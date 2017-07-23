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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: МСХ Арена
2:0
Второй тайм: 66'
1:0
51' ГолХенде Марк-Даль
56' Желтая карточкаХансен Киан
2:0
57' ГолОнуачу Пол
|
51'
1:0
56'
57'
2:0
Состав команд
33
Онуачу
Пол
Митьюлланд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Хансен Йеспер Вратарь
- 43 Ниссен Расмус Защитник
- 2 Хансен Киан Защитник
- 6 Халсти Маркус Защитник
- 5 Хенде Марк-Даль Защитник
- 3 Спарв Тим Полузащитник
- 36 Хассан Рилван Полузащитник
- 7 Поульсен Якоб Полузащитник
- 9 Джанус Драчманн Полузащитник
- 88 Викхейм Густав Полузащитник
- 33 Онуачу Пол Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фалькесгор Михаэль Вратарь
- 28 Рёмер Андре Защитник
- 18 Риис Кристиан Защитник
- 22 Дуэлунд Миккель Полузащитник
- 15 Краев Божидар Полузащитник
- 14 Кроон Симон Нападающий
- 19 Сорлот Александр Нападающий
- Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Николаесен Расмус Травмирован
- Борринг Йонас Травмирован
Силькеборг 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Thomas Noergaard Вратарь
- 6 Jens Martin Gammelby Защитник
- 14 Деннис Флинта Защитник
- 28 Tobias Sahlquist Защитник
- 15 Gustav Klitgaard Dahl Защитник
- 29 Сков Роберт Полузащитник
- 2 Sammy Skytte Полузащитник
- 18 Ibrahim Moro Полузащитник
- 7 Петерсен Стефан Полузащитник
- 17 Слот Каспер Полузащитник
- 9 Нильссон Хокан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Peter Friis Jensen Вратарь
- 5 Mikkel Cramer Защитник
- 4 Simon Jakobsen Защитник
- 20 Marc Rochester Soerensen Полузащитник
- 8 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 13 Меккел Венделбо Полузащитник
- 23 Jeppe Okkels
- Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Alex XII Травмирован
Предыдущие игры
Митьюлланд (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 20.07.2017 Митьюлланд 3:1 Ференцварош ЛЕ
- 16.07.2017 Брондбю 4:0 Митьюлланд СД
- 13.07.2017 Ференцварош 2:4 Митьюлланд ЛЕ
- 08.07.2017 Митьюлланд 0:1 Хорсенс ТМК
- 06.07.2017 Дерри Сити 1:4 Митьюлланд ЛЕ
- 29.06.2017 Митьюлланд 6:1 Дерри Сити ЛЕ
- 24.06.2017 Митьюлланд 1:0 Ольборг ТМК
- 01.06.2017 Митьюлланд 3:0 Раннерс СЛЕ
- 28.05.2017 Митьюлланд 0:3 Люнгбю СДЧГ
- 20.05.2017 Нордшелланн 2:3 Митьюлланд СДЧГ
- 17.05.2017 Митьюлланд 3:2 Копенгаген СДЧГ
- 12.05.2017 Сённерйюск 5:2 Митьюлланд СДЧГ
- 07.05.2017 Митьюлланд 4:2 Брондбю СДЧГ
- 04.05.2017 Митьюлланд 1:2 Брондбю КД
- 29.04.2017 Митьюлланд 3:1 Нордшелланн СДЧГ
- 23.04.2017 Копенгаген 3:1 Митьюлланд СДЧГ
- 16.04.2017 Люнгбю 2:2 Митьюлланд СДЧГ
- 09.04.2017 Митьюлланд 3:1 Сённерйюск СДЧГ
- 05.04.2017 Ольборг 2:3 Митьюлланд КД
- 02.04.2017 Брондбю 3:2 Митьюлланд СДЧГ
Силькеборг (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 16.07.2017 Люнгбю 2:1 Силькеборг СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 04.07.2017 Силькеборг 2:1 Скив ТМК
- 01.07.2017 Силькеборг 1:2 Виборг ТМК
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
- 13.05.2017 Оденсе 3:1 Силькеборг СЛЕ
- 07.05.2017 Ольборг 0:1 Силькеборг СДП
- 01.05.2017 Силькеборг 0:2 Орхус СДП
- 21.04.2017 Силькеборг 1:2 Виборг СДП
- 17.04.2017 Виборг 0:0 Силькеборг СДП
- 10.04.2017 Орхус 1:3 Силькеборг СДП
- 01.04.2017 Силькеборг 0:0 Ольборг СДП
- 19.03.2017 Силькеборг 1:3 Копенгаген СД
- 10.03.2017 Нордшелланн 5:1 Силькеборг СД
- 05.03.2017 Силькеборг 2:0 Раннерс СД
- 02.03.2017 Ольборг 5:0 Силькеборг КД
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг СД
- 18.02.2017 Силькеборг 1:0 Хорсенс СД
- 10.02.2017 Силькеборг 4:0 Хобро ТМК
- 03.02.2017 Силькеборг 1:0 Люнгбю ТМК
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
- 27.01.2017 Митьюлланд 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи. Клубы
- 01.12.2016 Силькеборг 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
- 31.07.2016 Митьюлланд 3:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 17.04.2015 Митьюлланд 1:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 07.11.2014 Силькеборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
- 19.10.2014 Митьюлланд 2:1 Силькеборг Суперлига Дании
- 06.07.2013 Силькеборг 1:2 Митьюлланд Товарищеские матчи. Сборные
- 16.05.2013 Силькеборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
- 02.12.2012 Митьюлланд 1:3 Силькеборг Суперлига Дании
- 26.08.2012 Митьюлланд 1:1 Силькеборг Суперлига Дании
- 01.04.2012 Митьюлланд 2:2 Силькеборг САС Лигаен
