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Стадион:
Ростов
 
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Ахмат
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Ахмат, который состоится 23.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Ростов - Ахмат
Ростов
50% (29)
Ничья:
36.2% (21)
Ахмат
13.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31% (18)
Ростов:
22.4% (13)
Ростов:
19% (11)
Ахмат:
6.9% (4)
Ростов:
5.2% (3)
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