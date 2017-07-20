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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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Локомотив Москва
announcement
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До начала матча осталось 1 день 2 часа 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Локомотив Москва, который состоится 21.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва
ЦСКА Москва
37.6% (32)
Ничья:
29.4% (25)
Локомотив Москва
32.9% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.1% (23)
ЦСКА Москва:
16.5% (14)
Локомотив Москва:
15.3% (13)
ЦСКА Москва:
15.3% (13)
Локомотив Москва:
9.4% (8)
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