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Стадион:
Ягеллония
0:1
Второй тайм: 65'
Гурник Забже
0'
31' Желтая карточка
Maciej Ambrosiewicz
37' Желтая карточка
Dani Suarez
42' Желтая карточка
Рунье Иван
0:1
56' Гол
Igor Angulo
61' Желтая карточка
Adam Wolniewicz
65'
Второй тайм
Желтая карточка
61'
Adam Wolniewicz получает желтую карточку.
58'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и David Ledecky заменяет его
58'
Ягеллония производит замену. Хомченовский Дмитрий уходит, и Поспишил Мартин заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Рунье Иван получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Dani Suarez получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Maciej Ambrosiewicz получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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