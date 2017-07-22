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Стадион: Stadion Energa Gdansk
0:1
Конец матча
33' Желтая карточкаВавжиняк Якуб
38' Желтая карточкаЗенёв Сергей
40' Желтая карточкаМаларчик Пётр
60' Желтая карточкаДитятьев Алексей
0:1
67' ГолХелик Михал
87' Желтая карточкаСандомерски Гжегож
90' Желтая карточкаСиплак Михал
|
33'
38'
40'
60'
67'
0:1
90'
Состав команд
25
Налепа
Михал
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
30
Adam
Wilk
39
Хелик
Михал
10
Зенёв
Сергей
33
Kamil
Pestka
Лехия Гданьск 4-4-2
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 41 Столярски Павел Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 30 Joao Nunes Защитник
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 32 Матрас Матеуш Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 11 Кусвик Гжегож Нападающий
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 13 Левандовски Матеуш Защитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- 10 Мила Себастьян Полузащитник
- 4 Ковачевич Александар Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 29 Karol Fila
- Главный тренер: Петер Новак
Краковия 3-4-3
- Основной состав
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 33 Kamil Pestka Полузащитник
- 23 Мигалик Ярослав Нападающий
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- 11 Вдовяк Матеуш Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 32 Дитятьев Алексей Защитник
- 46 Совах Леонард Полузащитник
- 18 Адамчик Хуберт Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Полузащитник
- 34 Krzysztof Szewczyk II
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
- 17.04.2017 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Э
- 11.03.2017 Рух Хожув 2:1 Лехия Гданьск Э
- 05.03.2017 Лех 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Э
- 17.02.2017 Нецеча 1:1 Лехия Гданьск Э
- 12.02.2017 Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Э
- 20.01.2017 Лехия Гданьск 4:3 Ахмат ТМК
- 17.12.2016 Корона Кельце 2:0 Лехия Гданьск Э
Краковия (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Краковия 2:0 Рух Хожув ЭГБ
- 16.05.2017 Гурник Ленчна 3:0 Краковия ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 08.05.2017 Краковия 2:0 Арка Гдыня ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Э
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Э
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Э
- 01.04.2017 Висла 4:1 Краковия Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 04.03.2017 Краковия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Э
- 19.02.2017 Краковия 1:1 Погонь Щецин Э
- 10.02.2017 Рух Хожув 0:1 Краковия Э
- 01.02.2017 Рид 0:0 Краковия ТМК
- 17.12.2016 Краковия 1:1 Лех Э
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса
- 09.09.2016 Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.05.2016 Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 23.11.2015 Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 17.07.2015 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса
- 04.04.2015 Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 04.10.2014 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 04.12.2013 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 10.08.2013 Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса
- 18.02.2012 Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 14.08.2011 Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса
- 09.04.2011 Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 17.09.2010 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 12.12.2009 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 07.08.2009 Краковия 2:6 Лехия Гданьск Экстракласса
- 14.03.2009 Краковия 3:1 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Легия
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Сандецья
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Висла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Корона Кельце
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Нецеча
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Сиплак Михал получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Краковия производит замену. Мигалик Ярослав уходит, и Krzysztof Szewczyk заменяет его
87'
Сандомерски Гжегож получает желтую карточку.
85'
Лехия Гданьск производит замену. Пайшау Флавиу уходит, и Karol Fila заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пентек Кшиштоф.
68'
Краковия производит замену. Вдовяк Матеуш уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хелик Михал.
65'
Лехия Гданьск производит замену. Кусвик Гжегож уходит, и Florian Schikowski заменяет его
64'
Лехия Гданьск производит замену. Гараслин Лукаш уходит, и Левандовски Матеуш заменяет его
60'
Дитятьев Алексей получает желтую карточку.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пентек Кшиштоф.
46'
Краковия производит замену. Маларчик Пётр уходит, и Дитятьев Алексей заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Маларчик Пётр получает желтую карточку.
38'
Зенёв Сергей получает желтую карточку.
33'
Вавжиняк Якуб получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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