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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Митьюлланд
2:0
Второй тайм: 66'
Силькеборг
0'
1:0
51' Гол
Хенде Марк-Даль
56' Желтая карточка
Хансен Киан
2:0
57' Гол
Онуачу Пол
66'
Второй тайм
Угловой
66'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
65'
Кроон Симон из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
64'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
63'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
Фол, нарушение
63'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
62'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
61'
Тактическая замена. Слот Каспер уходит с поля и его заменяет Схиртладзе Давит
Фол, нарушение
60'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд. Это Марк Рочестер Сёренсен заработал фол.
59'
Нильссон Хокан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
59'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Хассан Рилван сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
57'
Марк Рочестер Сёренсен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
56'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Желтая карточка
56'
Хансен Киан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
Хансен Киан совершает грубый фол. Марк Рочестер Сёренсен был жертвой
55'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Марк Рочестер Сёренсен
Фол, нарушение
55'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
53'
Сков Роберт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хенде Марк-Даль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
51'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Петерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
49'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
48'
Gustav Dahl выбил мяч на угловой.
48'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
47'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
47'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Матч возобновится спорным мячом
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
Офсайд
44'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
44'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
Угловой
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
43'
Викхейм Густав нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
43'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
42'
Онуачу Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
42'
Нильссон Хокан наказан за толчок Спарв Тим
42'
Удар от ворот произведет Силькеборг
42'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
42'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
41'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
40'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Силькеборг
39'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
38'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
Офсайд
34'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
34'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Деннис Флинта.
32'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
32'
Петерсен Стефан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
32'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
31'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
29'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
29'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
29'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
28'
Удар от ворот произведет Силькеборг
28'
Онуачу Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Ниссен Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
25'
Jens Martin Gammelby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Удар от ворот произведет Силькеборг
24'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
После дальнего удара, который нанес Онуачу Пол мяч отбит вратарем
19'
Удар от ворот произведет Силькеборг
19'
Поульсен Якоб бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Удар от ворот произведет Силькеборг
18'
Викхейм Густав отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
16'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
13'
Удар от ворот произведет Силькеборг
13'
Онуачу Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
12'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
11'
Jens Martin Gammelby бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
9'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Силькеборг
8'
Хассан Рилван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
7'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Хенде Марк-Даль заработал фол.
6'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Jens Martin Gammelby навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
4'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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