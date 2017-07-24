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Стадион:
Элит-3000
0:1
Первый тайм: 27'
Оденсе
0'
10' Желтая карточка
Деслер Миккел
0:1
24' Гол
Anders Jacobsen II
27'
Первый тайм
Офсайд
26'
Андре Рил из команды Хельсингер в офсайде
26'
Ольсен Рики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес
26'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
26'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Греве Матиас сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андерс К. Якобсен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
23'
Удар от ворот произведет Хельсингер
23'
Хелениус Никлас пробил из-за пределов штрафной площади, но мяч вынесли с линии ворот
Фол, нарушение
22'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
22'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
22'
Андре Рил атакует сзади соперника. Деслер Миккел пострадал.
20'
Удар от ворот произведет Хельсингер
20'
Лаурсен Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Andreas Holm из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
20'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
20'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Хелениус Никлас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
19'
Расмус Юнссон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
Mads Aaquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
18'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
Фол, нарушение
18'
Mikkel Basse из команды Хельсингер. Это Греве Матиас заработал фол.
17'
Martin Fisch из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
17'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
15'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
15'
Узочакву Арнест нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес
14'
Удар от ворот произведет Оденсе
14'
Андре Рил отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
14'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает пас партнеру.
13'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
После дальнего удара, который нанес Андре Рил мяч отбит вратарем
13'
Андре Рил из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
12'
Mads Aaquist атакует сзади соперника. Нильсен Каспер пострадал.
11'
Удар от ворот произведет Оденсе
11'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
10'
Деслер Миккел получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Деслер Миккел из команды Оденсе. Это Андре Рил заработал фол.
9'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
9'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
9'
Mathias Johannsen выбил мяч на угловой.
9'
Лаурсен Райан из команды Оденсе играет в стеночку. Андерс К. Якобсен был стеночкой.
7'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
5'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
4'
Tobias Christensen из команды Хельсингер делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
4'
Андре Рил отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
3'
[player1] наказан за толчок [player2]
Фол, нарушение
3'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе. Это Soeren Henriksen заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Хельсингер
2'
Нильсен Каспер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
2'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает пас партнеру.
2'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
1'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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