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Стадион: Анжи-Арена
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Анжи (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 17.05.2017 Анжи 1:2 Ростов ПЛ
- 14.05.2017 Уфа 2:1 Анжи ПЛ
- 08.05.2017 Анжи 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 01.05.2017 Краснодар 0:0 Анжи ПЛ
- 27.04.2017 Анжи 3:3 Томь ПЛ
- 22.04.2017 Ахмат 0:1 Анжи ПЛ
- 15.04.2017 Анжи 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 08.04.2017 Зенит 1:1 Анжи ПЛ
- 31.03.2017 Анжи 2:3 Урал ПЛ
- 27.03.2017 Анжи 1:0 Легион-Динамо ТМК
- 17.03.2017 Анжи 1:0 Оренбург ПЛ
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.03.2017 Анжи 0:1 Рубин ПЛ
- 01.03.2017 Уфа 1:0 Анжи К
- 25.02.2017 Анжи 2:3 Иртыш Павлодар ТМК
- 23.02.2017 Анжи 0:1 Атырау ТМК
- 20.02.2017 Анжи 1:0 Кайрат ТМК
- 17.02.2017 Анжи 2:0 Сагадам ТМК
- 08.02.2017 Анжи 1:2 Дукла Прага ТМК
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 09.07.2017 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ТМК
- 01.07.2017 ЦСКА Москва 3:0 Партизан ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 17.05.2017 Рубин 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.05.2017 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.05.2017 Амкар 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 26.04.2017 ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва ПЛ
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.04.2017 ЦСКА Москва 0:0 Ростов ПЛ
- 09.04.2017 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.03.2017 ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула ТМК
- 19.03.2017 Ахмат 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 11.03.2017 ЦСКА Москва 4:0 Томь ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 25.02.2017 ЦСКА Москва 3:0 Будё-Глимт ТМК
- 22.02.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 19.02.2017 ЦСКА Москва 3:1 Сарпсборг-08 ТМК
Последние игры между собой
Анжи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи Премьер-лига
- 08.10.2016 ЦСКА Москва 2:0 Анжи Товарищеские матчи. Клубы
- 30.07.2016 Анжи 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.02.2016 ЦСКА Москва 3:0 Анжи Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2015 Анжи 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.08.2015 ЦСКА Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 08.09.2014 ЦСКА Москва 1:2 Анжи Товарищеские матчи. Сборные
- 24.03.2014 Анжи 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 25.09.2013 ЦСКА Москва 0:0 Анжи Премьер-лига
- 01.06.2013 ЦСКА Москва 1:1 Анжи Кубок
- 02.12.2012 Анжи 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.08.2012 ЦСКА Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 07.04.2012 ЦСКА Москва 0:0 Анжи Премьер-лига
- 27.11.2011 Анжи 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 23.10.2011 Анжи 3:5 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 14.06.2011 ЦСКА Москва 3:0 Анжи Премьер-лига
- 15.08.2010 ЦСКА Москва 4:0 Анжи Премьер-лига
- 26.03.2010 Анжи 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Амкар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анжи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тосно
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - ЦСКА Москва, который состоится 15.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - ЦСКА Москва, который состоится 15.07.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Анжи - ЦСКА Москва
Анжи
8.3% (7)
Ничья:
11.9% (10)
ЦСКА Москва
79.8% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
38.1% (32)
0:1 ЦСКА Москва:
16.7% (14)
0:2 ЦСКА Москва:
16.7% (14)
1:1 Ничья:
10.7% (9)
0:3 ЦСКА Москва:
3.6% (3)
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