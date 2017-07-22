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Стадион: Пяст
1:1
Второй тайм: 83'
|
75'
0:1
78'
1:1
Состав команд
91
Эберт
12
Живец
Саша
14
Дрыгас
Камил
20
Голота
Томаш
10
Корт
Давид
Пяст 4-4-2
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Martin Konczkowski Защитник
- 91 Эберт Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 10 Karol Angielski Нападающий
- 7 Янковски Мацей Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 15 Adam Mojta Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- 11 Aleksander Jagiello
- 18 Lukasz Krakowczyk
- Главный тренер: Dariusz Wdowczyk
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- 40 Sebastian Walukiewicz
- Главный тренер: Мацей Скожа
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 05.07.2017 Пяст 0:1 Фулхэм ТМК
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Пяст 2:1 Гурник Ленчна ЭГБ
- 16.05.2017 Рух Хожув 0:3 Пяст ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 28.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Пяст ЭГБ
- 22.04.2017 Пяст 0:1 Ягеллония Э
- 17.04.2017 Нецеча 1:0 Пяст Э
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.04.2017 Рух Хожув 0:0 Пяст Э
- 18.03.2017 Пяст 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Э
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Э
- 26.02.2017 Гурник Ленчна 1:0 Пяст Э
- 18.02.2017 Пяст 0:3 Лех Э
- 13.02.2017 Погонь Щецин 2:1 Пяст Э
- 28.01.2017 Рапид Вена 2:1 Пяст ТМК
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
- 15.04.2017 Рух Хожув 1:2 Погонь Щецин Э
- 08.04.2017 Погонь Щецин 5:1 Арка Гдыня Э
- 05.04.2017 Погонь Щецин 0:1 Лех К
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Э
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Э
- 12.03.2017 Гурник Ленчна 2:2 Погонь Щецин Э
- 06.03.2017 Погонь Щецин 1:1 Висла Э
- 01.03.2017 Лех 3:0 Погонь Щецин К
- 24.02.2017 Погонь Щецин 0:3 Лех Э
- 19.02.2017 Краковия 1:1 Погонь Щецин Э
- 13.02.2017 Погонь Щецин 2:1 Пяст Э
Последние игры между собой
Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
- 13.02.2017 Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса
- 20.08.2016 Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 01.05.2016 Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 19.02.2016 Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 13.09.2015 Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса
- 15.12.2014 Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 11.08.2014 Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса
- 06.04.2014 Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 29.10.2013 Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса
- 10.03.2013 Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса
- 31.08.2012 Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 17.03.2012 Погонь Щецин 2:1 Пяст First League
- 13.08.2011 Пяст 2:1 Погонь Щецин First League
- 09.04.2011 Погонь Щецин 1:1 Пяст First League
- 03.09.2010 Пяст 0:0 Погонь Щецин First League
- 27.10.2009 Погонь Щецин 2:0 Пяст Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сандецья
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Пяст
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Погонь Щецин
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Висла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Нецеча
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
75'
Пяст производит замену. Васильев Константин уходит, и Пападопулос Михал заменяет его
73'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Муравски Рафал заменяет его
69'
Пяст производит замену. Петровски Марцин уходит, и Адам Мойта заменяет его
67'
Погонь Щецин производит замену. Зволински Лукаш уходит, и Фронччак Адам заменяет его
56'
Погонь Щецин производит замену. Листковски Марчин уходит, и Формелла Дариуш заменяет его
46'
Пяст производит замену. Karol Angielski уходит, и Гойко Денис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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