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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
1:1
Второй тайм: 90+'
1:0
79' ГолКухарчик Михал
84' Желтая карточкаMateusz Mozdzen
1:1
85' ГолLukasz Kosakiewicz
|
79'
1:0
84'
85'
1:1
Состав команд
28
Брозь
Лукаш
14
Глоушек
Адам
75
Мулин
Тибо
21
Нодь
Доминик
24
Бэрри
Шон
19
Калласте
Кен
22
Ivan
Jukic
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 75 Мулин Тибо Полузащитник
- 53 Sebastian Szymanski III Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 99 Садику Армандо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- Паскуато Кристиан Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Нападающий
- Главный тренер: Магера Яцек
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 24 Бэрри Шон Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 16 Maciej Gorski Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гостомски Мацей Вратарь
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 37 Jakub Mrozik Защитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 20 Fabian Burdenski
- 55 Angelos Argiris
- 2 Krystian Mis
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня С
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех ЭГА
- 14.05.2017 Легия 6:0 Нецеча ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков ЭГА
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 09.04.2017 Лех 1:2 Легия Э
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Э
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Э
- 12.03.2017 Легия 1:0 Висла Краков Э
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Э
- 26.02.2017 Легия 1:1 Нецеча Э
- 23.02.2017 Аякс 1:0 Легия ЛЕ
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 10.04.2017 Корона Кельце 1:0 Рух Хожув Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Э
- 03.03.2017 Корона Кельце 2:1 Гурник Ленчна Э
- 24.02.2017 Арка Гдыня 4:1 Корона Кельце Э
- 18.02.2017 Корона Кельце 4:2 Висла Э
- 11.02.2017 Висла Краков 2:0 Корона Кельце Э
- 17.12.2016 Корона Кельце 2:0 Лехия Гданьск Э
- 11.12.2016 Лех 1:0 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Корона Кельце: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия Экстракласса. Группа А
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 28.10.2016 Корона Кельце 2:4 Легия Экстракласса
- 20.12.2015 Корона Кельце 1:3 Легия Экстракласса
- 23.08.2015 Легия 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 22.02.2015 Корона Кельце 0:0 Легия Экстракласса
- 24.08.2014 Легия 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.02.2014 Легия 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.09.2013 Корона Кельце 3:5 Легия Экстракласса
- 23.02.2013 Корона Кельце 3:2 Легия Экстракласса
- 19.08.2012 Легия 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 06.05.2012 Легия 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 26.11.2011 Корона Кельце 1:0 Легия Экстракласса
- 06.05.2011 Легия 3:1 Корона Кельце Экстракласса
- 22.10.2010 Корона Кельце 1:4 Легия Экстракласса
- 26.04.2010 Корона Кельце 0:1 Легия Экстракласса
- 24.10.2009 Легия 5:2 Корона Кельце Экстракласса
- 30.03.2008 Легия 2:0 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Легия
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Сандецья
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Висла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Корона Кельце
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Нецеча
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lukasz Kosakiewicz.
84'
Матеуш Можджень получает желтую карточку.
81'
Корона Кельце производит замену. Jakub Zubrowski уходит, и Fabian Burdenski заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кухарчик Михал.
76'
Легия производит замену. Нодь Доминик уходит, и Мончиньски Кжиштоф заменяет его
74'
Корона Кельце производит замену. Ivan Jukic уходит, и Krystian Mis заменяет его
68'
Корона Кельце производит замену. Nabil Aankour уходит, и Marcin Cebula заменяет его
65'
Легия производит замену. Садику Армандо уходит, и Кухарчик Михал заменяет его
57'
Легия производит замену. Sebastian Szymanski уходит, и Гильерме Маркес заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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