
- 28.10.2010 Оденсе 2:3 Нордшелланн Кубок
- 11.09.2010 Оденсе 0:1 Нордшелланн САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Хобро
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люнгбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Нордшелланн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Оденсе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сённерйюск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Элит-3000
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Силькеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Первый тайм
17'
17'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
17'
Mads Pedersen имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
17'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
16'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Норселлан
15'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
15'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
15'
Андерс К. Якобсен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
14'
14'
Godsway Donyoh из команды Норселлан наносит неточный удар с лета
13'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
13'
Mathias Jensen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Узочакву Арнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
13'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
12'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
12'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
11'
Хелениус Никлас наказан за толчок Victor Nelsson
11'
11'
Хансен Эмилиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
10'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
9'
Godsway Donyoh возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Удар от ворот произведет Норселлан
9'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Mads Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
7'
Godsway Donyoh получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
6'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
5'
Тингагер Фредерик делает подножку сопернику.
5'
Godsway Donyoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
4'
Лаурсен Райан из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
3'
Хансен Эмилиано выбил мяч подальше от ворот.
2'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
1'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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