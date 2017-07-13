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Стадион: Локомотив (Москва)
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Локомотив Москва (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 14.07.2017 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва С
- 30.06.2017 Локомотив Москва 0:1 Риека ТМК
- 26.06.2017 Анкаран 0:10 Локомотив Москва ТМК
- 22.06.2017 Локомотив Москва 1:1 Рудар Веленье ТМК
- 21.05.2017 Локомотив Москва 0:2 Зенит ПЛ
- 17.05.2017 Урал 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 13.05.2017 Локомотив Москва 4:0 Оренбург ПЛ
- 08.05.2017 Анжи 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 02.05.2017 Урал 0:2 Локомотив Москва К
- 29.04.2017 Локомотив Москва 0:1 Рубин ПЛ
- 26.04.2017 ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва ПЛ
- 22.04.2017 Локомотив Москва 3:3 Амкар ПЛ
- 16.04.2017 Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 09.04.2017 Локомотив Москва 0:0 Ростов ПЛ
- 05.04.2017 Локомотив Москва 1:0 Уфа К
- 01.04.2017 Уфа 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 18.03.2017 Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 13.03.2017 Локомотив Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 01.03.2017 Локомотив Москва 1:0 Тосно К
Арсенал Тула (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 10.07.2017 Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула ТМК
- 30.06.2017 Аустрия Вена 3:1 Арсенал Тула ТМК
- 27.06.2017 Вольфсбергер 2:1 Арсенал Тула ТМК
- 28.05.2017 Арсенал Тула 1:0 Енисей ПМ
- 25.05.2017 Енисей 2:1 Арсенал Тула ПМ
- 21.05.2017 Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва ПЛ
- 17.05.2017 Арсенал Тула 0:0 Амкар ПЛ
- 12.05.2017 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.05.2017 Арсенал Тула 1:0 Ростов ПЛ
- 30.04.2017 Уфа 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 26.04.2017 Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов ПЛ
- 23.04.2017 Краснодар 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 16.04.2017 Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 08.04.2017 Ахмат 3:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.04.2017 Арсенал Тула 3:0 Томь ПЛ
- 26.03.2017 ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула ТМК
- 19.03.2017 Зенит 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 10.03.2017 Арсенал Тула 2:0 Урал ПЛ
- 04.03.2017 Оренбург 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 25.02.2017 Арсенал Тула 2:1 Динамо Тбилиси ТМК
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 16.04.2017 Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 01.10.2016 Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига
- 14.03.2015 Локомотив Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига
- 10.08.2014 Арсенал Тула 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Урал
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Амкар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тосно
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Анжи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Арсенал Тула, который состоится 18.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Арсенал Тула, который состоится 18.07.2017.
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Арсенал Тула
Локомотив Москва
88.6% (101)
Ничья:
6.1% (7)
Арсенал Тула
5.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Локомотив Москва:
37.7% (43)
1:0 Локомотив Москва:
20.2% (23)
2:1 Локомотив Москва:
16.7% (19)
1:1 Ничья:
4.4% (5)
3:1 Локомотив Москва:
3.5% (4)
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