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Реал Мадрид
 
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Манчестер Юнайтед
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед, который состоится 24.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид
78.7% (111)
Ничья:
13.5% (19)
Манчестер Юнайтед
7.8% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
39.7% (56)
Реал Мадрид:
11.3% (16)
Реал Мадрид:
11.3% (16)
Ничья:
7.1% (10)
Реал Мадрид:
5.7% (8)
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