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Стадион:
СКА-Хабаровск
 
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Зенит
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Зенит, который состоится 16.07.2017.
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:
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Зенит
СКА-Хабаровск
6.3% (7)
Ничья:
10.8% (12)
Зенит
82.9% (92)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
31.5% (35)
Зенит:
28.8% (32)
Зенит:
9% (10)
Ничья:
7.2% (8)
Зенит:
2.7% (3)
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