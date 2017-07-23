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Стадион: Арена Львов
0:1
5' ГолКоломоец Юрий
15' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
1:1
17' ГолРибас Себастьян
1:2
49' ГолШарпар Вячеслав
62' Желтая карточкаШарпар Вячеслав
65' Желтая карточкаПерейра Федерико
81' Желтая карточкаСкляр Александр
86' Желтая карточкаОдарюк Владимир
1:3
90' ГолОдарюк Владимир
90' Желтая карточкаАргуэс Марио
|
5'
0:1
17'
1:1
49'
1:2
62'
65'
81'
86'
90'
1:3
90'
Состав команд
Карпаты
- Основной состав
- 23 Мисак Роман Вратарь
- 3 Осман Александр Защитник
- 11 Чачуа Амбросий Защитник
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 4 Перейра Федерико Защитник
- 5 Нестеров Андрей Защитник
- 16 Худобяк Игорь Ярославович Полузащитник
- 14 Аргуэс Марио Полузащитник
- 27 Голодюк Олег Полузащитник
- 48 Клёц Дмитрий Полузащитник
- 45 Рибас Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Пидкивка Роман Вратарь
- 95 Ткачук Юрий Защитник
- 70 Лобай Иван Защитник
- 93 Дебелко Роман Нападающий
- 9 Гуцуляк Алексей Нападающий
- Andruj Busko
- Horhe Karraskal
- Главный тренер: Наварро Серхио
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 22 Матвиенко Николай Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Защитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 7 Кадымян Гегам Полузащитник
- 4 Пердута Игорь Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- 10 Кулач Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 5 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 23 Сапай Вадим Защитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 8 Ткачук Андрей Полузащитник
- 29 Кравченко Дмитрий Полузащитник
- 9 Загорулько Артур Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Предыдущие игры
Карпаты (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Волынь 0:1 Карпаты ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 ФК Днепр 2:3 Карпаты ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Карпаты 1:0 Волынь ПЛ
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты ПЛ
- 09.04.2017 Карпаты 2:2 ФК Днепр ПЛ
- 02.04.2017 Карпаты 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 ФК Днепр 0:0 Карпаты ПЛ
- 11.03.2017 Карпаты 2:1 Волынь ПЛ
- 05.03.2017 Карпаты 1:0 Александрия ПЛ
- 26.02.2017 Черноморец Од 1:0 Карпаты ПЛ
- 11.12.2016 Карпаты 2:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.11.2016 Карпаты 2:2 Заря ПЛ
- 19.11.2016 Шахтёр Дн 2:1 Карпаты ПЛ
- 05.11.2016 Карпаты 1:0 Ворскла ПЛ
Ворскла (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Ворскла 1:0 ФК Днепр ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 05.05.2017 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 22.04.2017 ФК Днепр 2:0 Ворскла ПЛ
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты ПЛ
- 08.04.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 01.04.2017 Ворскла 2:0 Волынь ПЛ
- 18.03.2017 Ворскла 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 26.02.2017 Шахтёр Дн 2:1 Ворскла ПЛ
- 10.12.2016 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев ПЛ
- 30.11.2016 ФК Днепр 1:0 Ворскла К
- 26.11.2016 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 20.11.2016 Ворскла 1:2 ФК Днепр ПЛ
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ворскла: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла Премьер-лига
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 05.11.2016 Карпаты 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 07.08.2016 Ворскла 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 30.04.2016 Ворскла 3:0 Карпаты Премьер-лига
- 18.10.2015 Карпаты 1:3 Ворскла Премьер-лига
- 13.04.2015 Карпаты 0:0 Ворскла Премьер-лига
- 14.09.2014 Ворскла 2:0 Карпаты Премьер-лига
- 09.11.2013 Ворскла 2:2 Карпаты Премьер-лига
- 14.07.2013 Карпаты 0:2 Ворскла Премьер-лига
- 01.12.2012 Карпаты 2:0 Ворскла Премьер-лига
- 28.07.2012 Ворскла 3:1 Карпаты Премьер-лига
- 04.12.2011 Ворскла 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 31.07.2011 Карпаты 0:2 Ворскла Премьер-лига
- 21.05.2011 Карпаты 2:2 Ворскла Премьер-лига
- 30.10.2010 Ворскла 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 27.10.2010 Карпаты 3:0 Ворскла Кубок
- 05.12.2009 Карпаты 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 18.07.2009 Ворскла 1:2 Карпаты Премьер-лига
- 26.04.2009 Ворскла 2:1 Карпаты Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сталь Каменское
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Олимпик Дн
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Мариуполь
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Шахтёр Дн
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Звезда Кропивницкий
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верес
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Александрия
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Карпаты
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Заря
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Новости после матча
-
"Карпаты" проиграли "Ворскле" — 19:01
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аргуэс Марио получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Одарюк Владимир.
86'
Одарюк Владимир получает желтую карточку.
83'
Ворскла производит замену. Коломоец Юрий уходит, и Загорулько Артур заменяет его
81'
Скляр Александр получает желтую карточку.
79'
Карпаты производит замену. Осман Александр уходит, и Лобай Иван заменяет его
73'
Ворскла производит замену. Кадымян Гегам уходит, и Одарюк Владимир заменяет его
65'
Перейра Федерико получает желтую карточку.
62'
Шарпар Вячеслав получает желтую карточку.
62'
Карпаты производит замену. Чачуа Амбросий уходит, и Дебелко Роман заменяет его
58'
Ворскла производит замену. Кулач Владислав уходит, и Кравченко Дмитрий заменяет его
57'
Карпаты производит замену. Голодюк Олег уходит, и Horhe Karraskal заменяет его
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шарпар Вячеслав.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рибас Себастьян.
15'
Чеснаков Владимир получает желтую карточку.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коломоец Юрий.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 1:3 Ворскла
Карпаты
60.8% (110)
Ничья:
29.3% (53)
Ворскла
9.9% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Карпаты:
34.3% (62)
1:1 Ничья:
23.2% (42)
2:1 Карпаты:
19.9% (36)
1:2 Ворскла:
5.5% (10)
2:0 Карпаты:
5% (9)
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