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Стадион:
Звезда Кропивницкий
0:0
Перерыв
Олимпик Дн
0'
45' Желтая карточка
Шабанов Артём
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Шабанов Артём получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн
Звезда Кропивницкий
16% (29)
Ничья:
53.6% (97)
Олимпик Дн
30.4% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
45.9% (83)
Олимпик Дн:
14.4% (26)
Олимпик Дн:
12.7% (23)
Звезда Кропивницкий:
7.7% (14)
Звезда Кропивницкий:
6.1% (11)
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