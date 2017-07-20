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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 21.05.2017 Малага 0:2 Реал Мадрид П
- 17.05.2017 Сельта 1:4 Реал Мадрид П
- 14.05.2017 Реал Мадрид 4:1 Севилья П
- 10.05.2017 Атлетико М 2:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 06.05.2017 Гранада 0:4 Реал Мадрид П
- 02.05.2017 Реал Мадрид 3:0 Атлетико М ЛЧ
- 29.04.2017 Реал Мадрид 2:1 Валенсия П
- 26.04.2017 Депортиво 2:6 Реал Мадрид П
- 23.04.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона П
- 18.04.2017 Реал Мадрид 4:2 Бавария ЛЧ
- 15.04.2017 Спортинг Хихон 2:3 Реал Мадрид П
- 12.04.2017 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 08.04.2017 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2017 Леганес 2:4 Реал Мадрид П
- 02.04.2017 Реал Мадрид 3:0 Алавес П
- 18.03.2017 Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид П
- 12.03.2017 Реал Мадрид 2:1 Бетис П
- 07.03.2017 Наполи 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 04.03.2017 Эйбар 1:4 Реал Мадрид П
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 24.05.2017 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.05.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта ЛЕ
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2017 Сельта 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 30.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Суонси ПЛ
- 27.04.2017 Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 23.04.2017 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси ПЛ
- 13.04.2017 Андерлехт 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 09.04.2017 Сандерленд 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 19.03.2017 Мидлсбро 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Ростов ЛЕ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|3.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|4.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рома
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|13.
|Бавария
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|14.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 33 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед, который состоится 24.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед, который состоится 24.07.2017.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид
78.7% (111)
Ничья:
13.5% (19)
Манчестер Юнайтед
7.8% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Мадрид:
39.7% (56)
3:1 Реал Мадрид:
11.3% (16)
2:0 Реал Мадрид:
11.3% (16)
1:1 Ничья:
7.1% (10)
3:2 Реал Мадрид:
5.7% (8)
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