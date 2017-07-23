  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1828
Хорсенс
4:1
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
35' Гол
Ayo Simon Okusun
2:0
45' Гол
Lasse Kryger
54' Желтая карточка
Бойсен Давид
3:0
60' Гол
Mads Bech
3:1
68' Гол
Йеспер Чристджансен
4:1
78' Гол
Tobias Arndal
80' Желтая карточка
Йеспер Чристджансен
89' Желтая карточка
Рюгаард-Йенсен Миккел
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
92'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
92'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
91'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.

91'
Джип Мел делает скидку назад вдоль ворот
91'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
90'
Александр Людвиг из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
90'
Джеппе Брандруп выбил мяч на угловой.
90'
Tobias Arndal пробил через себя, но мяч отражается с линии ворот
90'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Рюгаард-Йенсен Миккел получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Рюгаард-Йенсен Миккел атакует сзади соперника. Simon Okosun пострадал.
89'
Delphin Tshiembe нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
88'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
Описание гола
88'
У команды Люнгбю отменили забитый гол.
88'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
88'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
87'
Удар от ворот произведет Люнгбю
87'
Финнбогасон Къяртан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
87'
Финнбогасон Къяртан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
87'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
86'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
84'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
83'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
Угловой
83'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
82'
Фосгаард Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
82'
Джип Мел из команды Хорсенс делает подножку. Рюгаард-Йенсен Миккел заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Йонас Торсен из команды Хорсенс. Это Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
Желтая карточка
80'
Йеспер Чристджансен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Йеспер Чристджансен атакует сзади соперника. Александр Людвиг пострадал.
80'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Mads Bech из команды Хорсенс делает навес
79'
Тактическая замена. Йонассон Халльгримур уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Tobias Arndal!
78'
Tobias Arndal из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
78'
Эрнсков Мартин ошибается в защите.
78'
Удар от ворот произведет Люнгбю
78'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
76'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
75'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Джип Мел
74'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
73'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
72'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
71'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Люнгбю
69'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
68'
Хебо Матиас сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Йеспер Чристджансен отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
68'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
68'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
68'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
67'
Joseph Mensah из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
67'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Рюгаард-Йенсен Миккел попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 1828 болельщиков
60'
Joseph Mensah сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Mads Bech отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
60'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает пас партнеру.
59'
Удар от ворот произведет Хорсенс
59'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает неудачный навес.
59'
Удар от ворот произведет Люнгбю
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Финнбогасон Къяртан, и мяч снова в игре
59'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
59'
Joseph Mensah выбил мяч подальше от ворот.
58'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Ларсен Кристоффер III уходит с поля и его заменяет Блуме Брор
Фол, нарушение
57'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
Фол, нарушение
57'
Лассе Крюгер наказан за толчок Хебо Матиас
57'
Удар от ворот произведет Хорсенс
57'
Casper Hoejer Nielsen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Simon Okosun сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
56'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
56'
Рюгаард-Йенсен Миккел бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
56'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
55'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Бойсен Давид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Joseph Mensah заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Simon Okosun атакует сзади соперника. Йеспер Чристджансен пострадал.
53'
Удар от ворот произведет Хорсенс
53'
Casper Hoejer Nielsen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Bubacarr Sanneh сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
52'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
52'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
50'
Удар от ворот произведет Люнгбю
50'
Финнбогасон Къяртан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Mads Bech из команды Хорсенс делает пас партнеру.
50'
Mads Bech из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
50'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
50'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
50'
Joseph Mensah из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
49'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
47'
Удар от ворот произведет Люнгбю
47'
Йонас Торсен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
Хебо Матиас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Бойсен Давид наказан за толчок Томас Кортегаард
46'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Йонас Торсен сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лассе Крюгер из клуба "Хорсенс" отправил мяч головой в ворота.
45'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
45'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
45'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
45'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
45'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
43'
Оджо Ким мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
43'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
43'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
43'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
42'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
42'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает навес
40'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
40'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Хорсенс
39'
Рюгаард-Йенсен Миккел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
38'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Йонас Торсен сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Simon Okosun из клуба "[team]" отправил мяч головой в ворота.
35'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
35'
Игрок команды Люнгбю выносит мяч
Угловой
35'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
35'
Лассе Крюгер нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
34'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Joseph Mensah заработал фол.
34'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
30'
Simon Okosun из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
29'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
29'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
29'
Томас Кортегаард наказан за толчок Бойсен Давид
28'
Удар от ворот произведет Хорсенс
28'
Джеппе Брандруп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
Угловой
28'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
27'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс нарушает. Ларсен Кристоффер III пострадал, однако рефери не останавливает игру.
27'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
27'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Соренсен Томас III получил травму и заменен. Йеспер Чристджансен выходит на поле.
26'
Лассе Крюгер попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
26'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Simon Okosun заработал фол.
23'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел на финте ушёл от оппонента.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Удар от ворот произведет Хорсенс
20'
Эрнсков Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
20'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
20'
Сильный дождь сегодня.
Фол, нарушение
19'
Оджо Ким наказан за толчок Йонас Торсен
Фол, нарушение
18'
Mads Bech из команды Хорсенс делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
18'
Ларсен Кристоффер III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Хорсенс
17'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
16'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает подножку. Лассе Крюгер заработал фол.
16'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
14'
Финнбогасон Къяртан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
14'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
13'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
12'
Joseph Mensah отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Александр Людвиг из команды Хорсенс подал угловой справа.
11'
Финнбогасон Къяртан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Mads Bech из команды Хорсенс делает пас партнеру.
11'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю. Это Йонас Торсен заработал фол.
10'
Йонассон Халльгримур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Йонассон Халльгримур.
Травма, повреждение
9'
Joseph Mensah возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Удар от ворот произведет Люнгбю
9'
Финнбогасон Къяртан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
9'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Joseph Mensah получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает подножку. Joseph Mensah заработал фол.
7'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Mads Bech из команды Хорсенс делает навес
7'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
6'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
6'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
5'
Удар от ворот произведет Хорсенс
5'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Соренсен Томас III заработал фол.
5'
Хебо Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Хебо Матиас из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
4'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Йонас Торсен выбил мяч подальше от ворот.
3'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бойсен Давид выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
1'
Удар от ворот произведет Люнгбю
1'
Финнбогасон Къяртан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация