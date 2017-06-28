  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Зенит
 
Позже
Рубин
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Рубин, который состоится 22.07.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Зенит - Рубин
Зенит
82.4% (14)
Ничья:
5.9% (1)
Рубин
11.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
35.3% (6)
Зенит:
35.3% (6)
Зенит:
11.8% (2)
Рубин:
11.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация