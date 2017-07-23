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Стадион: Городской стадион Белостока
0:1
Второй тайм: 65'
31' Желтая карточкаMaciej Ambrosiewicz
37' Желтая карточкаDani Suarez
42' Желтая карточкаРунье Иван
0:1
56' ГолIgor Angulo
61' Желтая карточкаAdam Wolniewicz
|
37'
42'
56'
0:1
61'
Состав команд
17
Рунье
Иван
16
Гути
Томелин
22
Гжиб
Рафал
10
Черных
Фёдор
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 16 Гути Томелин Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 10 Черных Фёдор Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 7 Хомченовский Дмитрий Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Гордон Зигги Защитник
- 20 Шимонович Давид Защитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 44 Секульски Лукаш Нападающий
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 96 Венгларз Дамиан
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Damian Kadzior Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 21 Арцон Санди Нападающий
- 24 Meik Karwot
- 23 Rafal Wolsztynski
- 11 David Ledecky
- 6 Bartlomiej Olszewski
- 8 Konrad Nowak I
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 20.07.2017 Ягеллония 0:2 Габала ЛЕ
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 13.07.2017 Габала 1:1 Ягеллония ЛЕ
- 06.07.2017 Ягеллония 4:0 Динамо Батуми ЛЕ
- 29.06.2017 Динамо Батуми 0:1 Ягеллония ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
- 22.04.2017 Пяст 0:1 Ягеллония Э
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Ягеллония 1:0 Нецеча Э
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Э
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Э
- 05.03.2017 Ягеллония 4:1 Шлёнск Э
- 25.02.2017 Висла Краков 3:1 Ягеллония Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 04.06.2017 Висля Пулявы 0:1 Гурник Забже ПД
- 28.05.2017 Гурник Забже 4:0 Подбескидзе ПД
- 21.05.2017 Знич Прушков 1:2 Гурник Забже ПД
- 16.05.2017 Гурник Забже 1:0 ГКС Катовице ПД
- 13.05.2017 Стомил Олштын 2:4 Гурник Забже ПД
- 05.05.2017 Гурник Забже 6:1 Хойничанка ПД
- 28.04.2017 Хробры 2:0 Гурник Забже ПД
- 21.04.2017 Гурник Забже 0:0 Вигры Сувалки ПД
- 15.04.2017 Бытовия 0:1 Гурник Забже ПД
- 12.04.2017 Гурник Забже 1:2 Заглембе Сосновец ПД
- 08.04.2017 Гурник Забже 2:1 Олимпия Грудзёнз ПД
- 01.04.2017 Ключборк 2:1 Гурник Забже ПД
- 17.03.2017 Гурник Забже 2:0 Сандецья ПД
- 11.03.2017 Погонь Седлице 2:1 Гурник Забже ПД
- 03.03.2017 Гурник Забже 1:0 Тыхы ПД
- 27.11.2016 Сталь Мелец 1:2 Гурник Забже ПД
- 20.11.2016 Гурник Забже 0:2 Мидш ПД
- 13.11.2016 Гурник Забже 4:0 Висля Пулявы ПД
- 06.11.2016 Подбескидзе 3:3 Гурник Забже ПД
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
- 24.04.2016 Ягеллония 0:0 Гурник Забже Экстракласса. Группа Б
- 04.12.2015 Ягеллония 2:3 Гурник Забже Экстракласса
- 08.08.2015 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса
- 31.05.2015 Ягеллония 3:2 Гурник Забже Экстракласса. Группа А
- 13.12.2014 Ягеллония 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 08.08.2014 Гурник Забже 3:0 Ягеллония Экстракласса
- 30.03.2014 Гурник Забже 3:3 Ягеллония Экстракласса
- 25.10.2013 Ягеллония 0:1 Гурник Забже Экстракласса
- 03.03.2013 Гурник Забже 1:2 Ягеллония Экстракласса
- 24.08.2012 Ягеллония 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 28.10.2011 Гурник Забже 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 20.04.2011 Ягеллония 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 02.10.2010 Гурник Забже 0:1 Ягеллония Экстракласса
- 06.12.2008 Гурник Забже 1:0 Ягеллония Orange Ekstraklasa
- 12.11.2008 Ягеллония 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
- 08.03.2008 Гурник Забже 3:0 Ягеллония Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Висла Краков
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Висла
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Сандецья
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Нецеча
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
61'
Adam Wolniewicz получает желтую карточку.
58'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и David Ledecky заменяет его
58'
Ягеллония производит замену. Хомченовский Дмитрий уходит, и Поспишил Мартин заменяет его
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Рунье Иван получает желтую карточку.
37'
Dani Suarez получает желтую карточку.
31'
Maciej Ambrosiewicz получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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