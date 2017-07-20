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Интер Милан (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 15.07.2017 Интер Милан 1:2 Нюрнберг ТМК
- 09.07.2017 Интер Милан 2:1 Ваттенс ТМК
- 28.05.2017 Интер Милан 5:2 Удинезе СA
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан СA
- 14.05.2017 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 07.05.2017 Дженоа 1:0 Интер Милан СA
- 30.04.2017 Интер Милан 0:1 Наполи СA
- 22.04.2017 Фиорентина 5:4 Интер Милан СA
- 15.04.2017 Интер Милан 2:2 Милан СA
- 09.04.2017 Кротоне 2:1 Интер Милан СA
- 03.04.2017 Интер Милан 1:2 Сампдория СA
- 18.03.2017 Торино 2:2 Интер Милан СA
- 12.03.2017 Интер Милан 7:1 Аталанта СA
- 05.03.2017 Кальяри 1:5 Интер Милан СA
- 26.02.2017 Интер Милан 1:3 Рома СA
- 19.02.2017 Болонья 0:1 Интер Милан СA
- 12.02.2017 Интер Милан 2:0 Эмполи СA
- 05.02.2017 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 31.01.2017 Интер Милан 1:2 Лацио КИ
- 28.01.2017 Интер Милан 3:0 Пескара СA
Шальке 04 (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 19.07.2017 Шальке 04 3:2 Бешикташ ТМК
- 15.07.2017 Падерборн 0:1 Шальке 04 ТМК
- 08.07.2017 Эркеншвик 1:9 Шальке 04 ТМК
- 20.05.2017 Ингольштадт 1:1 Шальке 04 Б
- 13.05.2017 Шальке 04 1:1 Гамбург Б
- 07.05.2017 Фрайбург 2:0 Шальке 04 Б
- 28.04.2017 Байер Л 1:4 Шальке 04 Б
- 23.04.2017 Шальке 04 1:1 РБ Лейпциг Б
- 20.04.2017 Шальке 04 3:2 Аякс ЛЕ
- 16.04.2017 Дармштадт 2:1 Шальке 04 Б
- 13.04.2017 Аякс 2:0 Шальке 04 ЛЕ
- 08.04.2017 Шальке 04 4:1 Вольфсбург Б
- 04.04.2017 Вердер 3:0 Шальке 04 Б
- 01.04.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия Д Б
- 23.03.2017 Ганновер 96 3:1 Шальке 04 ТМК
- 19.03.2017 Майнц 0:1 Шальке 04 Б
- 16.03.2017 Боруссия М 2:2 Шальке 04 ЛЕ
- 12.03.2017 Шальке 04 3:0 Аугсбург Б
- 09.03.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия М ЛЕ
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Б
Последние игры между собой
-
До начала матча осталось 20 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Шальке 04, который состоится 21.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Шальке 04, который состоится 21.07.2017.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Шальке 04
Интер Милан
88.2% (15)
Ничья:
11.8% (2)
Шальке 04
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Интер Милан:
41.2% (7)
1:0 Интер Милан:
41.2% (7)
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