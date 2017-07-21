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Интер Милан
 
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Лион
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Лион, который состоится 24.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Лион
Интер Милан
54.8% (80)
Ничья:
25.3% (37)
Лион
19.9% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
26.7% (39)
Ничья:
21.2% (31)
Интер Милан:
16.4% (24)
Лион:
13% (19)
Интер Милан:
5.5% (8)
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