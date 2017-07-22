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Стадион:
Пяст
1:1
Второй тайм: 83'
Погонь Щецин
0'
0:1
75' Гол
1:1
78' Гол
 83'
Второй тайм
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
75'
Пяст производит замену. Васильев Константин уходит, и Пападопулос Михал заменяет его
73'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Муравски Рафал заменяет его
69'
Пяст производит замену. Петровски Марцин уходит, и Адам Мойта заменяет его
67'
Погонь Щецин производит замену. Зволински Лукаш уходит, и Фронччак Адам заменяет его
56'
Погонь Щецин производит замену. Листковски Марчин уходит, и Формелла Дариуш заменяет его
46'
Пяст производит замену. Karol Angielski уходит, и Гойко Денис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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