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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Aalborg Portland Park
1:3
Второй тайм: 46'
16' Желтая карточкаОкоре Жорес
0:1
17' ПенальтиPhilip Zinckernagel
18' Желтая карточкаМилиц Себастьян
1:1
19' ПенальтиJannik Pohl
1:2
31' ГолКлеве Троэльс
1:3
43' ГолРомер Марсель
|
16'
17'
0:1
18'
19'
1:1
31'
1:2
43'
1:3
Состав команд
25
Зимлинг
Ники
17
Уре
Микаэль
Ольборг 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Ларсен Николай Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Окоре Жорес Защитник
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 3 Альманн Якоб Защитник
- 10 Флорес Эдисон Полузащитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 16 Magnus Christensen III Полузащитник
- 18 Rasmus Thellufsen Полузащитник
- 21 Рисгор Каспер Полузащитник
- 9 Jannik Pohl Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 23 Лесняк Филип Полузащитник
- 20 Майлингер Марко Полузащитник
- 25 Frederik Boersting Нападающий
- 11 Сильвестр Якуб Нападающий
- 22 Michael Lansing
- 33 Bardhec Bytyqi
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Кристенсен Патрик Травмирован
- Oliver Abildgaard Травмирован
- Marco Harboe Ramkilde Травмирован
- Robert Kakeeto Травмирован
Сённерйюск 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Милиц Себастьян Вратарь
- 4 Рамон Родригес Защитник
- 5 Люикс Кес Защитник
- 3 Педерсен Марк Защитник
- 7 Поульсен Симон Защитник
- 30 Ромер Марсель Полузащитник
- 25 Зимлинг Ники Полузащитник
- 15 Клеве Троэльс Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 8 Якобсен Кристиан II Полузащитник
- 17 Уре Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Лукас Вратарь
- 14 Хедегор Миккель Защитник
- 18 Nicholas Marfelt Защитник
- 10 Emil Scheel Полузащитник
- 31 William Tchuameni Нападающий
- 20 Stefan Gartenmann
- 24 Rasmus Vinderslev
- Главный тренер: Ноергард Клаус
- Травмы и дисквалификации
- Олесен Каспер Травмирован
- Йонссон Эггерт Травмирован
- Маттила Сакари Травмирован
Предыдущие игры
Ольборг (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.07.2017 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
- 08.07.2017 Ганза 1:1 Ольборг ТМК
- 01.07.2017 Ольборг 3:2 Вендсиссель ТМК
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 24.06.2017 Митьюлланд 1:0 Ольборг ТМК
- 17.05.2017 Раннерс 2:1 Ольборг СЛЕ
- 12.05.2017 Ольборг 0:2 Раннерс СЛЕ
- 07.05.2017 Ольборг 0:1 Силькеборг СДП
- 30.04.2017 Виборг 1:1 Ольборг СДП
- 24.04.2017 Орхус 4:0 Ольборг СДП
- 17.04.2017 Ольборг 1:0 Орхус СДП
- 08.04.2017 Ольборг 0:1 Виборг СДП
- 05.04.2017 Ольборг 2:3 Митьюлланд КД
- 01.04.2017 Силькеборг 0:0 Ольборг СДП
- 19.03.2017 Виборг 2:1 Ольборг СД
- 13.03.2017 Ольборг 1:1 Митьюлланд СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 02.03.2017 Ольборг 5:0 Силькеборг КД
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг СД
- 19.02.2017 Орхус 1:2 Ольборг СД
Сённерйюск (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 15.07.2017 Сённерйюск 0:0 Раннерс СД
- 08.07.2017 Сённерйюск 6:2 Эсбьерг ТМК
- 30.06.2017 Сённерйюск 3:0 Хорсенс ТМК
- 28.05.2017 Копенгаген 2:0 Сённерйюск СДЧГ
- 21.05.2017 Сённерйюск 3:0 Брондбю СДЧГ
- 16.05.2017 Нордшелланн 4:1 Сённерйюск СДЧГ
- 12.05.2017 Сённерйюск 5:2 Митьюлланд СДЧГ
- 07.05.2017 Люнгбю 2:0 Сённерйюск СДЧГ
- 30.04.2017 Брондбю 1:1 Сённерйюск СДЧГ
- 21.04.2017 Сённерйюск 1:2 Люнгбю СДЧГ
- 14.04.2017 Сённерйюск 1:4 Нордшелланн СДЧГ
- 09.04.2017 Митьюлланд 3:1 Сённерйюск СДЧГ
- 03.04.2017 Сённерйюск 1:2 Копенгаген СДЧГ
- 19.03.2017 Сённерйюск 1:0 Раннерс СД
- 15.03.2017 Раннерс 1:0 Сённерйюск КД
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск СД
- 04.03.2017 Орхус 1:2 Сённерйюск СД
- 26.02.2017 Сённерйюск 1:2 Брондбю СД
- 17.02.2017 Эсбьерг 3:0 Сённерйюск СД
- 10.02.2017 Хорсенс 2:3 Сённерйюск ТМК
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 29.11.2016 Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании
- 02.10.2016 Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 17.04.2016 Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 06.11.2015 Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании
- 04.10.2015 Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 26.04.2015 Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании
- 22.03.2015 Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании
- 19.07.2014 Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании
- 23.03.2014 Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании
- 27.10.2013 Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 13.09.2013 Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании
- 04.05.2013 Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании
- 31.08.2012 Сённерйюск 0:4 Ольборг Суперлига Дании
- 23.05.2012 Сённерйюск 5:0 Ольборг Суперлига Дании
- 22.08.2011 Сённерйюск 0:0 Ольборг САС Лигаен
