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Стадион:
Заглембе Любин
0:0
Второй тайм: 70'
Шлёнск
0'
2' Желтая карточка
Робак Марцин
27' Желтая карточка
Тосик Якуб
44' Вторая желтая карточка
Тосик Якуб
45' Желтая карточка
Гулдан Любомир
70'
Второй тайм
63'
Шлёнск производит замену. Риера Лоренцо уходит, и Лукаш Мадей заменяет его
46'
Заглембе Любин производит замену. Нешпор Мартин уходит, и Копац Бартош заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Заглембе Любин производит замену. Яношка Лукаш уходит, и Ягелло Филип заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Гулдан Любомир получает желтую карточку.
44'
Тосик Якуб получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
27'
Тосик Якуб получает желтую карточку.
Желтая карточка
2'
Робак Марцин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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