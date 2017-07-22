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Стадион:
Верес
0:0
Второй тайм: 55'
Александрия
0' 55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
12'
Верес производит замену. Западня Артур уходит, и Пасич Геннадий заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avanhard Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верес 0:0 Александрия
Верес
11.6% (20)
Ничья:
40.1% (69)
Александрия
48.3% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (51)
Александрия:
27.3% (47)
Александрия:
15.7% (27)
Верес:
8.1% (14)
Ничья:
8.1% (14)
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