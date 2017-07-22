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Стадион: Авангард (Луцк)
0:0
Второй тайм: 55'
Состав команд
Верес
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 8 Симинин Сергей Защитник
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 32 Ищенко Николай Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 11 Гринь Сергей Полузащитник
- 91 Карасюк Роман Полузащитник
- 94 Морозенко Евгений Полузащитник
- 42 Пасич Евгений Полузащитник
- 43 Западня Артур Полузащитник
- 7 Степанюк Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 47 Когут Богдан Вратарь
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 21 Кучеров Валерий Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- 17 Котляр Антон Нападающий
- Главный тренер: Вирт Юрий
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 87 Басов Сергей Защитник
- 2 Чеботаев Сергей Защитник
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 72 Козак Михаил Полузащитник
- 22 Грицук Василий Полузащитник
- 14 Полярус Артём Полузащитник
- 6 Каленчук Максим Полузащитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 18 Ситало Артём Полузащитник
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- Пашаев Павел Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- 7 Кулиш Станислав Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Предыдущие игры
Верес (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Гелиос Харьков 2:1 Верес ПД
- 27.05.2017 Верес 0:0 Днепр Черкассы ПД
- 21.05.2017 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Верес ПД
- 17.05.2017 Верес 3:1 Николаев ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Верес 1:1 Оболонь-Бровар ПД
- 03.05.2017 Полтава 0:1 Верес ПД
- 29.04.2017 Верес 2:0 Арсенал-Киев ПД
- 23.04.2017 Ингулец Петрове 1:2 Верес ПД
- 14.04.2017 Верес 4:2 Горняк-Спорт ПД
- 09.04.2017 Скала Стрый 0:3 Верес ПД
- 02.04.2017 Верес 0:2 Десна ПД
- 25.03.2017 Авангард Краматорск 1:0 Верес ПД
- 18.03.2017 Верес 2:3 Колос Ковалёвка ПД
- 12.03.2017 Верес 2:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 18.11.2016 Тернополь 0:1 Верес ПД
- 13.11.2016 Верес 2:1 Сумы ПД
- 09.11.2016 Верес 5:1 Буковина ПД
- 05.11.2016 Верес 2:1 Гелиос Харьков ПД
Александрия (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 06.07.2017 Александрия 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Витесс 0:2 Александрия ТМК
- 31.05.2017 Александрия 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
- 07.05.2017 Динамо Киев 6:0 Александрия ПЛ
- 30.04.2017 Шахтёр Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия ПЛ
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря ПЛ
- 02.04.2017 Александрия 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 18.03.2017 Сталь Каменское 4:1 Александрия ПЛ
- 11.03.2017 Александрия 0:0 ФК Днепр ПЛ
- 05.03.2017 Карпаты 1:0 Александрия ПЛ
- 25.02.2017 Александрия 6:0 Волынь ПЛ
- 11.12.2016 Александрия 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 04.12.2016 Звезда Кропивницкий 1:1 Александрия ПЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Каменское
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Шахтёр Дн
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Олимпик Дн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Верес
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Карпаты
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Звезда Кропивницкий
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мариуполь
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Черноморец Од
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Александрия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заря
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
12'
Верес производит замену. Западня Артур уходит, и Пасич Геннадий заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avanhard Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верес 0:0 Александрия
Верес
11.6% (20)
Ничья:
40.1% (69)
Александрия
48.3% (83)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (51)
0:1 Александрия:
27.3% (47)
1:2 Александрия:
15.7% (27)
1:0 Верес:
8.1% (14)
0:0 Ничья:
8.1% (14)
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