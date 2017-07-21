Стадион: Ceres Park Зрители: 6730
1:0
2' ГолРасмуссен Мортен
9' Желтая карточкаJesper Boege
34' Желтая карточкаАнтипас Квинси
53' Желтая карточкаMartin Mikkelsen
60' Желтая карточкаАмини Мустафа
74' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
84' Желтая карточкаKasper Junker
2:0
88' ГолMustapha Bundu
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Mustapha Bundu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Mustapha Bundu на финте ушёл от оппонента.
93'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес
92'
92'
Бабаян Эдгар имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
92'
Nicholas Gotfredsen сотрясает перекладину
92'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес
91'
Vito Hammershoej-Mistrati имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Kasper Junker бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Mustapha Bundu отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 6730 болельщиков
88'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
86'
Бабаян Эдгар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
86'
86'
Тактическая замена. Бьорн Даниэль Свериссон уходит с поля и его заменяет Гира Адама
84'
Тактическая замена. Дамборг Йонас уходит с поля и его заменяет Nicholas Gotfredsen
84'
Kasper Junker получает желтую карточку.
84'
Kasper Junker атакует сзади соперника. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал.
83'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
82'
Киркеволд Пол бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
80'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
80'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
79'
79'
79'
Расмус Педерсен из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
79'
78'
[player1] из команды [team] в офсайде
78'
Kasper Junker наказан за толчок Йеспер Раск
77'
77'
Расмус Педерсен выбил мяч на угловой.
77'
75'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
74'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
74'
Vito Hammershoej-Mistrati получает желтую карточку.
74'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Kasper Junker заработал фол.
74'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
73'
Бабаян Эдгар из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Дамборг Йонас наказан за толчок Расмуссен Мортен
72'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес
72'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес
72'
72'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
71'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
70'
Бабаян Эдгар бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
70'
69'
69'
Бьорн Даниэль Свериссон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Расмус Педерсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
68'
67'
Миканович Дино бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
66'
Бабаян Эдгар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Киркеволд Пол мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
66'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
64'
64'
Бабаян Эдгар имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
64'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
64'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
63'
63'
Бабаян Эдгар атакует сзади соперника. Меллер Фредерик пострадал.
63'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
62'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
61'
Антипас Квинси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
61'
Антипас Квинси оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
61'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
61'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Йованович Александар II заработал фол.
61'
61'
61'
60'
Амини Мустафа получает желтую карточку.
60'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
60'
Амини Мустафа ныряет в попытке получить право на штрафной
58'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Бьорн Даниэль Свериссон заработал фол.
56'
56'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает навес
55'
55'
Анкерсен Якоб на финте ушёл от оппонента.
55'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Меллер Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Бакман Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Мартин Миккельсен получает желтую карточку.
53'
Мартин Миккельсен совершает грубый фол. Бакман Никлас был жертвой
52'
52'
Расмуссен Мортен имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
52'
Меллер Фредерик из команды Орхус подал угловой справа.
51'
Бьорн Копплин выбил мяч на угловой.
51'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает навес
50'
50'
50'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
50'
Сана Тобиас на финте ушёл от оппонента.
49'
49'
Киркеволд Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
47'
47'
Сана Тобиас из команды Орхус делает неудачный навес.
46'
46'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Бьорн Копплин заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает подножку. Йованович Александар II заработал фол.
45'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Мартин Миккельсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Бьорн Копплин заработал фол.
43'
43'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
43'
41'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
41'
40'
Дамборг Йонас наказан за толчок Расмуссен Мортен
40'
39'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
39'
Бьорн Копплин из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
Антипас Квинси из команды Хобро бьет головой мимо ворот
38'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
38'
36'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
35'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
35'
35'
Сана Тобиас исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
34'
Антипас Квинси получает желтую карточку.
34'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
33'
Анкерсен Якоб из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Киркеволд Пол из команды Хобро бьет головой мимо ворот
32'
29'
Расмус Педерсен наказан за толчок Сана Тобиас
29'
После дальнего удара, который нанес Амини Мустафа мяч отбит вратарем
28'
Дэнни Ольсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
ШТАНГА! Сана Тобиас попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
28'
Сана Тобиас на финте ушёл от оппонента.
27'
27'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
26'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
После дальнего удара, который нанес Йеспер Боге мяч отбит вратарем
25'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Миканович Дино из команды Орхус делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
Расмус Педерсен из команды Хобро бьет головой мимо ворот
22'
22'
Канструп Пьер из команды Орхус. Это Киркеволд Пол заработал фол.
22'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Спельманн Мартин, и мяч снова в игре
21'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
21'
20'
20'
Бакман Никлас из команды Орхус. Это Антипас Квинси заработал фол.
18'
18'
18'
Йеспер Боге выбил мяч на угловой.
18'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
17'
Бьорн Даниэль Свериссон наказан за толчок Мартин Миккельсен
16'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
16'
16'
Антипас Квинси бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Антипас Квинси на финте ушёл от оппонента.
15'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
12'
Амини Мустафа атакует сзади соперника. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал.
11'
11'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
11'
11'
11'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
11'
11'
10'
Расмуссен Мортен имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
10'
9'
Йеспер Боге получает желтую карточку.
9'
Йеспер Боге из команды Хобро делает подножку. Анкерсен Якоб заработал фол.
8'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
6'
6'
6'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Дэнни Ольсен наказан за толчок Спельманн Мартин
4'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
4'
Расмуссен Мортен наказан за толчок Vito Hammershoej-Mistrati
2'
Бакман Никлас сделал результативную передачу.
2'
Расмуссен Мортен из команды Орхус добил мяч в ворота.
2'
Бакман Никлас пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
2'
Канструп Пьер из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
2'
1'
Меллер Фредерик из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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