Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва

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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Амкар 0:2 Спартак Москва ПЛ
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Спартак Москва 1:1 Тосно К
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
Динамо Москва (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 05.05.2018 Тосно 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва ПЛ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 14.02.2018 Динамо Москва 1:0 Зета ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 03.02.2018 Височина 1:1 Динамо Москва ТМК
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 23.01.2018 Динамо Москва 0:0 Стумбрас ТМК
- 18.01.2018 Динамо Москва 1:0 Газ Метан Mедиаш ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 18.07.2017 Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 08.05.2016 Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 25.10.2015 Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
- 15.03.2015 Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 10.08.2014 Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 15.05.2014 Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 27.07.2013 Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 25.11.2012 Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига
- 05.08.2012 Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 02.05.2012 Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 25.03.2012 Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига
- 05.11.2011 Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 22.06.2011 Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 28.11.2010 Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 14.03.2010 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 13.09.2009 Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 02.05.2009 Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 15.04.2009 Спартак Москва 0:3 Динамо Москва Кубок
- 23.08.2008 Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 13.04.2008 Динамо Москва 4:3 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|41 - 19
|60
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|51 - 31
|56
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|47 - 22
|55
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|45 - 29
|53
|5.
|Зенит
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|40 - 21
|50
|6.
|Уфа
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|29 - 30
|40
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 41
|39
|8.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|9.
|Рубин
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|31 - 24
|37
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|28 - 30
|37
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|31 - 31
|37
|12.
|Амкар
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|20 - 30
|34
|13.
|Ростов
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|26 - 28
|34
|14.
|Анжи
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|30 - 53
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|23 - 49
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|16 - 49
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо МоскваДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Спартак Москва
81.7% (98)
Ничья:
10.8% (13)
Динамо Москва
7.5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Спартак Москва:
35% (42)
2:0 Спартак Москва:
18.3% (22)
1:0 Спартак Москва:
13.3% (16)
1:1 Ничья:
8.3% (10)
3:1 Спартак Москва:
6.7% (8)
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