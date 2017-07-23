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Стадион: Казимеж Гурски
19' Желтая карточкаЯницки Рафал
50' Красная карточкаТетте Азиз
53' Желтая карточкаArkadiuzs Reca
1:0
66' ГолФурман Доминик
77' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
90' Желтая карточкаЛебедински Миколай
90' Желтая карточкаDamian Rasak
|
19'
50'
53'
66'
1:0
90'
Состав команд
18
Piotr
Wlazlo
26
Яницки
Рафал
66
Дилавер
Эмир
92
Ракель
Денис
18
Рэдуц
Михай
16
Шитум
Марио
Висла 4-2-3-1
- Основной состав
- 87 Seweryn Kielpin Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 25 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 17 Быртек Дамьян Защитник
- 95 Стемпиньски Мариуш Защитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 18 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 9 Arkadiuzs Reca Полузащитник
- 19 Билиньски Камил Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Mateusz Kryczka Вратарь
- 7 Nico Varela Защитник
- 11 Пырвулеску Пауль Защитник
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 26 Ласицки Игор Полузащитник
- 27 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- 45 Лебедински Миколай Нападающий
- Главный тренер: Jerzy Brzeczek
Лех 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 5 Тетте Азиз Полузащитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 14 Нильсен Билли Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 3 Нильсен Лассе II Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Висла (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Арка Гдыня 0:1 Висла ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 06.05.2017 Гурник Ленчна 2:3 Висла ЭГБ
- 29.04.2017 Висла 1:1 Рух Хожув ЭГБ
- 22.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Висла Э
- 15.04.2017 Висла 0:3 Лех Э
- 08.04.2017 Гурник Ленчна 2:3 Висла Э
- 01.04.2017 Висла 4:1 Краковия Э
- 17.03.2017 Висла Краков 3:2 Висла Э
- 11.03.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 06.03.2017 Погонь Щецин 1:1 Висла Э
- 25.02.2017 Висла 2:1 Заглембе Любин Э
- 18.02.2017 Корона Кельце 4:2 Висла Э
- 12.02.2017 Висла 1:1 Шлёнск Э
- 17.12.2016 Ягеллония 1:2 Висла Э
- 10.12.2016 Висла 4:3 Рух Хожув Э
Лех (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Пелистер 0:3 Лех ЛЕ
- 29.06.2017 Лех 4:0 Пелистер ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Нецеча 0:3 Лех ЭГА
- 02.05.2017 Лех 1:2 Арка Гдыня К
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Лех 3:0 Рух Хожув Э
- 15.04.2017 Висла 0:3 Лех Э
- 09.04.2017 Лех 1:2 Легия Э
- 05.04.2017 Погонь Щецин 0:1 Лех К
- 31.03.2017 Висла Краков 0:0 Лех Э
- 19.03.2017 Лех 0:0 Гурник Ленчна Э
- 10.03.2017 Арка Гдыня 1:4 Лех Э
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Висла Краков
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Висла
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Сандецья
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Нецеча
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Damian Rasak получает желтую карточку.
90'
Лебедински Миколай получает желтую карточку.
86'
Висла производит замену. Arkadiuzs Reca уходит, и Nico Varela заменяет его
77'
Стемпиньски Мариуш получает желтую карточку.
74'
Висла производит замену. Меребашвили Георгий уходит, и Пырвулеску Пауль заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фурман Доминик.
61'
Лех производит замену. Нильсен Билли уходит, и Гюткьяр Кристиан заменяет его
61'
Лех производит замену. Шитум Марио уходит, и Гаёс Мацей заменяет его
61'
Лех производит замену. Ракель Денис уходит, и Тралка Лукаш заменяет его
53'
Arkadiuzs Reca получает желтую карточку.
50'
УДАЛЕНИЕ! Тетте Азиз получил жёлтую карточку и покинул поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
23'
Висла производит замену. Piotr Wlazlo уходит, и Лебедински Миколай заменяет его
19'
Яницки Рафал получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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