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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 6730
Орхус
2:0
Конец матча
Хобро
0'
1:0
2' Гол
Расмуссен Мортен
9' Желтая карточка
Jesper Boege
34' Желтая карточка
Антипас Квинси
53' Желтая карточка
Martin Mikkelsen
60' Желтая карточка
Амини Мустафа
74' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
84' Желтая карточка
Kasper Junker
2:0
88' Гол
Mustapha Bundu
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Mustapha Bundu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Mustapha Bundu на финте ушёл от оппонента.
93'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес
92'
Удар от ворот произведет Орхус
92'
Бабаян Эдгар имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!

92'
Nicholas Gotfredsen сотрясает перекладину
92'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес
91'
Vito Hammershoej-Mistrati имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Kasper Junker бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Mustapha Bundu отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 6730 болельщиков
88'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Орхус
86'
Бабаян Эдгар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
86'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Тактическая замена. Бьорн Даниэль Свериссон уходит с поля и его заменяет Гира Адама
84'
Тактическая замена. Дамборг Йонас уходит с поля и его заменяет Nicholas Gotfredsen
Желтая карточка
84'
Kasper Junker получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Kasper Junker атакует сзади соперника. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал.
83'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
82'
Киркеволд Пол бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
80'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
Фол, нарушение
80'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
79'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Расмус Педерсен из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
79'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
78'
[player1] из команды [team] в офсайде
Фол, нарушение
78'
Kasper Junker наказан за толчок Йеспер Раск
Угловой
77'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
77'
Расмус Педерсен выбил мяч на угловой.
77'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
74'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
Желтая карточка
74'
Vito Hammershoej-Mistrati получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Kasper Junker заработал фол.
74'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
73'
Бабаян Эдгар из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
72'
Дамборг Йонас наказан за толчок Расмуссен Мортен
72'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес
72'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес
72'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
71'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
70'
Бабаян Эдгар бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
70'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Удар от ворот произведет Хобро
69'
Бьорн Даниэль Свериссон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Расмус Педерсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
68'
Удар от ворот произведет Хобро
67'
Миканович Дино бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Удар от ворот произведет Орхус
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
66'
Бабаян Эдгар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Киркеволд Пол мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
66'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
64'
Удар от ворот произведет Орхус
64'
Бабаян Эдгар имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
64'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
64'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Бабаян Эдгар атакует сзади соперника. Меллер Фредерик пострадал.
63'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
62'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
61'
Антипас Квинси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
61'
Антипас Квинси оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
61'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
61'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Йованович Александар II заработал фол.
61'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
61'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Амини Мустафа получает желтую карточку.
60'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
Фол, нарушение
60'
Амини Мустафа ныряет в попытке получить право на штрафной
Фол, нарушение
58'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Бьорн Даниэль Свериссон заработал фол.
56'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает навес
55'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Анкерсен Якоб на финте ушёл от оппонента.
55'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Меллер Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
54'
Бакман Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
53'
Мартин Миккельсен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Мартин Миккельсен совершает грубый фол. Бакман Никлас был жертвой
52'
Удар от ворот произведет Хобро
52'
Расмуссен Мортен имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
52'
Меллер Фредерик из команды Орхус подал угловой справа.
51'
Бьорн Копплин выбил мяч на угловой.
51'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает навес
50'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
50'
Сана Тобиас на финте ушёл от оппонента.
49'
Удар от ворот произведет Орхус
49'
Киркеволд Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
47'
Удар от ворот произведет Хобро
47'
Сана Тобиас из команды Орхус делает неудачный навес.
46'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
46'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Бьорн Копплин заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
45'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает подножку. Йованович Александар II заработал фол.
45'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
Угловой
45'
Мартин Миккельсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Бьорн Копплин заработал фол.
43'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
43'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Дамборг Йонас наказан за толчок Расмуссен Мортен
40'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
39'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
39'
Бьорн Копплин из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Удар от ворот произведет Орхус
38'
Антипас Квинси из команды Хобро бьет головой мимо ворот
38'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
38'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
35'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
35'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
35'
Сана Тобиас исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
34'
Антипас Квинси получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
33'
Анкерсен Якоб из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Киркеволд Пол из команды Хобро бьет головой мимо ворот
32'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
Фол, нарушение
29'
Расмус Педерсен наказан за толчок Сана Тобиас
29'
После дальнего удара, который нанес Амини Мустафа мяч отбит вратарем
28'
Дэнни Ольсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
ШТАНГА! Сана Тобиас попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
28'
Сана Тобиас на финте ушёл от оппонента.
27'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
26'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
После дальнего удара, который нанес Йеспер Боге мяч отбит вратарем
25'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Миканович Дино из команды Орхус делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет Орхус
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
Расмус Педерсен из команды Хобро бьет головой мимо ворот
22'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Канструп Пьер из команды Орхус. Это Киркеволд Пол заработал фол.
Офсайд
22'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Спельманн Мартин, и мяч снова в игре
21'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
21'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Бакман Никлас из команды Орхус. Это Антипас Квинси заработал фол.
18'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
18'
Йеспер Боге выбил мяч на угловой.
18'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
16'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
16'
Удар от ворот произведет Орхус
16'
Антипас Квинси бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Антипас Квинси на финте ушёл от оппонента.
15'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
12'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
Фол, нарушение
12'
Амини Мустафа атакует сзади соперника. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал.
11'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
11'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
11'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
10'
Расмуссен Мортен имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
10'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
9'
Йеспер Боге получает желтую карточку.
Фол, нарушение
9'
Йеспер Боге из команды Хобро делает подножку. Анкерсен Якоб заработал фол.
8'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
6'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
5'
Дэнни Ольсен наказан за толчок Спельманн Мартин
4'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Расмуссен Мортен наказан за толчок Vito Hammershoej-Mistrati
2'
Бакман Никлас сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Расмуссен Мортен из команды Орхус добил мяч в ворота.
2'
Бакман Никлас пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
2'
Канструп Пьер из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
Угловой
2'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
1'
Меллер Фредерик из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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