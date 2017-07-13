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Стадион:
Локомотив Москва
 
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Арсенал Тула
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Арсенал Тула, который состоится 18.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Арсенал Тула
Локомотив Москва
88.6% (101)
Ничья:
6.1% (7)
Арсенал Тула
5.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Локомотив Москва:
37.7% (43)
Локомотив Москва:
20.2% (23)
Локомотив Москва:
16.7% (19)
Ничья:
4.4% (5)
Локомотив Москва:
3.5% (4)
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