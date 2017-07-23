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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Ольборг
1:3
Второй тайм: 46'
Сённерйюск
0'
16' Желтая карточка
Окоре Жорес
0:1
17' Пенальти
Philip Zinckernagel
18' Желтая карточка
Милиц Себастьян
1:1
19' Пенальти
Jannik Pohl
1:2
31' Гол
Клеве Троэльс
1:3
43' Гол
Ромер Марсель
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Jannik Pohl отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
45'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Окоре Жорес наказан за толчок Якобсен Кристиан II
43'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ромер Марсель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Якобсен Кристиан II на финте ушёл от оппонента.
43'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Удар от ворот произведет Ольборг
42'
Люикс Кес из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
Угловой
42'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск подал угловой справа.
41'
Philip Zinckernagel бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
40'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
40'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
39'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
39'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Ольборг
38'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Окоре Жорес из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
37'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
37'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Поульсен Симон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Травма, повреждение
36'
Рисгор Каспер возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Рисгор Каспер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
34'
Рисгор Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
33'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Клеве Троэльс из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
Офсайд
29'
Альманн Якоб из команды Ольборг в офсайде
Фол, нарушение
29'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Альманн Якоб наказан за толчок Клеве Троэльс
27'
Удар от ворот произведет Ольборг
27'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает неудачный навес.
25'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
23'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
22'
Kristoffer Pallesen наказан за толчок Якобсен Кристиан II
22'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
22'
Jannik Pohl имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
22'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
22'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
22'
Якобсен Кристиан II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Альманн Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
21'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
20'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
19'
Г О О О О О Л - Jannik Pohl из команды Ольборг забивает пенальти
Желтая карточка
18'
Милиц Себастьян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
ПЕНАЛЬТИ! – Милиц Себастьян серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Jannik Pohl заработал пенальти для своей команды
18'
Расмус Вюрц выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
17'
Г О О О О О Л - Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск забивает пенальти
Желтая карточка
16'
Окоре Жорес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
ПЕНАЛЬТИ! – Окоре Жорес сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Уре Микаэль заработал пенальти для своей команды
16'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
16'
Окоре Жорес ошибается в защите.
Фол, нарушение
15'
Рамон Родригес атакует сзади соперника. Rasmus Thellufsen пострадал.
15'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
15'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
14'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Альманн Якоб.
14'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
14'
Удар от ворот произведет Ольборг
14'
Зимлинг Ники бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
13'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
13'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
12'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает пас партнеру.
12'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
12'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Окоре Жорес заработал фол.
11'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
11'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
10'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
9'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
9'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Поульсен Симон наказан за толчок Рисгор Каспер
8'
Удар от ворот произведет Ольборг
7'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
7'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
6'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Philip Zinckernagel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
5'
Зимлинг Ники выбил мяч на угловой.
5'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
4'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Ольборг
3'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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