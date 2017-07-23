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Стадион: Tatran Stadion
0:1
Первый тайм: 23'
0:1
15' ГолСалата Корнел
|
15'
0:1
Состав команд
Татран Прешов
- Основной состав
- 77 Jozef Talian Вратарь
- 21 David Kerestes Защитник
- 3 Miroslav Petko Защитник
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 37 Jakub Bartek Защитник
- Tomas Sedlak Защитник
- 9 Richard Kacala Полузащитник
- 22 Erik Streno Нападающий
- 10 Peter Katona Нападающий
- Roland Cernak
- Jakub Wiezik
- Запасные игроки
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 27 Lukas Micherda Полузащитник
- Oleksii Miliutin
- Michal Kralovic
- 1 Adrian Slancik
- 15 Matej Gresak
- 24 Jozef Spyrka
- Главный тренер: Miroslav Jantek
Слован Братислава
- Основной состав
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 2 Секулич Борис Защитник
- 3 Рундич Милан Защитник
- 19 Салата Корнел Защитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 17 Лигеон Рубен Полузащитник
- 45 Чаврич Александр Полузащитник
- 6 Де Кампс Юри Полузащитник
- 21 Голошко Филип Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- 99 Схет Митчелл Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Котула Юрай Защитник
- Дроппа Лукаш Полузащитник
- 77 Де Са Лесли Полузащитник
- 11 Оршула Филип Полузащитник
- 33 Виттек Роберт Нападающий
- 8 Uros Damnjanovic
- Frederik Valach
- Главный тренер: Вукоманович Иван
Предыдущие игры
Татран Прешов (последние 20 матчей: +1 =8 -11)
- 27.05.2017 Тренчин 4:0 Татран Прешов С
- 19.05.2017 Татран Прешов 1:1 ДАК С
- 12.05.2017 Слован Братислава 3:1 Татран Прешов С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 03.05.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 16.04.2017 Спартак Трнава 4:0 Татран Прешов С
- 07.04.2017 Татран Прешов 1:0 Сеница С
- 02.04.2017 Жилина 3:0 Татран Прешов С
- 18.03.2017 Татран Прешов 2:2 Земплин С
- 11.03.2017 Ружомберок 5:0 Татран Прешов С
- 04.03.2017 Татран Прешов 1:2 Тренчин С
- 25.02.2017 ДАК 5:0 Татран Прешов С
- 19.02.2017 Татран Прешов 0:2 Слован Братислава С
- 10.12.2016 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 03.12.2016 Татран Прешов 1:1 Спартак Миява С
- 26.11.2016 Злате Моравце 3:0 Татран Прешов С
- 19.11.2016 Татран Прешов 1:3 Спартак Трнава С
- 05.11.2016 Сеница 0:0 Татран Прешов С
- 30.10.2016 Татран Прешов 1:1 Жилина С
- 22.10.2016 Земплин 2:2 Татран Прешов С
Слован Братислава (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 20.07.2017 Люнгбю 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 13.07.2017 Слован Братислава 0:1 Люнгбю ЛЕ
- 06.07.2017 Слован Братислава 5:0 Пюник ЛЕ
- 29.06.2017 Пюник 1:4 Слован Братислава ЛЕ
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава С
- 19.05.2017 Тренчин 3:2 Слован Братислава С
- 12.05.2017 Слован Братислава 3:1 Татран Прешов С
- 01.05.2017 Скалица 0:3 Слован Братислава К
- 26.04.2017 Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава С
- 23.04.2017 Слован Братислава 0:1 Жилина С
- 16.04.2017 Ружомберок 2:1 Слован Братислава С
- 11.04.2017 Слован Братислава 1:0 Земплин К
- 08.04.2017 ДАК 1:0 Слован Братислава С
- 04.04.2017 Земплин 1:2 Слован Братислава К
- 01.04.2017 Подбрезова 2:3 Слован Братислава С
- 18.03.2017 Слован Братислава 1:1 Злате Моравце С
- 11.03.2017 Сеница 0:1 Слован Братислава С
- 08.03.2017 Слован Братислава 3:1 Тренчин К
- 05.03.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 25.02.2017 Слован Братислава 4:3 Тренчин С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Тренчин
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Нитра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Злате Моравце
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Ружомберок
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Жилина
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Татран Прешов
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Сеница
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Подбрезова
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Первый тайм
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Салата Корнел.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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