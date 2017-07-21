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Интер Милан (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 21.07.2017 Интер Милан 1:1 Шальке 04 ТМК
- 15.07.2017 Интер Милан 1:2 Нюрнберг ТМК
- 09.07.2017 Интер Милан 2:1 Ваттенс ТМК
- 28.05.2017 Интер Милан 5:2 Удинезе СA
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан СA
- 14.05.2017 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 07.05.2017 Дженоа 1:0 Интер Милан СA
- 30.04.2017 Интер Милан 0:1 Наполи СA
- 22.04.2017 Фиорентина 5:4 Интер Милан СA
- 15.04.2017 Интер Милан 2:2 Милан СA
- 09.04.2017 Кротоне 2:1 Интер Милан СA
- 03.04.2017 Интер Милан 1:2 Сампдория СA
- 18.03.2017 Торино 2:2 Интер Милан СA
- 12.03.2017 Интер Милан 7:1 Аталанта СA
- 05.03.2017 Кальяри 1:5 Интер Милан СA
- 26.02.2017 Интер Милан 1:3 Рома СA
- 19.02.2017 Болонья 0:1 Интер Милан СA
- 12.02.2017 Интер Милан 2:0 Эмполи СA
- 05.02.2017 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 31.01.2017 Интер Милан 1:2 Лацио КИ
Лион (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.07.2017 Лион 2:0 Аякс ТМК
- 15.07.2017 Селтик 0:4 Лион ТМК
- 08.07.2017 Бур-Перонна 1:3 Лион ТМК
- 20.05.2017 Лион 3:3 Ницца Л1
- 14.05.2017 Монпелье 1:3 Лион Л1
- 11.05.2017 Лион 3:1 Аякс ЛЕ
- 07.05.2017 Лион 3:2 Нант Л1
- 03.05.2017 Аякс 4:1 Лион ЛЕ
- 28.04.2017 Анже 1:2 Лион Л1
- 23.04.2017 Лион 1:2 Монако Л1
- 20.04.2017 Бешикташ 2:1 Лион ЛЕ
- 16.04.2017 Бастия 0:3 Лион Л1
- 13.04.2017 Лион 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 08.04.2017 Лион 1:4 Лорьян Л1
- 05.04.2017 Мец 0:3 Лион Л1
- 02.04.2017 Ренн 1:1 Лион Л1
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Л1
- 16.03.2017 Рома 2:1 Лион ЛЕ
- 12.03.2017 Лион 4:0 Тулуза Л1
- 09.03.2017 Лион 4:2 Рома ЛЕ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|4.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|5.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|12.
|Бавария
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|13.
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Лион, который состоится 24.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Лион, который состоится 24.07.2017.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Лион
Интер Милан
54.8% (80)
Ничья:
25.3% (37)
Лион
19.9% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Интер Милан:
26.7% (39)
1:1 Ничья:
21.2% (31)
1:0 Интер Милан:
16.4% (24)
1:2 Лион:
13% (19)
2:0 Интер Милан:
5.5% (8)
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