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Стадион:
Оденсе
0:0
Первый тайм: 18'
Нордшелланн
0' 18'
Первый тайм
17'
Удар от ворот произведет Оденсе
17'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Оденсе
17'
Mads Pedersen имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
17'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
16'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Норселлан
15'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
Угловой
15'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
15'
Андерс К. Якобсен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
14'
Удар от ворот произведет Оденсе
14'
Godsway Donyoh из команды Норселлан наносит неточный удар с лета
Угловой
13'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
13'
Mathias Jensen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Узочакву Арнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
13'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
12'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
12'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
Фол, нарушение
11'
Хелениус Никлас наказан за толчок Victor Nelsson
11'
Удар от ворот произведет Оденсе
11'
Хансен Эмилиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
10'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
9'
Godsway Donyoh возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Удар от ворот произведет Норселлан
9'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Mads Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
7'
Godsway Donyoh получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
6'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
6'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
Фол, нарушение
5'
Тингагер Фредерик делает подножку сопернику.
5'
Godsway Donyoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
4'
Лаурсен Райан из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Удар от ворот произведет Оденсе
3'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
3'
Хансен Эмилиано выбил мяч подальше от ворот.
2'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
1'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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