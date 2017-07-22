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Стадион:
ДАК
1:0
Второй тайм: 89'
Подбрезова
0'
19' Желтая карточка
Jaroslav Kostelny
1:0
44' Гол
Erik Pacinda
52' Желтая карточка
Erik Pacinda
62' Желтая карточка
Вязанко Мирослав
79' Желтая карточка
David Lesko
89'
Второй тайм
80'
Подбрезова производит замену. Martin Valovcan уходит, и Кузма Камил заменяет его
79'
Д.Стреда производит замену. Эрик Пачинда уходит, и Marko Divkovic заменяет его
Желтая карточка
79'
Давид Леско получает желтую карточку.
71'
Д.Стреда производит замену. Yves Simon Pambou уходит, и Zoltan Kontar заменяет его
Желтая карточка
62'
Вязанко Мирослав получает желтую карточку.
57'
Д.Стреда производит замену. Вида Кристофер уходит, и Чмелик Лукаш заменяет его
53'
Подбрезова производит замену. Матуш Микуш уходит, и Рендла Андрей заменяет его
53'
Подбрезова производит замену. Копичар Адриан уходит, и Adrian Kacerik заменяет его
Желтая карточка
52'
Эрик Пачинда получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик Пачинда.
Желтая карточка
19'
Ярослав Костелний получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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