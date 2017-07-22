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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ДАК
1:0
Второй тайм: 89'
19' Желтая карточкаJaroslav Kostelny
1:0
44' ГолErik Pacinda
52' Желтая карточкаErik Pacinda
62' Желтая карточкаВязанко Мирослав
79' Желтая карточкаDavid Lesko
|
44'
1:0
52'
62'
79'
Состав команд
ДАК
- Основной состав
- 30 Patrik Macej Вратарь
- 5 Tomas Huk Защитник
- 37 Шатка Любомир Защитник
- 8 Erik Pacinda Полузащитник
- 20 Yves Simon Pambou Полузащитник
- 9 Branislav Luptak Полузащитник
- 10 Вида Кристофер Полузащитник
- 4 Любичич Марин Полузащитник
- 18 Pavol Safranko Нападающий
- 26 Kristian Kostrna
- 28 Marko Zivkovic II
- Запасные игроки
- 1 Benjamin Szaraz Вратарь
- 80 Zoltan Kontar Защитник
- 6 Кочиш Гергё Защитник
- 45 Чмелик Лукаш Нападающий
- 21 Filip Modorosi
- 29 Marko Divkovic
- 95 Jakub Kosorin
- Главный тренер: Marco Rossi
Подбрезова
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 3 Matus Turna Защитник
- 4 Jaroslav Kostelny Защитник
- 7 Lukas Migala Защитник
- 20 Jan Krivak Защитник
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 10 Копичар Адриан Полузащитник
- 2 Вязанко Мирослав Полузащитник
- 11 David Lesko Полузащитник
- 33 Matus Mikus Нападающий
- 19 Martin Valovcan Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lubos Kupcik Полузащитник
- 15 Кузма Камил Полузащитник
- 18 Единак Виктор Полузащитник
- 25 Рендла Андрей Нападающий
- 1 Patrik Lukac
- 5 Adam Lipcak
- 24 Adrian Kacerik
- Главный тренер: Karol Prazenica
Предыдущие игры
ДАК (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 05.07.2017 Аустрия Вена 4:0 ДАК ТМК
- 01.07.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 ДАК ТМК
- 27.05.2017 Ружомберок 2:0 ДАК С
- 19.05.2017 Татран Прешов 1:1 ДАК С
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова С
- 07.05.2017 Злате Моравце 1:2 ДАК С
- 27.04.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 22.04.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 15.04.2017 Тренчин 0:1 ДАК С
- 08.04.2017 ДАК 1:0 Слован Братислава С
- 19.03.2017 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 11.03.2017 ДАК 2:2 Жилина С
- 07.03.2017 ДАК 0:1 Попрад К
- 04.03.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 25.02.2017 ДАК 5:0 Татран Прешов С
- 18.02.2017 Подбрезова 0:0 ДАК С
- 10.12.2016 ДАК 1:0 Злате Моравце С
- 03.12.2016 Сеница 1:1 ДАК С
- 30.11.2016 ДАК 1:0 Спартак Трнава К
- 26.11.2016 ДАК 2:1 Земплин С
Подбрезова (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
- 19.05.2017 Подбрезова 0:1 Ружомберок С
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 26.04.2017 Подбрезова 2:0 Злате Моравце С
- 23.04.2017 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 15.04.2017 Подбрезова 1:4 Земплин С
- 09.04.2017 Тренчин 2:0 Подбрезова С
- 01.04.2017 Подбрезова 2:3 Слован Братислава С
- 12.03.2017 Подбрезова 0:1 Спартак Трнава С
- 05.03.2017 Подбрезова 2:2 Жилина С
- 26.02.2017 Ружомберок 0:0 Подбрезова С
- 18.02.2017 Подбрезова 0:0 ДАК С
- 29.01.2017 Крылья Советов 1:1 Подбрезова ТМК
- 10.12.2016 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 03.12.2016 Злате Моравце 2:0 Подбрезова С
- 26.11.2016 Подбрезова 2:0 Сеница С
- 19.11.2016 Земплин 1:3 Подбрезова С
- 04.11.2016 Подбрезова 2:1 Тренчин С
- 30.10.2016 Слован Братислава 2:0 Подбрезова С
Последние игры между собой
ДАК: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Подбрезова: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова Суперлига
- 18.02.2017 Подбрезова 0:0 ДАК Суперлига
- 17.09.2016 ДАК 0:0 Подбрезова Суперлига
- 23.04.2016 ДАК 1:0 Подбрезова Суперлига
- 27.11.2015 Подбрезова 0:0 ДАК Суперлига
- 29.08.2015 ДАК 5:1 Подбрезова Суперлига
- 23.05.2015 Подбрезова 2:3 ДАК Суперлига
- 07.03.2015 ДАК 1:0 Подбрезова Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Нитра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Татран Прешов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сеница
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Жилина
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Подбрезова
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Второй тайм
80'
Подбрезова производит замену. Martin Valovcan уходит, и Кузма Камил заменяет его
79'
Д.Стреда производит замену. Эрик Пачинда уходит, и Marko Divkovic заменяет его
79'
Давид Леско получает желтую карточку.
71'
Д.Стреда производит замену. Yves Simon Pambou уходит, и Zoltan Kontar заменяет его
62'
Вязанко Мирослав получает желтую карточку.
57'
Д.Стреда производит замену. Вида Кристофер уходит, и Чмелик Лукаш заменяет его
53'
Подбрезова производит замену. Матуш Микуш уходит, и Рендла Андрей заменяет его
53'
Подбрезова производит замену. Копичар Адриан уходит, и Adrian Kacerik заменяет его
52'
Эрик Пачинда получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик Пачинда.
19'
Ярослав Костелний получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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