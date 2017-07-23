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Стадион:
Татран Прешов
0:1
Первый тайм: 23'
Слован Братислава
0'
0:1
15' Гол
Салата Корнел
23'
Первый тайм
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Салата Корнел.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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