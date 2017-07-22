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Стадион:
Черноморец Од
0:0
Второй тайм: 49'
Сталь Каменское
0'
16' Желтая карточка
Мусолитин Николай
20' Желтая карточка
Политыло Сергей
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
20'
Политыло Сергей получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Мусолитин Николай получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Сталь Каменское
Черноморец Од
86.6% (149)
Ничья:
9.3% (16)
Сталь Каменское
4.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Черноморец Од:
45.9% (79)
Черноморец Од:
25% (43)
Черноморец Од:
12.2% (21)
Ничья:
8.7% (15)
Черноморец Од:
1.7% (3)
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