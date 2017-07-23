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Стадион:
Висла
1:0
Конец матча
Лех
0'
19' Желтая карточка
Яницки Рафал
50' Красная карточка
Тетте Азиз
53' Желтая карточка
Arkadiuzs Reca
1:0
66' Гол
Фурман Доминик
77' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
90' Желтая карточка
Лебедински Миколай
90' Желтая карточка
Damian Rasak
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Damian Rasak получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Лебедински Миколай получает желтую карточку.
86'
Висла производит замену. Arkadiuzs Reca уходит, и Nico Varela заменяет его
Желтая карточка
77'
Стемпиньски Мариуш получает желтую карточку.
74'
Висла производит замену. Меребашвили Георгий уходит, и Пырвулеску Пауль заменяет его

Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фурман Доминик.
61'
Лех производит замену. Нильсен Билли уходит, и Гюткьяр Кристиан заменяет его
61'
Лех производит замену. Шитум Марио уходит, и Гаёс Мацей заменяет его
61'
Лех производит замену. Ракель Денис уходит, и Тралка Лукаш заменяет его
Желтая карточка
53'
Arkadiuzs Reca получает желтую карточку.
50'
УДАЛЕНИЕ! Тетте Азиз получил жёлтую карточку и покинул поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
23'
Висла производит замену. Piotr Wlazlo уходит, и Лебедински Миколай заменяет его
Желтая карточка
19'
Яницки Рафал получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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