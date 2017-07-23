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Стадион:
Карпаты
1:3
Конец матча
Ворскла
0'
0:1
5' Гол
Коломоец Юрий
15' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
1:1
17' Гол
Рибас Себастьян
1:2
49' Гол
Шарпар Вячеслав
62' Желтая карточка
Шарпар Вячеслав
65' Желтая карточка
Перейра Федерико
81' Желтая карточка
Скляр Александр
86' Желтая карточка
Одарюк Владимир
1:3
90' Гол
Одарюк Владимир
90' Желтая карточка
Аргуэс Марио
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Аргуэс Марио получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Одарюк Владимир.
Желтая карточка
86'
Одарюк Владимир получает желтую карточку.
83'
Ворскла производит замену. Коломоец Юрий уходит, и Загорулько Артур заменяет его
Желтая карточка
81'
Скляр Александр получает желтую карточку.

79'
Карпаты производит замену. Осман Александр уходит, и Лобай Иван заменяет его
73'
Ворскла производит замену. Кадымян Гегам уходит, и Одарюк Владимир заменяет его
Желтая карточка
65'
Перейра Федерико получает желтую карточку.
Желтая карточка
62'
Шарпар Вячеслав получает желтую карточку.
62'
Карпаты производит замену. Чачуа Амбросий уходит, и Дебелко Роман заменяет его
58'
Ворскла производит замену. Кулач Владислав уходит, и Кравченко Дмитрий заменяет его
57'
Карпаты производит замену. Голодюк Олег уходит, и Horhe Karraskal заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шарпар Вячеслав.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рибас Себастьян.
Желтая карточка
15'
Чеснаков Владимир получает желтую карточку.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коломоец Юрий.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 1:3 Ворскла
Карпаты
60.8% (110)
Ничья:
29.3% (53)
Ворскла
9.9% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Карпаты:
34.3% (62)
Ничья:
23.2% (42)
Карпаты:
19.9% (36)
Ворскла:
5.5% (10)
Карпаты:
5% (9)
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