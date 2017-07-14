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Стадион:
Анжи
 
Позже
Амкар
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Амкар, который состоится 21.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Амкар
Анжи
55.7% (49)
Ничья:
34.1% (30)
Амкар
10.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Анжи:
29.5% (26)
Ничья:
23.9% (21)
Анжи:
15.9% (14)
Анжи:
6.8% (6)
Ничья:
5.7% (5)
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