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Интер Милан
 
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Шальке 04
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До начала матча осталось 20 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Шальке 04, который состоится 21.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Шальке 04
Интер Милан
88.2% (15)
Ничья:
11.8% (2)
Шальке 04
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
41.2% (7)
Интер Милан:
41.2% (7)
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