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Стадион: Helsingoer Stadion
10' Желтая карточкаДеслер Миккел
0:1
24' ГолAnders Jacobsen II
|
10'
24'
0:1
Состав команд
10
Mads
Aaquist
Элит-3000 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Mikkel Bruhn Вратарь
- 33 Soeren Henriksen Защитник
- 5 Andreas Holm Защитник
- 4 Martin Fisch Защитник
- 8 Ольсен Рики Полузащитник
- 16 Christian Koehler Полузащитник
- 6 Mikkel Basse Полузащитник
- 27 Mathias Johannsen Полузащитник
- 10 Mads Aaquist Полузащитник
- 9 Andre Riel Нападающий
- 24 Tobias Christensen I Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Бай Фредерик Полузащитник
- 25 Adnan Mohammed Полузащитник
- 11 Nicolas Mortensen Нападающий
- 7 Anders Holst
- 21 Morten Hegaard
- 12 Mark Leth Pedersen
- 95 Aris Vaporakis
- Главный тренер: Christian Loenstrup
- Травмы и дисквалификации
- Jonas Henriksen Травмирован
- Даниэль Фунч Травмирован
- Johannes Ritter Травмирован
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 4 Лаурсен Райан Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 2 Петерсен Кеннет Защитник
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 21 Греве Матиас Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- 25 Хелениус Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Joao Pereira III Защитник
- 18 Тране Матиас Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 22 Уэлбек Нана Полузащитник
- 26 Yao Dieudonne Нападающий
- 16 Julius Eskesen
- 1 Thomas Mikkelsen III
- Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Лаурсен Якоб-Баррет Травмирован
- Эдмундссон Йохан Травмирован
- Тверсков Йеппе Травмирован
Предыдущие игры
Элит-3000 (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 16.07.2017 Хобро 2:1 Элит-3000 СД
- 03.07.2017 Нюкёбинг 0:2 Элит-3000 ТМК
- 23.06.2017 Элит-3000 1:1 Нордшелланн ТМК
- 04.06.2017 Виборг 2:2 Элит-3000 СК
- 31.05.2017 Элит-3000 1:1 Виборг СК
- 27.05.2017 Элит-3000 1:0 Нествед ПД
- 21.05.2017 Вайле 0:1 Элит-3000 ПД
- 14.05.2017 Элит-3000 0:1 Вендсиссель ПД
- 11.05.2017 АБ 2:1 Элит-3000 ПД
- 07.05.2017 Нюкёбинг 3:1 Элит-3000 ПД
- 30.04.2017 Элит-3000 0:0 Скив ПД
- 23.04.2017 Элит-3000 3:0 Хобро ПД
- 13.04.2017 Кёге 0:2 Элит-3000 ПД
- 09.04.2017 Элит-3000 1:0 Роскилле ПД
- 02.04.2017 Фремад Амаджер 1:2 Элит-3000 ПД
- 26.03.2017 Элит-3000 0:0 Фредерисия ПД
- 20.03.2017 Вендсиссель 1:2 Элит-3000 ПД
- 12.03.2017 Элит-3000 3:0 Нюкёбинг ПД
- 05.03.2017 Хобро 2:0 Элит-3000 ПД
- 28.01.2017 Мальмё 0:1 Элит-3000 ТМК
Оденсе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн СД
- 09.07.2017 Кёге 0:0 Оденсе ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
- 13.05.2017 Оденсе 3:1 Силькеборг СЛЕ
- 08.05.2017 Эсбьерг 1:1 Оденсе СДП
- 28.04.2017 Оденсе 2:1 Хорсенс СДП
- 23.04.2017 Раннерс 4:0 Оденсе СДП
- 18.04.2017 Оденсе 1:0 Раннерс СДП
- 07.04.2017 Оденсе 3:0 Эсбьерг СДП
- 31.03.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе СДП
- 19.03.2017 Орхус 1:2 Оденсе СД
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 25.02.2017 Хорсенс 1:1 Оденсе СД
- 20.02.2017 Оденсе 3:0 Раннерс СД
- 08.02.2017 Виктория Пльзень 2:0 Оденсе ТМК
Последние игры между собой
Элит-3000: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оденсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 22.01.2016 Элит-3000 1:1 Оденсе Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Сённерйюск
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|6.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Оденсе
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Хобро
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Люнгбю
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Раннерс
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Элит-3000
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Силькеборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Первый тайм
26'
Андре Рил из команды Хельсингер в офсайде
26'
Ольсен Рики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес
26'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
26'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Греве Матиас сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андерс К. Якобсен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
23'
Удар от ворот произведет Хельсингер
23'
Хелениус Никлас пробил из-за пределов штрафной площади, но мяч вынесли с линии ворот
22'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
22'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Андре Рил атакует сзади соперника. Деслер Миккел пострадал.
20'
Удар от ворот произведет Хельсингер
20'
Лаурсен Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Andreas Holm из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
20'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
20'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Хелениус Никлас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
19'
Расмус Юнссон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
Mads Aaquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Mikkel Basse из команды Хельсингер. Это Греве Матиас заработал фол.
17'
Martin Fisch из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
17'
17'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
15'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
15'
Узочакву Арнест нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес
14'
Удар от ворот произведет Оденсе
14'
Андре Рил отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
14'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает пас партнеру.
13'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
После дальнего удара, который нанес Андре Рил мяч отбит вратарем
13'
Андре Рил из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
12'
Mads Aaquist атакует сзади соперника. Нильсен Каспер пострадал.
11'
Удар от ворот произведет Оденсе
11'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Деслер Миккел получает желтую карточку.
10'
Деслер Миккел из команды Оденсе. Это Андре Рил заработал фол.
9'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
9'
9'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
9'
Mathias Johannsen выбил мяч на угловой.
9'
Лаурсен Райан из команды Оденсе играет в стеночку. Андерс К. Якобсен был стеночкой.
7'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
5'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
4'
Tobias Christensen из команды Хельсингер делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
4'
Андре Рил отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
3'
[player1] наказан за толчок [player2]
3'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе. Это Soeren Henriksen заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Хельсингер
2'
Нильсен Каспер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
2'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает пас партнеру.
2'
1'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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