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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5115
Нордшелланн
3:2
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
45' Гол
Пукки Теэму
1:1
50' Гол
Godsway Donyoh
2:1
52' Гол
Godsway Donyoh
2:2
61' Гол
Кристенсен Лассе
62' Желтая карточка
Нергор Кристиан
82' Желтая карточка
Да Силва Патрик
83' Желтая карточка
Климент Ян
3:2
86' Гол
Асанте Эрнест
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
96'
Удар от ворот произведет Норселлан
96'
Араюури Паулус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
96'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес

96'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
96'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает навес
95'
Удар от ворот произведет Брондбю
Фол, нарушение
95'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
94'
Тактическая замена. Хансен Эмилиано уходит с поля и его заменяет Andreas Skov Olsen
94'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
93'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
92'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
92'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
91'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Юнг Антони нарушает правила. Хансен Эмилиано пострадал
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Удар от ворот произведет Брондбю
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 5115 болельщиков
Угловой
89'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
88'
Асанте Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
88'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан в офсайде
Фол, нарушение
88'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
88'
Тактическая замена. Климент Ян уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
86'
Расмуссен Матиас сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Асанте Эрнест записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Асанте Эрнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
85'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
Фол, нарушение
84'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Юнг Антони заработал фол.
Желтая карточка
83'
Климент Ян получил жёлтую карточку за "нырок".
Желтая карточка
82'
Да Силва Патрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
82'
Да Силва Патрик совершает грубый фол. Кроне Свенн был жертвой
81'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
81'
Удар от ворот произведет Норселлан
80'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
80'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
79'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пукки Теэму попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Да Силва Патрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
78'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Ларссон Юхан уходит с поля и его заменяет Юнг Антони
77'
Кристенсен Лассе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Удар от ворот произведет Брондбю
75'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
74'
Mathias Jensen нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Удар от ворот произведет Норселлан
73'
Климент Ян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Норселлан
71'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
69'
Бартолец Карло наказан за толчок Рёкер Бенедикт
69'
Да Силва Патрик из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
69'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
68'
Пукки Теэму из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
68'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Махсо Андреас заработал фол.
Офсайд
67'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
Травма, повреждение
67'
Victor Nelsson возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
67'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Да Силва Патрик заработал фол.
Угловой
67'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
67'
После удара головой, который сделал Нергор Кристиан мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
66'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
66'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
Угловой
66'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
66'
Viktor Tranberg выбил мяч на угловой.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
Victor Nelsson получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
Травма, повреждение
65'
Victor Nelsson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бартолец Карло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
63'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
63'
Godsway Donyoh бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
62'
Мтилига Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Нергор Кристиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
62'
Нергор Кристиан совершает грубый фол. Бартолец Карло был жертвой
61'
Климент Ян сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кристенсен Лассе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Климент Ян из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
Удар от ворот произведет Норселлан
60'
Нергор Кристиан из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
59'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
59'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
58'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
58'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
58'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Мукхтар Хани отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
55'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
Фол, нарушение
55'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
Офсайд
54'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
53'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Godsway Donyoh из команды Норселлан добил мяч в ворота.
52'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
52'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
50'
Асанте Эрнест сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Godsway Donyoh из команды Норселлан добил мяч в ворота.
50'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
49'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
48'
Нергор Кристиан из команды Брондбю. Это Хансен Эмилиано заработал фол.
47'
После дальнего удара, который нанес Мукхтар Хани мяч отбит вратарем
47'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
48'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
48'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
47'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Да Силва Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Климент Ян сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
45'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Норселлан
Фол, нарушение
43'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает подножку. Рёкер Бенедикт заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Брондбю
41'
Удар от ворот произведет Брондбю
Фол, нарушение
40'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
40'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
39'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
38'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает навес
37'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
37'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
37'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Халими Бесар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Удар от ворот произведет Норселлан
33'
Пукки Теэму отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
33'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Да Силва Патрик атакует сзади соперника. Халими Бесар пострадал.
Фол, нарушение
32'
Да Силва Патрик коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
31'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
29'
Халими Бесар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
Удар от ворот произведет Норселлан
29'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
28'
Мукхтар Хани бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
28'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
27'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
27'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
27'
Да Силва Патрик из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
25'
Нергор Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
25'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Пукки Теэму отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
25'
Victor Nelsson из команды Норселлан делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Норселлан остается без одного игрока, потому что Хансен Эмилиано уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
24'
Брондбю остается без одного игрока, потому что Нергор Кристиан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
24'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
24'
Нергор Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Нергор Кристиан совершает грубый фол. Хансен Эмилиано был жертвой
22'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
22'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
22'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
Офсайд
21'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
20'
Удар от ворот произведет Норселлан
20'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
20'
Mads Pedersen получил травму и заменен. Да Силва Патрик выходит на поле.
19'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
16'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
15'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
Травма, повреждение
15'
Mads Pedersen возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
15'
Араюури Паулус наказан за толчок Хансен Эмилиано
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Mads Pedersen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Mads Pedersen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
13'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
Фол, нарушение
12'
Рёкер Бенедикт наказан за толчок Хансен Эмилиано
Угловой
12'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
11'
Мтилига Патрик выбил мяч на угловой.
Угловой
11'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
11'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
Угловой
11'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
11'
Араюури Паулус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
10'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
10'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
9'
Климент Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
9'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
8'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Норселлан
7'
Халими Бесар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
6'
Пукки Теэму нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
2'
Халими Бесар из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
2'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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