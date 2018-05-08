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Спартак Москва
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Спартак Москва
81.7% (98)
Ничья:
10.8% (13)
Динамо Москва
7.5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
35% (42)
Спартак Москва:
18.3% (22)
Спартак Москва:
13.3% (16)
Ничья:
8.3% (10)
Спартак Москва:
6.7% (8)
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