- 06.11.2011 Силькеборг 4:1 Митьюлланд САС Лигаен
- 17.07.2011 Митьюлланд 1:2 Силькеборг САС Лигаен
- 09.04.2011 Силькеборг 1:0 Митьюлланд САС Лигаен
- 27.11.2010 Митьюлланд 2:1 Силькеборг САС Лигаен
- 24.07.2010 Митьюлланд 2:0 Силькеборг САС Лигаен
- 16.05.2010 Митьюлланд 3:0 Силькеборг САС Лигаен
- 20.03.2010 Силькеборг 0:2 Митьюлланд САС Лигаен
- 26.07.2009 Силькеборг 4:0 Митьюлланд САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Сённерйюск
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|6.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Хобро
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Митьюлланд
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Раннерс
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Элит-3000
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Силькеборг
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Второй тайм
66'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
65'
Кроон Симон из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
64'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
63'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
63'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
62'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
61'
Тактическая замена. Слот Каспер уходит с поля и его заменяет Схиртладзе Давит
60'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд. Это Марк Рочестер Сёренсен заработал фол.
59'
Нильссон Хокан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
59'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Хассан Рилван сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
57'
Марк Рочестер Сёренсен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
56'
56'
Хансен Киан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
Хансен Киан совершает грубый фол. Марк Рочестер Сёренсен был жертвой
55'
55'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Марк Рочестер Сёренсен
55'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
53'
53'
Сков Роберт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
52'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хенде Марк-Даль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
51'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Петерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
48'
Gustav Dahl выбил мяч на угловой.
48'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
47'
47'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Матч возобновится спорным мячом
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
44'
44'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
43'
Викхейм Густав нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
43'
42'
Онуачу Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
42'
Нильссон Хокан наказан за толчок Спарв Тим
42'
42'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
42'
41'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
40'
39'
39'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
39'
38'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
34'
34'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Деннис Флинта.
32'
32'
Петерсен Стефан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
32'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
31'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
29'
29'
29'
28'
28'
Онуачу Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Ниссен Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
25'
Jens Martin Gammelby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
24'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
После дальнего удара, который нанес Онуачу Пол мяч отбит вратарем
19'
19'
Поульсен Якоб бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
18'
Викхейм Густав отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
16'
14'
13'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
13'
13'
Онуачу Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
12'
12'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
11'
11'
Jens Martin Gammelby бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
9'
8'
8'
Хассан Рилван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
7'
6'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Хенде Марк-Даль заработал фол.
6'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Jens Martin Gammelby навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
4'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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