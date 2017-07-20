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Крылья Советов
 
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Авангард Курск
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До начала матча осталось 2 дня 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Авангард Курск, который состоится 22.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Авангард Курск
Крылья Советов
68.8% (11)
Ничья:
12.5% (2)
Авангард Курск
18.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
37.5% (6)
Крылья Советов:
18.8% (3)
Крылья Советов:
12.5% (2)
Авангард Курск:
12.5% (2)
Ничья:
12.5% (2)
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