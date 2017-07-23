Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 1828
1:0
35' ГолAyo Simon Okusun
2:0
45' ГолLasse Kryger
54' Желтая карточкаБойсен Давид
3:0
60' ГолMads Bech
3:1
68' ГолЙеспер Чристджансен
4:1
78' ГолTobias Arndal
80' Желтая карточкаЙеспер Чристджансен
89' Желтая карточкаРюгаард-Йенсен Миккел
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
92'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
92'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
91'
91'
Джип Мел делает скидку назад вдоль ворот
91'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Александр Людвиг из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
90'
Джеппе Брандруп выбил мяч на угловой.
90'
Tobias Arndal пробил через себя, но мяч отражается с линии ворот
90'
89'
Рюгаард-Йенсен Миккел получает желтую карточку.
89'
Рюгаард-Йенсен Миккел атакует сзади соперника. Simon Okosun пострадал.
89'
Delphin Tshiembe нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
88'
У команды Люнгбю отменили забитый гол.
88'
88'
88'
87'
87'
Финнбогасон Къяртан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
87'
Финнбогасон Къяртан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
87'
87'
86'
86'
84'
83'
83'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
83'
83'
83'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
82'
Фосгаард Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Джип Мел из команды Хорсенс делает подножку. Рюгаард-Йенсен Миккел заработал фол.
81'
Йонас Торсен из команды Хорсенс. Это Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
80'
Йеспер Чристджансен получает желтую карточку.
80'
Йеспер Чристджансен атакует сзади соперника. Александр Людвиг пострадал.
80'
79'
Тактическая замена. Йонассон Халльгримур уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Tobias Arndal!
78'
Tobias Arndal из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
78'
Эрнсков Мартин ошибается в защите.
78'
78'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
76'
76'
75'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Джип Мел
74'
74'
73'
73'
73'
72'
72'
72'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
71'
70'
69'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
68'
Хебо Матиас сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Йеспер Чристджансен отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
68'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
68'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
68'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
67'
Joseph Mensah из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
67'
67'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
66'
66'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
64'
Рюгаард-Йенсен Миккел попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 1828 болельщиков
60'
Joseph Mensah сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Mads Bech отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
60'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает пас партнеру.
59'
59'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает неудачный навес.
59'
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Финнбогасон Къяртан, и мяч снова в игре
59'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
59'
Joseph Mensah выбил мяч подальше от ворот.
58'
58'
Тактическая замена. Ларсен Кристоффер III уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
57'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
57'
Лассе Крюгер наказан за толчок Хебо Матиас
57'
57'
Casper Hoejer Nielsen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Simon Okosun сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
56'
Рюгаард-Йенсен Миккел бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
56'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
55'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
55'
Бойсен Давид получает желтую карточку.
55'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Joseph Mensah заработал фол.
54'
Simon Okosun атакует сзади соперника. Йеспер Чристджансен пострадал.
53'
53'
Casper Hoejer Nielsen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Bubacarr Sanneh сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
52'
52'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
52'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
50'
50'
Финнбогасон Къяртан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
50'
50'
50'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
50'
Joseph Mensah из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
49'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
47'
47'
Йонас Торсен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
Хебо Матиас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
Бойсен Давид наказан за толчок Томас Кортегаард
46'
46'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Йонас Торсен сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лассе Крюгер из клуба "Хорсенс" отправил мяч головой в ворота.
45'
45'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает пас партнеру.
45'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
45'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
45'
43'
Оджо Ким мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
43'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
43'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
43'
43'
42'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
40'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает навес
40'
40'
40'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
39'
39'
Рюгаард-Йенсен Миккел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
38'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
38'
37'
35'
Йонас Торсен сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Simon Okosun из клуба "[team]" отправил мяч головой в ворота.
35'
35'
Игрок команды Люнгбю выносит мяч
35'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
35'
Лассе Крюгер нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
34'
34'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Joseph Mensah заработал фол.
34'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
30'
Simon Okosun из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
29'
29'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
29'
Томас Кортегаард наказан за толчок Бойсен Давид
28'
28'
Джеппе Брандруп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
28'
28'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
27'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс нарушает. Ларсен Кристоффер III пострадал, однако рефери не останавливает игру.
27'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Соренсен Томас III получил травму и заменен. Йеспер Чристджансен выходит на поле.
26'
Лассе Крюгер попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
26'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
24'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
24'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Simon Okosun заработал фол.
23'
23'
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел на финте ушёл от оппонента.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
20'
Эрнсков Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
20'
20'
Сильный дождь сегодня.
19'
Оджо Ким наказан за толчок Йонас Торсен
18'
Mads Bech из команды Хорсенс делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
18'
Ларсен Кристоффер III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
18'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
17'
17'
16'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает подножку. Лассе Крюгер заработал фол.
16'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Финнбогасон Къяртан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
14'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
13'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
12'
12'
Joseph Mensah отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Александр Людвиг из команды Хорсенс подал угловой справа.
11'
Финнбогасон Къяртан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
11'
10'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю. Это Йонас Торсен заработал фол.
10'
Йонассон Халльгримур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Йонассон Халльгримур.
9'
Joseph Mensah возвращается на поле, всё в порядке.
9'
9'
Финнбогасон Къяртан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Joseph Mensah получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает подножку. Joseph Mensah заработал фол.
7'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
6'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
6'
5'
5'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Соренсен Томас III заработал фол.
5'
Хебо Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Хебо Матиас из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
4'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Йонас Торсен выбил мяч подальше от ворот.
3'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
2'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бойсен Давид выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Финнбогасон Къяртан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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