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Стадион:
Тосно
 
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Уфа
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-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - Уфа, который состоится 15.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Уфа
Тосно
42.2% (35)
Ничья:
36.1% (30)
Уфа
21.7% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.3% (26)
Тосно:
15.7% (13)
Тосно:
15.7% (13)
Уфа:
9.6% (8)
Уфа:
9.6% (8)
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