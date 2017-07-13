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СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 26.06.2017 Долгопрудный 1:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск ТМК
- 14.06.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Актобе ТМК
- 28.05.2017 Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск ПМ
- 25.05.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Оренбург ПМ
- 20.05.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Тамбов ФПД
- 14.05.2017 Тосно 3:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 10.05.2017 СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 ФПД
- 06.05.2017 Луч-Энергия 0:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 29.04.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 23.04.2017 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.04.2017 СКА-Хабаровск 1:0 Зенит-2 ФПД
- 12.04.2017 Балтика 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 08.04.2017 СКА-Хабаровск 2:3 Динамо Москва ФПД
- 01.04.2017 Енисей 3:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.03.2017 СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень ФПД
- 19.03.2017 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 12.03.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Сокол ФПД
- 08.03.2017 Факел 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 23.02.2017 Спартак-Нальчик 2:1 СКА-Хабаровск КФПО
Зенит (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 04.07.2017 Аустрия Вена 1:2 Зенит ТМК
- 24.06.2017 Зенит 0:1 Лудогорец ТМК
- 21.06.2017 Зенит 1:2 ЦСКА София ТМК
- 21.05.2017 Локомотив Москва 0:2 Зенит ПЛ
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар ПЛ
- 13.05.2017 Крылья Советов 1:3 Зенит ПЛ
- 07.05.2017 Зенит 0:1 Ахмат ПЛ
- 01.05.2017 Томь 0:2 Зенит ПЛ
- 26.04.2017 Оренбург 0:1 Зенит ПЛ
- 22.04.2017 Зенит 2:0 Урал ПЛ
- 16.04.2017 Спартак Москва 2:1 Зенит ПЛ
- 08.04.2017 Зенит 1:1 Анжи ПЛ
- 02.04.2017 Рубин 0:2 Зенит ПЛ
- 26.03.2017 Зенит 1:0 Уфа ТМК
- 19.03.2017 Зенит 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 23.02.2017 Зенит 3:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.02.2017 Андерлехт 2:0 Зенит ЛЕ
- 05.02.2017 Зенит 1:1 Оденсе ТМК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Амкар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анжи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тосно
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Зенит, который состоится 16.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Зенит, который состоится 16.07.2017.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Зенит
СКА-Хабаровск
6.3% (7)
Ничья:
10.8% (12)
Зенит
82.9% (92)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Зенит:
31.5% (35)
1:2 Зенит:
28.8% (32)
0:1 Зенит:
9% (10)
1:1 Ничья:
7.2% (8)
1:3 Зенит:
2.7% (3)
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