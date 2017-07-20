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Стадион:
Арсенал Тула
 
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СКА-Хабаровск
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - СКА-Хабаровск, который состоится 24.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал Тула - СКА-Хабаровск
Арсенал Тула
73.8% (76)
Ничья:
20.4% (21)
СКА-Хабаровск
5.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал Тула:
42.7% (44)
Арсенал Тула:
23.3% (24)
Ничья:
15.5% (16)
Ничья:
4.9% (5)
Арсенал Тула:
4.9% (5)
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