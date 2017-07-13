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Стадион:
Краснодар
 
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Тосно
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Тосно, который состоится 22.07.2017.
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Прогнозы на матч Краснодар - Тосно
Краснодар
72.2% (13)
Ничья:
5.6% (1)
Тосно
22.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
44.4% (8)
Краснодар:
11.1% (2)
Краснодар:
11.1% (2)
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