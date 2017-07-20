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Стадион:
Динамо Москва
 
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Урал
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Урал, который состоится 23.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Москва - Урал
Динамо Москва
86% (49)
Ничья:
12.3% (7)
Урал
1.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Москва:
45.6% (26)
Динамо Москва:
19.3% (11)
Динамо Москва:
14% (8)
Ничья:
8.8% (5)
Ничья:
3.5% (2)
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