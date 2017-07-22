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Стадион:
Спартак Трнава
1:0
Конец матча
Земплин
0'
1:0
5' Гол
Пекар Штефан
8' Желтая карточка
Брагин Владислав
33' Желтая карточка
Miroslav Bozok
39' Желтая карточка
Martin Koscelnik
42' Желтая карточка
Годал Борис
86' Желтая карточка
Jozef Simon Turik
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
86'
Jozef Simon Turik получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Годал Борис получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Martin Koscelnik получает желтую карточку.

Желтая карточка
33'
Мирослав Божок получает желтую карточку.
Желтая карточка
8'
Vladislav Bragin получает желтую карточку.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекар Штефан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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