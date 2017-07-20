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Ювентус
 
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Барселона
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До начала матча осталось 1 день 22 часа 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Барселона, который состоится 23.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Барселона
Ювентус
37.1% (73)
Ничья:
19.3% (38)
Барселона
43.7% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
25.9% (51)
Ювентус:
19.8% (39)
Ничья:
13.2% (26)
Ювентус:
5.6% (11)
Ничья:
5.1% (10)
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