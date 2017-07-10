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Стадион: Ахмат-Арена
Предыдущие игры
Ахмат (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 12.07.2017 Ахмат 5:0 Ангушт ТМК
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 02.07.2017 Лудогорец 2:0 Ахмат ТМК
- 28.06.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 Ахмат ТМК
- 20.06.2017 Карабах 0:1 Ахмат ТМК
- 15.06.2017 Габала 0:1 Ахмат ТМК
- 21.05.2017 Крылья Советов 1:3 Ахмат ПЛ
- 17.05.2017 Спартак Москва 3:0 Ахмат ПЛ
- 14.05.2017 Томь 1:2 Ахмат ПЛ
- 07.05.2017 Зенит 0:1 Ахмат ПЛ
- 29.04.2017 Ахмат 5:2 Урал ПЛ
- 26.04.2017 Рубин 0:1 Ахмат ПЛ
- 22.04.2017 Ахмат 0:1 Анжи ПЛ
- 16.04.2017 Оренбург 2:1 Ахмат ПЛ
- 08.04.2017 Ахмат 3:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.04.2017 Амкар 1:1 Ахмат ПЛ
- 19.03.2017 Ахмат 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.03.2017 Ростов 0:0 Ахмат ПЛ
- 05.03.2017 Ахмат 0:1 Уфа ПЛ
- 22.02.2017 Виченца 1:1 Ахмат ТМК
Амкар (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 10.07.2017 Амкар 0:1 Чукарички ТМК
- 02.07.2017 Залаэгерсег 0:2 Амкар ТМК
- 24.06.2017 Амкар 2:0 Алюминий ТМК
- 20.06.2017 Амкар 2:2 Зноймо ТМК
- 21.05.2017 Амкар 1:2 Рубин ПЛ
- 17.05.2017 Арсенал Тула 0:0 Амкар ПЛ
- 13.05.2017 Амкар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 06.05.2017 Амкар 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.04.2017 Ростов 1:0 Амкар ПЛ
- 27.04.2017 Амкар 0:2 Краснодар ПЛ
- 22.04.2017 Локомотив Москва 3:3 Амкар ПЛ
- 15.04.2017 Амкар 1:1 Уфа ПЛ
- 08.04.2017 Крылья Советов 2:2 Амкар ПЛ
- 02.04.2017 Амкар 1:1 Ахмат ПЛ
- 27.03.2017 Амкар 4:0 Динамо Киров ТМК
- 18.03.2017 Томь 1:0 Амкар ПЛ
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит ПЛ
- 05.03.2017 Урал 1:0 Амкар ПЛ
- 18.02.2017 Амкар 1:0 Актобе ТМК
- 14.02.2017 Шериф 2:1 Амкар ТМК
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Амкар: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 02.04.2017 Амкар 1:1 Ахмат Премьер-лига
- 17.09.2016 Ахмат 1:3 Амкар Премьер-лига
- 12.05.2016 Ахмат 2:0 Амкар Премьер-лига
- 02.11.2015 Амкар 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 25.04.2015 Амкар 2:1 Ахмат Премьер-лига
- 04.08.2014 Ахмат 4:0 Амкар Премьер-лига
- 05.04.2014 Амкар 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 20.07.2013 Ахмат 1:1 Амкар Премьер-лига
- 27.04.2013 Ахмат 2:1 Амкар Премьер-лига
- 21.10.2012 Амкар 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 06.05.2012 Ахмат 3:1 Амкар Премьер-лига
- 01.04.2012 Амкар 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 22.10.2011 Ахмат 1:0 Амкар Премьер-лига
- 14.06.2011 Амкар 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 06.11.2010 Амкар 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 18.07.2010 Ахмат 1:0 Амкар Премьер-лига
- 20.09.2009 Амкар 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 10.05.2009 Ахмат 2:2 Амкар Премьер-лига
- 05.10.2008 Амкар 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 11.05.2008 Ахмат 0:1 Амкар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Амкар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анжи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тосно
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ахмат - Амкар, который состоится 16.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ахмат - Амкар, который состоится 16.07.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ахмат - Амкар
Ахмат
65.4% (70)
Ничья:
15% (16)
Амкар
19.6% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ахмат:
28% (30)
2:1 Ахмат:
20.6% (22)
2:0 Ахмат:
15% (16)
1:1 Ничья:
11.2% (12)
1:2 Амкар:
4.7% (5)
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