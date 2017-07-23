Стадион: Right To Dream Park Зрители: 5115
3:2
Конец матча
0:1
45' ГолПукки Теэму
1:1
50' ГолGodsway Donyoh
2:1
52' ГолGodsway Donyoh
2:2
61' ГолКристенсен Лассе
62' Желтая карточкаНергор Кристиан
82' Желтая карточкаДа Силва Патрик
83' Желтая карточкаКлимент Ян
3:2
86' ГолАсанте Эрнест
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
96'
Удар от ворот произведет Норселлан
96'
Араюури Паулус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
96'
96'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
96'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
96'
95'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает навес
95'
Удар от ворот произведет Брондбю
95'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
94'
Тактическая замена. Хансен Эмилиано уходит с поля и его заменяет Andreas Skov Olsen
94'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
92'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
92'
Матч возобновится спорным мячом
91'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Юнг Антони нарушает правила. Хансен Эмилиано пострадал
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Удар от ворот произведет Брондбю
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 5115 болельщиков
89'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
88'
Асанте Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан в офсайде
88'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
88'
Тактическая замена. Климент Ян уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
86'
Расмуссен Матиас сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Асанте Эрнест записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Асанте Эрнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
84'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Юнг Антони заработал фол.
83'
Климент Ян получил жёлтую карточку за "нырок".
82'
Да Силва Патрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
82'
Да Силва Патрик совершает грубый фол. Кроне Свенн был жертвой
81'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
81'
Удар от ворот произведет Норселлан
80'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
79'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пукки Теэму попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
79'
Да Силва Патрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
78'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Ларссон Юхан уходит с поля и его заменяет Юнг Антони
77'
Кристенсен Лассе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Удар от ворот произведет Брондбю
75'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
75'
74'
Mathias Jensen нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Удар от ворот произведет Норселлан
73'
Климент Ян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Норселлан
71'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
70'
69'
Бартолец Карло наказан за толчок Рёкер Бенедикт
69'
Да Силва Патрик из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
68'
Пукки Теэму из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Махсо Андреас заработал фол.
67'
67'
Victor Nelsson возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Да Силва Патрик заработал фол.
67'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
67'
После удара головой, который сделал Нергор Кристиан мяч выносится вратарем на угловой
66'
66'
66'
66'
Viktor Tranberg выбил мяч на угловой.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Victor Nelsson получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
65'
Victor Nelsson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
63'
Бартолец Карло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
63'
Godsway Donyoh бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
62'
Мтилига Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Нергор Кристиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
62'
Нергор Кристиан совершает грубый фол. Бартолец Карло был жертвой
61'
Климент Ян сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кристенсен Лассе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Климент Ян из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
Удар от ворот произведет Норселлан
60'
Нергор Кристиан из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
59'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
59'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
58'
58'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
58'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Мукхтар Хани отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
55'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
55'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
54'
53'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
52'
Godsway Donyoh из команды Норселлан добил мяч в ворота.
52'
52'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
50'
Асанте Эрнест сделал результативную передачу.
50'
Godsway Donyoh из команды Норселлан добил мяч в ворота.
50'
49'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Нергор Кристиан из команды Брондбю. Это Хансен Эмилиано заработал фол.
47'
После дальнего удара, который нанес Мукхтар Хани мяч отбит вратарем
47'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
48'
48'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Да Силва Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Климент Ян сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
45'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Норселлан
43'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает подножку. Рёкер Бенедикт заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Брондбю
41'
Удар от ворот произведет Брондбю
40'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
40'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
39'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
38'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает навес
37'
37'
37'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
37'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Халими Бесар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Удар от ворот произведет Норселлан
33'
Пукки Теэму отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
33'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Да Силва Патрик атакует сзади соперника. Халими Бесар пострадал.
32'
Да Силва Патрик коснулся мяча рукой.
31'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
29'
Халими Бесар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
Удар от ворот произведет Норселлан
29'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
28'
Мукхтар Хани бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
28'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
27'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Да Силва Патрик из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Нергор Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Пукки Теэму отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Victor Nelsson из команды Норселлан делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Норселлан остается без одного игрока, потому что Хансен Эмилиано уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
24'
Брондбю остается без одного игрока, потому что Нергор Кристиан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
24'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Нергор Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Нергор Кристиан совершает грубый фол. Хансен Эмилиано был жертвой
22'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
21'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
21'
20'
Удар от ворот произведет Норселлан
20'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
20'
Mads Pedersen получил травму и заменен. Да Силва Патрик выходит на поле.
19'
19'
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
16'
15'
15'
15'
Mads Pedersen возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Араюури Паулус наказан за толчок Хансен Эмилиано
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Mads Pedersen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Mads Pedersen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
12'
Рёкер Бенедикт наказан за толчок Хансен Эмилиано
12'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
11'
Мтилига Патрик выбил мяч на угловой.
11'
11'
11'
11'
Араюури Паулус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
10'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
9'
Климент Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
9'
8'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Норселлан
7'
Халими Бесар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Пукки Теэму нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
2'
Халими Бесар из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
1'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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