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Стадион: Звезда (Кропивницкий)
0:0
Перерыв
45' Желтая карточкаШабанов Артём
|
45'
Состав команд
Звезда Кропивницкий
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 55 Ковалёв Максим Защитник
- 19 Оганесян Арман Защитник
- 20 Фатеев Дмитрий Защитник
- 2 Качараба Тарас Защитник
- 10 Фаворов Артём Полузащитник
- 8 Полегенько Павел Полузащитник
- 21 Загальский Игорь Полузащитник
- 7 Драченко Максим Полузащитник
- 77 Чичиков Алексей Нападающий
- 29 Прядун Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Лепка Роман Вратарь
- 23 Маткобожик Александр Защитник
- 9 Эсеола Адеринсола Полузащитник
- 22 Гедж Арно Полузащитник
- 27 Дрышлюк Кирилл Полузащитник
- 28 Панфилов Вячеслав Нападающий
- Главный тренер: Монарёв Роман
Олимпик Дн
- Основной состав
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 15 Шабанов Артём Защитник
- 44 Цимбалюк Евгений Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 11 Моха Кадфи Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 23 Немчанинов Дмитрий Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 3 Лухтанов Вячеслав Защитник
- 7 Сондей Иван Защитник
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 27 Брикнер Иван Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Предыдущие игры
Звезда Кропивницкий (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 07.05.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 16.04.2017 Волынь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 08.04.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 01.04.2017 ФК Днепр 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 18.03.2017 Ворскла 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.03.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Динамо Киев ПЛ
- 05.03.2017 Сталь Каменское 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 26.02.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 11.12.2016 Карпаты 2:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 04.12.2016 Звезда Кропивницкий 1:1 Александрия ПЛ
- 26.11.2016 Черноморец Од 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.11.2016 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
- 05.11.2016 Звезда Кропивницкий 1:2 Олимпик Дн ПЛ
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.04.2017 Олимпик Дн 0:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Дн ПЛ
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 25.02.2017 Олимпик Дн 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 09.12.2016 ФК Днепр 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 27.11.2016 Александрия 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 19.11.2016 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.11.2016 Звезда Кропивницкий 1:2 Олимпик Дн ПЛ
Последние игры между собой
Звезда Кропивницкий: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Олимпик Дн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 05.11.2016 Звезда Кропивницкий 1:2 Олимпик Дн Премьер-лига
- 07.08.2016 Олимпик Дн 4:2 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 07.09.2013 Звезда Кропивницкий 1:3 Олимпик Дн Первая лига
- 10.10.2011 Олимпик Дн 1:1 Звезда Кропивницкий Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сталь Каменское
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Олимпик Дн
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Мариуполь
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Шахтёр Дн
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Звезда Кропивницкий
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верес
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Александрия
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Карпаты
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Заря
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Шабанов Артём получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн
Звезда Кропивницкий
16% (29)
Ничья:
53.6% (97)
Олимпик Дн
30.4% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
45.9% (83)
1:2 Олимпик Дн:
14.4% (26)
0:1 Олимпик Дн:
12.7% (23)
1:0 Звезда Кропивницкий:
7.7% (14)
2:1 Звезда Кропивницкий:
6.1% (11)
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