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Стадион: Черноморец
0:0
Второй тайм: 49'
16' Желтая карточкаМусолитин Николай
20' Желтая карточкаПолитыло Сергей
|
20'
Состав команд
Черноморец Од
- Основной состав
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 90 Рахманов Артем Защитник
- 42 Зубейко Евгений Защитник
- 2 Азацкий Александр Защитник
- 89 Политыло Сергей Полузащитник
- 75 Третьяков Максим Полузащитник
- 20 Машнин Александр Полузащитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Нападающий
- 9 Хобленко Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Смородин Сергей Вратарь
- 39 Балан Денис Защитник
- 10 Каверин Виталий Полузащитник
- 4 Татарков Никита Нападающий
- 18 Сильвио Жуниор Нападающий
- 69 Антонов Алексей Геннадьевич Нападающий
- 15 Viktor Serdenyuk
- Главный тренер: Бабич Александр
Сталь Каменское
- Основной состав
- 71 Пеньков Герман Вратарь
- 40 Тымчук Александр Защитник
- 22 Даниелян Артур Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 9 Малакян Эдгар Полузащитник
- 8 Мысык Марьян Полузащитник
- 3 Малакян Гор Полузащитник
- 44 Михайличенко Богдан Полузащитник
- 23 Месхи Михаил Полузащитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- 27 Щебетун Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рябенко Даниил Вратарь
- 4 Мыцик Богдан Защитник
- 10 Костенко Кирилл Полузащитник
- 7 Кныш Данило Полузащитник
- 97 Якимив Андрей Полузащитник
- 95 Павлюк Николай Полузащитник
- 13 Копытов Дмитрий Полузащитник
- Главный тренер: Меликян Егише
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия ПЛ
- 09.04.2017 Шахтёр Дн 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 04.03.2017 ФК Днепр 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.02.2017 Черноморец Од 1:0 Карпаты ПЛ
- 11.12.2016 Александрия 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 03.12.2016 Черноморец Од 0:0 Волынь ПЛ
- 26.11.2016 Черноморец Од 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 19.11.2016 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.11.2016 Черноморец Од 0:0 Заря ПЛ
Сталь Каменское (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Сталь Каменское 0:1 ФК Днепр ПЛ
- 12.05.2017 Волынь 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.04.2017 ФК Днепр 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 08.04.2017 Сталь Каменское 2:0 Волынь ПЛ
- 02.04.2017 Карпаты 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 18.03.2017 Сталь Каменское 4:1 Александрия ПЛ
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 05.03.2017 Сталь Каменское 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 25.02.2017 Олимпик Дн 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 04.12.2016 Шахтёр Дн 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 26.11.2016 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 19.11.2016 Динамо Киев 2:1 Сталь Каменское ПЛ
- 04.11.2016 Волынь 0:1 Сталь Каменское ПЛ
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сталь Каменское: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское Премьер-лига
- 01.10.2016 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 14.05.2016 Сталь Каменское 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.11.2015 Черноморец Од 1:1 Сталь Каменское Премьер-лига
- 29.10.2014 Черноморец Од 2:1 Сталь Каменское Кубок
- 28.09.2014 Сталь Каменское 2:1 Черноморец Од Кубок
- 26.10.2011 Сталь Каменское 0:4 Черноморец Од Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Каменское
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Шахтёр Дн
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Олимпик Дн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Верес
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Карпаты
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Звезда Кропивницкий
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мариуполь
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Черноморец Од
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Александрия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заря
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
20'
Политыло Сергей получает желтую карточку.
16'
Мусолитин Николай получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Сталь Каменское
Черноморец Од
86.6% (149)
Ничья:
9.3% (16)
Сталь Каменское
4.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Черноморец Од:
45.9% (79)
2:1 Черноморец Од:
25% (43)
2:0 Черноморец Од:
12.2% (21)
1:1 Ничья:
8.7% (15)
3:1 Черноморец Од:
1.7% (3)
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