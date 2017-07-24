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Стадион: Заглебье Любин
0:0
Второй тайм: 70'
2' Желтая карточкаРобак Марцин
27' Желтая карточкаТосик Якуб
44' Вторая желтая карточкаТосик Якуб
45' Желтая карточкаГулдан Любомир
|
2'
27'
44'
45'
Состав команд
24
Тосик
Якуб
14
Яношка
Лукаш
Заглембе Любин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 23 Дзивнел Даниэль Защитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 13 Нешпор Мартин Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 2 Копац Бартош Защитник
- 7 Янус Кшиштоф Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- 44 Alan Czerwinski
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 18 Лукаш Мадей Полузащитник
- 14 Мак Михал Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- 25 Adrian Lyszczarz
- Konrad Poprawa
- Главный тренер: Урбан Ян
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 05.05.2017 Рух Хожув 1:1 Заглембе Любин ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 18.03.2017 Заглембе Любин 0:1 Рух Хожув Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 07.03.2017 Гурник Ленчна 0:1 Заглембе Любин Э
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Э
- 25.02.2017 Висла 2:1 Заглембе Любин Э
- 20.02.2017 Заглембе Любин 1:0 Арка Гдыня Э
- 23.01.2017 Заглембе Любин 1:1 Ахмат ТМК
- 19.12.2016 Заглембе Любин 2:1 Пяст Э
Шлёнск (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 13.05.2017 Шлёнск 6:0 Рух Хожув ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 29.04.2017 Шлёнск 0:2 Гурник Ленчна ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 15.04.2017 Шлёнск 2:2 Гурник Ленчна Э
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 17.03.2017 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Э
- 05.03.2017 Ягеллония 4:1 Шлёнск Э
- 27.02.2017 Рух Хожув 2:0 Шлёнск Э
- 18.02.2017 Шлёнск 1:0 Висла Краков Э
- 12.02.2017 Висла 1:1 Шлёнск Э
- 18.12.2016 Шлёнск 0:2 Арка Гдыня Э
- 09.12.2016 Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Шлёнск: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 06.11.2016 Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 05.03.2016 Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 04.10.2015 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 26.04.2014 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 16.03.2014 Заглембе Любин 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 04.10.2013 Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 28.04.2013 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса
- 28.10.2012 Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 29.04.2012 Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 06.11.2011 Заглембе Любин 1:5 Шлёнск Экстракласса
- 10.05.2011 Заглембе Любин 0:1 Шлёнск Экстракласса
- 30.10.2010 Шлёнск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 27.04.2010 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 24.10.2009 Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Висла Краков
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заглембе Любин
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Висла
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Сандецья
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Шлёнск
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Нецеча
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
63'
Шлёнск производит замену. Риера Лоренцо уходит, и Лукаш Мадей заменяет его
46'
Заглембе Любин производит замену. Нешпор Мартин уходит, и Копац Бартош заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Заглембе Любин производит замену. Яношка Лукаш уходит, и Ягелло Филип заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Гулдан Любомир получает желтую карточку.
44'
Тосик Якуб получает вторую желтую карточку. Удаление.
27'
Тосик Якуб получает желтую карточку.
2'
Робак Марцин получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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