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Стадион:
Рубин
 
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Краснодар
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Краснодар, который состоится 16.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Краснодар
Рубин
23.3% (24)
Ничья:
48.5% (50)
Краснодар
28.2% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.7% (43)
Краснодар:
19.4% (20)
Рубин:
13.6% (14)
Рубин:
5.8% (6)
Ничья:
4.9% (5)
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