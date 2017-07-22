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Стадион:
Лехия Гданьск
0:1
Конец матча
Краковия
0'
33' Желтая карточка
Вавжиняк Якуб
38' Желтая карточка
Зенёв Сергей
40' Желтая карточка
Маларчик Пётр
60' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
0:1
67' Гол
Хелик Михал
87' Желтая карточка
Сандомерски Гжегож
90' Желтая карточка
Сиплак Михал
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Сиплак Михал получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Краковия производит замену. Мигалик Ярослав уходит, и Krzysztof Szewczyk заменяет его
Желтая карточка
87'
Сандомерски Гжегож получает желтую карточку.
85'
Лехия Гданьск производит замену. Пайшау Флавиу уходит, и Karol Fila заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пентек Кшиштоф.

68'
Краковия производит замену. Вдовяк Матеуш уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хелик Михал.
65'
Лехия Гданьск производит замену. Кусвик Гжегож уходит, и Florian Schikowski заменяет его
64'
Лехия Гданьск производит замену. Гараслин Лукаш уходит, и Левандовски Матеуш заменяет его
Желтая карточка
60'
Дитятьев Алексей получает желтую карточку.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пентек Кшиштоф.
46'
Краковия производит замену. Маларчик Пётр уходит, и Дитятьев Алексей заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Маларчик Пётр получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Зенёв Сергей получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Вавжиняк Якуб получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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