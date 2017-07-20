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ПСЖ
 
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Тоттенхэм
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До начала матча осталось 2 дня 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Тоттенхэм, который состоится 23.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Тоттенхэм
ПСЖ
66.2% (98)
Ничья:
17.6% (26)
Тоттенхэм
16.2% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
40.5% (60)
Тоттенхэм:
11.5% (17)
Ничья:
8.1% (12)
Ничья:
7.4% (11)
ПСЖ:
6.1% (9)
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