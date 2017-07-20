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Крылья Советов (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 15.07.2017 Олимпиец 0:0 Крылья Советов ФПД
- 08.07.2017 Крылья Советов 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 21.05.2017 Крылья Советов 1:3 Ахмат ПЛ
- 17.05.2017 Томь 0:2 Крылья Советов ПЛ
- 13.05.2017 Крылья Советов 1:3 Зенит ПЛ
- 08.05.2017 Урал 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 01.05.2017 Крылья Советов 1:1 Оренбург ПЛ
- 26.04.2017 Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов ПЛ
- 23.04.2017 Крылья Советов 0:0 Рубин ПЛ
- 15.04.2017 Анжи 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 08.04.2017 Крылья Советов 2:2 Амкар ПЛ
- 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 19.03.2017 Крылья Советов 0:0 Ростов ПЛ
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 23.02.2017 Крылья Советов 0:1 Кайрат ТМК
- 20.02.2017 Крылья Советов 4:2 Тосно ТМК
- 16.02.2017 Крылья Советов 1:0 Пахтакор ТМК
- 06.02.2017 Крылья Советов 0:2 Шериф ТМК
- 02.02.2017 Крылья Советов 0:0 Железничар ТМК
Авангард Курск (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.07.2017 Авангард Курск 2:1 Тамбов ФПД
- 08.07.2017 Олимпиец 2:2 Авангард Курск ФПД
- 28.05.2017 Торпедо Москва 1:1 Авангард Курск ВДЗЦ
- 21.05.2017 Авангард Курск 1:0 Калуга ВДЗЦ
- 14.05.2017 Зенит Пенза 0:2 Авангард Курск ВДЗЦ
- 07.05.2017 Авангард Курск 0:0 Рязань ВДЗЦ
- 30.04.2017 Энергомаш 3:1 Авангард Курск ВДЗЦ
- 23.04.2017 Витязь Подольск 3:0 Авангард Курск ВДЗЦ
- 16.04.2017 Авангард Курск 2:0 Чертаново ВДЗЦ
- 09.04.2017 Орёл 0:3 Авангард Курск ВДЗЦ
- 12.11.2016 Авангард Курск 2:0 Арсенал-2 Тула ВДЗЦ
- 06.11.2016 Динамо Брянск 0:1 Авангард Курск ВДЗЦ
- 30.10.2016 Металлург Липецк 1:0 Авангард Курск ВДЗЦ
- 23.10.2016 Авангард Курск 2:2 Сатурн ВДЗЦ
- 09.10.2016 Авангард Курск 1:0 Зенит Пенза ВДЗЦ
- 01.10.2016 Калуга 2:0 Авангард Курск ВДЗЦ
- 25.09.2016 Авангард Курск 0:1 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 17.09.2016 Рязань 1:1 Авангард Курск ВДЗЦ
- 11.09.2016 Авангард Курск 3:0 Витязь Подольск ВДЗЦ
- 02.09.2016 Чертаново 0:1 Авангард Курск ВДЗЦ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Химки
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Динамо СПб
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Спартак-2
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Волгарь
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Авангард Курск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Балтика
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Шинник
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Кубань
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Луч-Энергия
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Факел
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Олимпиец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Сибирь
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Зенит-2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Ротор-Волгоград
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Томь
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Авангард Курск, который состоится 22.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Авангард Курск, который состоится 22.07.2017.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Авангард Курск
Крылья Советов
68.8% (11)
Ничья:
12.5% (2)
Авангард Курск
18.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Крылья Советов:
37.5% (6)
2:1 Крылья Советов:
18.8% (3)
1:0 Крылья Советов:
12.5% (2)
0:1 Авангард Курск:
12.5% (2)
1:1 Ничья:
12.5% (2)
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