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Стадион:
Легия
1:1
Второй тайм: 90+'
Корона Кельце
0'
1:0
79' Гол
Кухарчик Михал
84' Желтая карточка
Mateusz Mozdzen
1:1
85' Гол
Lukasz Kosakiewicz
90'+3
Второй тайм
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lukasz Kosakiewicz.
Желтая карточка
84'
Матеуш Можджень получает желтую карточку.
81'
Корона Кельце производит замену. Jakub Zubrowski уходит, и Fabian Burdenski заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кухарчик Михал.
76'
Легия производит замену. Нодь Доминик уходит, и Мончиньски Кжиштоф заменяет его
74'
Корона Кельце производит замену. Ivan Jukic уходит, и Krystian Mis заменяет его
68'
Корона Кельце производит замену. Nabil Aankour уходит, и Marcin Cebula заменяет его
65'
Легия производит замену. Садику Армандо уходит, и Кухарчик Михал заменяет его
57'
Легия производит замену. Sebastian Szymanski уходит, и Гильерме Маркес заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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