- 25.05.2011 Ольборг 1:2 Сённерйюск САС Лигаен
- 16.10.2010 Сённерйюск 1:0 Ольборг САС Лигаен
- 25.09.2010 Ольборг 0:2 Сённерйюск САС Лигаен
- 02.04.2010 Ольборг 1:1 Сённерйюск САС Лигаен
- 05.12.2009 Сённерйюск 2:0 Ольборг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Сённерйюск
|3:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Хобро
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Люнгбю
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ольборг
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Раннерс
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Элит-3000
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Силькеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Jannik Pohl отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
45'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Окоре Жорес наказан за толчок Якобсен Кристиан II
43'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ромер Марсель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Якобсен Кристиан II на финте ушёл от оппонента.
43'
42'
42'
Люикс Кес из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
42'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск подал угловой справа.
41'
Philip Zinckernagel бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
40'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
40'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
39'
39'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
39'
38'
38'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Окоре Жорес из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
37'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
37'
37'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Поульсен Симон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
36'
Рисгор Каспер возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Рисгор Каспер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Рисгор Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
31'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Клеве Троэльс из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
29'
Альманн Якоб из команды Ольборг в офсайде
29'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
28'
Альманн Якоб наказан за толчок Клеве Троэльс
27'
27'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает неудачный навес.
25'
24'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
22'
Kristoffer Pallesen наказан за толчок Якобсен Кристиан II
22'
22'
Jannik Pohl имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
22'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
22'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
22'
Якобсен Кристиан II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Альманн Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
21'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
20'
19'
Г О О О О О Л - Jannik Pohl из команды Ольборг забивает пенальти
18'
Милиц Себастьян получает желтую карточку.
18'
ПЕНАЛЬТИ! – Милиц Себастьян серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Jannik Pohl заработал пенальти для своей команды
18'
Расмус Вюрц выбил мяч подальше от ворот.
17'
Г О О О О О Л - Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск забивает пенальти
16'
Окоре Жорес получает желтую карточку.
16'
ПЕНАЛЬТИ! – Окоре Жорес сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Уре Микаэль заработал пенальти для своей команды
16'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
16'
Окоре Жорес ошибается в защите.
15'
Рамон Родригес атакует сзади соперника. Rasmus Thellufsen пострадал.
15'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
15'
15'
15'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает навес
14'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Альманн Якоб.
14'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
14'
14'
Зимлинг Ники бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
13'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
13'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
12'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает пас партнеру.
12'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
12'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Окоре Жорес заработал фол.
11'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
11'
11'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
10'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
9'
9'
9'
Поульсен Симон наказан за толчок Рисгор Каспер
8'
7'
7'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
6'
6'
Philip Zinckernagel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
5'
Зимлинг Ники выбил мяч на угловой.
5'
4'
4'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
3'
3'
3'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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