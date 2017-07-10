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Стадион:
Ахмат
 
Позже
Амкар
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ахмат - Амкар, который состоится 16.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Ахмат - Амкар
Ахмат
65.4% (70)
Ничья:
15% (16)
Амкар
19.6% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ахмат:
28% (30)
Ахмат:
20.6% (22)
Ахмат:
15% (16)
Ничья:
11.2% (12)
Амкар:
4.7% (5)
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