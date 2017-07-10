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Стадион:
Анжи
 
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ЦСКА Москва
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - ЦСКА Москва, который состоится 15.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Анжи - ЦСКА Москва
Анжи
8.3% (7)
Ничья:
11.9% (10)
ЦСКА Москва
79.8% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
38.1% (32)
ЦСКА Москва:
16.7% (14)
ЦСКА Москва:
16.7% (14)
Ничья:
10.7% (9)
ЦСКА Москва:
3.6% (3)
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