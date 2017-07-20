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Стадион: Арена Химки
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Динамо Москва (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 18.07.2017 Динамо Москва 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.07.2017 Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула ТМК
- 04.07.2017 Динамо Москва 6:0 Кукес ТМК
- 01.07.2017 Динамо Москва 3:1 Лудогорец ТМК
- 29.06.2017 Динамо Москва 7:1 Бавария-2 ТМК
- 28.06.2017 Динамо Москва 1:0 Карабах ТМК
- 25.06.2017 Динамо Москва 2:2 Ваккер Инсбрук ТМК
- 16.06.2017 Черноморец Балчик 0:2 Динамо Москва ТМК
- 20.05.2017 Тюмень 0:2 Динамо Москва ФПД
- 14.05.2017 Динамо Москва 1:0 Шинник ФПД
- 10.05.2017 Сокол 0:3 Динамо Москва ФПД
- 06.05.2017 Динамо Москва 0:1 Факел ФПД
- 29.04.2017 Кубань 0:1 Динамо Москва ФПД
- 23.04.2017 Динамо Москва 2:1 Мордовия ФПД
- 17.04.2017 Сибирь 1:3 Динамо Москва ФПД
- 12.04.2017 Динамо Москва 0:0 ФК Химки ФПД
- 08.04.2017 СКА-Хабаровск 2:3 Динамо Москва ФПД
- 01.04.2017 Динамо Москва 3:0 Тамбов ФПД
- 26.03.2017 Тосно 1:2 Динамо Москва ФПД
- 19.03.2017 Спартак-2 1:1 Динамо Москва ФПД
Урал (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 15.07.2017 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2017 Целе 1:3 Урал ТМК
- 26.06.2017 Анкаран 0:1 Урал ТМК
- 22.06.2017 Марибор 2:0 Урал ТМК
- 21.05.2017 Уфа 1:0 Урал ПЛ
- 17.05.2017 Урал 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар ПЛ
- 08.05.2017 Урал 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 02.05.2017 Урал 0:2 Локомотив Москва К
- 29.04.2017 Ахмат 5:2 Урал ПЛ
- 25.04.2017 Спартак Москва 1:0 Урал ПЛ
- 22.04.2017 Зенит 2:0 Урал ПЛ
- 16.04.2017 Урал 1:0 Томь ПЛ
- 10.04.2017 Урал 2:0 Оренбург ПЛ
- 06.04.2017 Урал 2:1 Рубин К
- 31.03.2017 Анжи 2:3 Урал ПЛ
- 18.03.2017 Урал 1:0 Рубин ПЛ
- 10.03.2017 Арсенал Тула 2:0 Урал ПЛ
- 05.03.2017 Урал 1:0 Амкар ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Локомотив Москва
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Динамо Москва
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Спартак Москва
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Урал
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Арсенал Тула
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Амкар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Тосно
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|СКА-Хабаровск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Анжи
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Урал, который состоится 23.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Урал, который состоится 23.07.2017.
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Урал
Динамо Москва
86% (49)
Ничья:
12.3% (7)
Урал
1.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Динамо Москва:
45.6% (26)
1:0 Динамо Москва:
19.3% (11)
2:0 Динамо Москва:
14% (8)
1:1 Ничья:
8.8% (5)
0:0 Ничья:
3.5% (2)
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